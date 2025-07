Programmi TV stasera 27 luglio 2025: la guida completa

Cosa guardare in TV stasera: il meglio della programmazione domenicale

La serata di domenica 27 luglio 2025 si presenta ricca di intrattenimento per tutti i gusti, con una programmazione televisiva che spazia dalle fiction italiane alle soap opera turche, passando per serie TV internazionali e programmi di approfondimento. Scopriamo insieme tutti i programmi imperdibili di questa domenica sera.

I programmi principali in prima serata

La prima serata del 27 luglio offre un ventaglio di opzioni per soddisfare ogni tipo di pubblico, dai fan delle fiction a chi preferisce l’intrattenimento leggero.

Rai Uno: Imma Tataranni torna in replica

Su Rai Uno, dopo il consueto appuntamento con Reazione a catena alle 18:45 e il TG1 delle 20:00, alle 20:35 va in onda Techetechetè Top Ten, il programma che celebra i momenti più iconici della televisione italiana.

La serata prosegue alle 21:30 con la replica di Imma Tataranni – Sostituto procuratore (stagione 2, episodio 5). Nell’episodio in onda, si approfondisce un caso legato a un giovane tossicodipendente, mentre il personaggio di Pietro affronta una crisi personale. La fiction con Vanessa Scalera continua a riscuotere grande successo anche nelle repliche estive.

Il cast stellare di Imma Tataranni

Vanessa Scalera nel ruolo della protagonista

nel ruolo della protagonista Massimiliano Gallo come Pietro De Ruggeri

come Pietro De Ruggeri Carlo Buccirosso come Vitangelo Cannaruta

Rai Due: debutta Will Trent

Rai Due propone una serata all’insegna delle novità con il debutto di Will Trent alle 21:00. La serie, trasmessa in prima TV free, presenta ben tre episodi consecutivi (1×01-02-03) della prima stagione di questo apprezzato crime procedurale americano.

Will Trent racconta le avventure di un detective del Georgia Bureau of Investigation con un passato difficile ma un intuito straordinario per risolvere i casi più complessi.

Canale 5: La notte nel cuore continua a conquistare

Su Canale 5, dopo il TG5 delle 20:00 e Paperissima Sprint alle 20:35, alle 21:20 continua l’appuntamento con La notte nel cuore, la soap turca che sta conquistando il pubblico italiano.

Le anticipazioni della puntata del 27 luglio

Nella puntata di domenica 27 luglio, Hikmet convoca tutte le domestiche della villa e sottolinea che è lei a comandare. Ramazan rivela a Enise che Samet gli aveva dato l’ordine di abbandonare Sumru e Nihayet a Zelve, così lei le va a cercare.

I colpi di scena della serata:

Le foto di Cihan e Melek che si baciano vengono pubblicate online e scoppia uno scandalo

Nuh e Melek si vendicano dando fuoco alla stalla del maneggio dove sono stati tenuti prigionieri

Tahsin riceve una soffiata preziosa da un informatore nascosto tra le mura di villa Sansalan

Il successo della soap turca

La soap con Ece Uslu rimane confermata in prima serata con risultati eccellenti: 17,7% e 1.901.000 spettatori nella serata di domenica 20 luglio, risultato valso il primo posto nella gara degli ascolti.

Rai Tre: Report Estate e approfondimenti

Rai Tre mantiene la sua linea editoriale con Report Estate alle 21:00, il programma di Sigfrido Ranucci che continua a proporre inchieste e approfondimenti anche durante il periodo estivo.

Precedono la trasmissione:

TG3 alle 19:00

TG Regione alle 19:30

Blob alle 20:00

L’avversario con Bruno Giordano alle 20:15

I film della serata sui canali tematici

Per gli amanti del cinema, la serata offre diverse opzioni sui canali del digitale terrestre:

Canale 20 (ore 21:05): Repo Men

In un futuro dove ogni persona può comprare organi artificiali, i “Repo Men”, autorizzati all’espianto, fanno visita a chi non paga.

Iris (ore 21:10): Fuga per la vittoria

L’ufficiale di un campo di prigionia nazista organizza una partita di calcio tra la nazionale tedesca e una squadra di prigionieri alleati.

Rai Movie (ore 21:10): Il professor Cenerentolo

Umberto, un ingegnere, è in galera perché ha tentato una rapina in banca con altri due personaggi improbabili. Nel carcere di Ventotene può frequentare la biblioteca locale per dare ripetizioni alla figlia del direttore e lì, casualmente, l’uomo incontra Morgana, una bella insegnante di ballo che lo scambia per un operatore culturale.

Programmazione sportiva: Tour de France

Gli appassionati di sport possono seguire su Rai Due alle 17:40 la tappa del Tour de France, l’evento ciclistico più importante dell’anno che continua a tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori.

La strategia estiva delle reti televisive

La programmazione del 27 luglio si inserisce nella strategia estiva delle reti televisive italiane, che puntano a mantenere alta la qualità anche durante i mesi più caldi. Le reti propongono una combinazione equilibrata tra:

Repliche di successi consolidati come Imma Tataranni

come Imma Tataranni Contenuti sempre freschi come le serie TV internazionali

come le serie TV internazionali Soap opera che garantiscono fedeltà del pubblico

Il successo dei prodotti turchi

Mediaset continua a puntare sui suoi cavalli di battaglia, con particolare successo delle produzioni turche come “La notte nel cuore” che sulla spinta degli ottimi riscontri ottenuti dalla soap, è stata confermata anche nel palinsesto della stagione autunnale, dove andrà ad alternarsi con Tradimento.

Programmi del pomeriggio: l’offerta completa

La domenica televisiva inizia già nel pomeriggio con una ricca programmazione:

Paolo Fox e il suo oroscopo del giorno

e il suo oroscopo del giorno Programmi di intrattenimento su tutti i canali principali

Repliche delle serie più amate

La seconda serata: cosa aspettarsi

Dopo i programmi di prima serata, la programmazione continua con:

Domenica Sportiva su Rai Due alle 23:20

su Rai Due alle 23:20 Speciale TG1 su Rai Uno alle 23:50

su Rai Uno alle 23:50 Approfondimenti e film sui canali tematici

Consigli per la serata

Per chi non sa cosa scegliere, ecco i nostri consigli per la serata del 27 luglio:

Per gli amanti delle fiction italiane: Imma Tataranni su Rai Uno rappresenta sempre una garanzia di qualità

Per chi cerca novità: Will Trent su Rai Due offre un crime procedurale fresco e avvincente

Per i fan delle soap: La notte nel cuore su Canale 5 continua a sorprendere con colpi di scena mozzafiato

Per chi preferisce l’approfondimento: Report Estate su Rai Tre mantiene alto il livello dell’informazione

Ascolti e tendenze

La domenica sera rappresenta tradizionalmente uno degli appuntamenti più importanti della settimana televisiva italiana. I dati di ascolto mostrano come il pubblico premi sempre più:

Contenuti di qualità indipendentemente dal fatto che siano repliche o prime visioni

indipendentemente dal fatto che siano repliche o prime visioni Serialità che creano fedeltà nel tempo

che creano fedeltà nel tempo Intrattenimento familiare adatto a tutta la famiglia

La concorrenza tra le reti si fa sempre più serrata, con Rai e Mediaset che propongono strategie differenziate per conquistare il pubblico della domenica sera.