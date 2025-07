Programmi TV stasera 26 luglio 2025: la guida completa ai migliori show

La serata di sabato 26 luglio 2025 promette intrattenimento di qualità per tutti i gusti. Dalle emozionanti storie di talenti di strada alle avventure cinematografiche più iconiche, ecco la guida completa ai programmi TV di stasera con orari, trame e tutto quello che c’è da sapere per scegliere il meglio della prima serata.

I programmi principali della prima serata

Rai 1 – “Dalla strada al palco” alle 21:30

Su Rai Uno va in onda “Dalla strada al palco”, lo show condotto da Nek e Bianca Guaccero che celebra i talenti degli artisti di strada. Il programma, giunto alla quarta edizione, offre a numerosi cantanti, musicisti e artisti di strada la possibilità di esibirsi e di raccontarsi in un contesto ben diverso da quello in cui sono abituati, cioè il palco televisivo.

Cosa aspettarsi stasera:

Esibizioni di artisti di strada provenienti da tutta Italia

La partecipazione di “passanti importanti” che questa settimana saranno ospiti Valentina Persia, Beppe Fiorello e Sergio Friscia

Sorprese musicali con duetti inaspettati

Votazioni del pubblico per decretare i finalisti

Italia 1 – “I predatori dell’arca perduta” alle 21:19

Per gli amanti dell’avventura, Italia 1 alle 21.19 propone I predatori dell’Arca perduta. Harrison Ford veste i panni di Indiana Jones nel primo capitolo della saga cult firmata Spielberg. Il film del 1981 diretto da Steven Spielberg è considerato capostipite della saga cinematografica di Indiana Jones ed è stato il film con il maggior incasso del 1981 con un totale mondiale di quasi 390 milioni di dollari.

La trama del film: Nel 1936, l’archeologo e avventuriero Indiana Jones viene coinvolto dal governo americano in una missione per trovare l’Arca dell’Alleanza prima che i nazisti possano impossessarsene per utilizzarla come arma. Una corsa contro il tempo che attraversa diversi paesi, dal Perù all’Egitto, con trabocchetti, avventure mozzafiato e combattimenti epici.

Gli altri canali della prima serata

Rai 2 – “I segreti di Yellowstone” alle 21:20

Su Rai Due alle 21.20 va in onda I segreti di Yellowstone, un thriller ambientato nel celebre parco nazionale americano. L’adolescente Michelle sparisce nel nulla nel Parco Nazionale di Yellowstone. Sua madre Jess viene accusata di rapimento e, per riportare la figlia a casa, è costretta a collaborare con gli abitanti di una cittadina.

Rete 4 – “Il Paradiso all’improvviso” alle 21:30

Su Rete 4, alle 21.30 Leonardo Pieraccioni torna con Il Paradiso all’improvviso. Una commedia romantica ambientata a Ischia, dove un single incallito scopre l’amore grazie a una misteriosa ragazza. Il film promette risate e leggerezza con le tipiche gag del regista toscano.

Rai 3 – “Papillon” alle 21:20

Su Rai 3 alle 21.20 va in onda Papillon. Henri, detenuto nel carcere dell’Isola del Diavolo, è deciso a evadere a ogni costo. Un classico del cinema che racconta una storia di resilienza e determinazione.

I film sui canali tematici

Canale 20 – “Snakes on a Plane” alle 21:10

Su Canale 20 alle 21:10 va in onda Snakes on a Plane. L’agente dell’FBI Neville Flynn in servizio, deve salvare i passeggeri di un aereo infestato da un’orda di serpenti velenosi. Un thriller d’azione ad alta tensione.

Rai 4 – “Wash me in the River” alle 21:20

Su Rai 4 alle 21:20 va in onda Wash me in the River. John Shelby, con un passato segnato dalla tossicodipendenza da droghe ed oppiacei, è in cerca di vendetta dopo che la sua fidanzata Ruby, anch’essa tossicodipendente, scompare misteriosamente.

Iris – “L’inganno perfetto” alle 21:00

Su Iris alle 21 spazio al thriller psicologico con L’inganno perfetto, diretto da Bill Condon. Helen Mirren e Ian McKellen sono al centro di un gioco di inganni e verità che ruota attorno a un seduttore professionista.

I programmi per bambini e famiglie

Cinema Family – “Hotel Transylvania 2” alle 21:00

Su Cinema Family alle 21:00 va in onda Hotel Transylvania 2, il divertente film d’animazione che continua le avventure di Dracula e della sua famiglia di mostri. Perfetto per una serata in famiglia con i più piccoli.

Italia 2 – “Zombi 2” alle 21:15

Su Italia 2 alle 21:15 va in onda Zombi 2. Su un’isola tropicale si diffonde una misteriosa epidemia che trasforma gli esseri umani in zombie. Un classico del genere horror per gli amanti del brivido.

I programmi di approfondimento

La7 – Programmazione di attualità

La7 continua la sua tradizione di informazione e approfondimento con documentari e programmi di attualità che analizzano i temi più caldi del momento.

Focus – “Enigmi alieni” alle 21:25

Su Focus alle 21:25 va in onda Enigmi alieni, per chi è appassionato di misteri spaziali e fenomeni inspiegabili.

Gli show di intrattenimento

La5 – “Temptation Island” alle 21:10

Su La5 alle 21:10 va in onda Temptation Island, il reality show che mette alla prova le coppie con tentazioni e prove di fedeltà. Drama e colpi di scena garantiti per tutta la serata.

Rai Premium – “Detectives” alle 21:20

Su Rai Premium alle 21:20 va in onda Detectives, serie investigativa che segue le indagini di detective esperti alle prese con casi complessi e intriganti.

Come scegliere il programma giusto

La programmazione di stasera offre un ventaglio completo di opzioni:

Per chi ama i talent show : “Dalla strada al palco” su Rai 1 con storie emozionanti e talenti autentici

: “Dalla strada al palco” su Rai 1 con storie emozionanti e talenti autentici Per gli appassionati di avventura : “I predatori dell’arca perduta” su Italia 1, un classico senza tempo

: “I predatori dell’arca perduta” su Italia 1, un classico senza tempo Per chi cerca il thriller : “I segreti di Yellowstone” su Rai 2 o “L’inganno perfetto” su Iris

: “I segreti di Yellowstone” su Rai 2 o “L’inganno perfetto” su Iris Per una serata leggera : “Il Paradiso all’improvviso” su Rete 4 con Leonardo Pieraccioni

: “Il Paradiso all’improvviso” su Rete 4 con Leonardo Pieraccioni Per le famiglie: “Hotel Transylvania 2” su Cinema Family

Consigli per la serata

Il nostro top pick per la serata è senza dubbio “Dalla strada al palco” su Rai 1. Il programma rappresenta un’originale rivisitazione del genere talent, con storie autentiche di artisti che hanno scelto la strada come palcoscenico. La conduzione di Nek e Bianca Guaccero ha dimostrato grande sintonia, creando un format che emoziona e intrattiene senza scadere nel sensazionalismo.

Per chi preferisce il cinema classico, “I predatori dell’arca perduta” rimane una scelta eccellente. Considerato uno dei più grandi film mai realizzati, continua ad avere un impatto duraturo sulla cultura popolare e rappresenta il perfetto intrattenimento per tutta la famiglia.

Conclusioni

La prima serata del 26 luglio 2025 conferma la ricchezza dell’offerta televisiva italiana, con proposte che spaziano dall’intrattenimento puro ai grandi classici del cinema, dai thriller ai programmi per famiglie. La programmazione televisiva si accende con un’offerta ampia e varia: thriller mozzafiato, commedie romantiche, storie di resilienza e animazione per tutta la famiglia si alternano sulle diverse reti.

Qualunque sia la vostra preferenza, questa sera la televisione italiana saprà intrattenervi con qualità e varietà, confermando come il sabato sera rimanga un appuntamento imperdibile per milioni di spettatori.