Programmi tv stasera 25 luglio 2025: guida completa alla serata

La serata di venerdì 25 luglio 2025 si presenta ricca di intrattenimento per tutti i gusti, con una programmazione variegata che spazia dalla musica italiana ai film d’azione, dalle fiction alle inchieste giornalistiche. Scopriamo insieme cosa vedere stasera in tv per non perdere i migliori appuntamenti della prima serata.

Rai 1: il meglio della musica italiana con Gigi D’Alessio

Su Rai 1 la replica del concerto di Gigi D’Alessio rappresenta l’appuntamento principale della serata. Dopo il consueto appuntamento con Reazione a catena alle 18:45 e il TG1 delle 20:00, alle 20:35 va in onda Techetechetè, il programma che celebra i momenti più iconici della televisione italiana.

In prima serata, alle 21:30, il pubblico potrà assistere a “Gigi uno come te, l’emozione continua”, una replica del concerto che ha conquistato il pubblico italiano. L’artista napoletano continua a emozionare con le sue canzoni più amate, in una serata dedicata alla grande musica italiana.

La programmazione completa di Rai 1:

18:45 – Reazione a catena

– Reazione a catena 20:00 – TG1

– TG1 20:35 – Techetechetè

– Techetechetè 21:30 – Gigi uno come te, l’emozione continua

Rai 2: serie tv e documentari d’approfondimento

Su Rai 2 The Rookie e Blue Bloods aprono la serata del venerdì. La programmazione della seconda rete si concentra su contenuti di qualità internazionale e approfondimenti.

La serata di Rai 2 inizia alle 19:00 con The Rookie 2×20, seguita alle 19:40 da Blue Bloods 14×11. Dopo il TG2 delle 20:30 e TG2 Post delle 21:00, alle 21:20 va in onda “The Americas 1×03-04”, un documentario che esplora le bellezze e le culture del continente americano.

A seguire, alle 23:05, appuntamento con Professor TV 4×03-04, il programma dedicato all’approfondimento culturale e scientifico.

Canale 5: fiction di successo con Vanina

La replica di Vanina un vicequestore a Catania su Canale 5 rappresenta la proposta principale della rete ammiraglia Mediaset per la serata del venerdì. Dopo il TG5 delle 20:06 e Paperissima Sprint alle 20:35, in prima serata va in onda questa apprezzata fiction ambientata in Sicilia.

Vanina – Un vicequestore a Catania racconta le vicende di una donna determinata che si trova ad affrontare casi complessi nella sua città natale, combinando elementi investigativi con il fascino del paesaggio siciliano.

Italia 1: adrenalina con Chicago Fire

Chicago Fire su Italia 1 è la scelta per chi cerca azione e adrenalina. La tredicesima stagione di Chicago Fire continua a conquistare il pubblico con le avvincenti storie degli eroi della Caserma 51.

Dopo NCIS – Unità Anticrimine alle 20:34, alle 21:24 inizia l’appuntamento con la serie che racconta le vite e le missioni dei vigili del fuoco di Chicago, sempre pronti a rischiare la vita per salvare quella degli altri.

Rete 4: approfondimento con Quarto grado

La serata di Rete 4 mantiene la sua tradizionale programmazione dedicata all’informazione e all’approfondimento. Dopo 4 di sera news alle 20:29, alle 21:23 va in onda Quarto grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che continua a investigare sui misteri irrisolti e sui casi di cronaca nera più discussi.

Le proposte dei canali tematici

TV8 e Nove: varietà e intrattenimento

TV8 propone alle 19:00 4 Ristoranti 7×12, seguito alle 20:20 da Foodish e alle 21:35 da “Italia’s Got Talent 13×01-02”, il talent show che continua a scoprire nuovi talenti.

Nove presenta alle 19:00 Cash or trash, seguito alle 20:30 da The Cage e alle 21:35 da Comedy Match, una serata all’insegna del divertimento e dell’umorismo.

Cinema sui canali Mediaset

I canali dedicati al cinema offrono una varietà di proposte per tutti i gusti:

Cinema Uno : Rampage – Furia animale alle 21:15

: alle 21:15 Cinema Due : Apollo 13 alle 21:15

: alle 21:15 Cinema Family : Hotel Transylvania alle 21:00

: alle 21:00 Cinema Action: Hunter Killer: Caccia negli abissi alle 21:00

Canali Discovery e focus

Real Time propone alle 21:30 Il forno delle meraviglie, mentre Focus alle 21:20 presenta “Incontri ravvicinati nel meraviglioso mondo animale”, un documentario che esplora le meraviglie della natura.

Piattaforme streaming: le novità della settimana

Per chi preferisce le piattaforme digitali, la settimana presenta interessanti novità. Su Paramount+ Dexter Resurrection e And Just like That su Sky e NOW continuano a catturare l’attenzione degli appassionati di serie tv.

Sky Serie alle 21:15 propone “And Just Like That 3×09” in prima tv, mentre Sky Atlantic presenta alle 21:15 Diavoli 2×03-04.

Come scegliere il programma giusto

La serata del 25 luglio offre diverse opzioni per ogni tipo di spettatore:

Per gli amanti della musica italiana : Gigi D’Alessio su Rai 1

: Gigi D’Alessio su Rai 1 Per chi cerca azione : Chicago Fire su Italia 1

: Chicago Fire su Italia 1 Per gli appassionati di fiction : Vanina su Canale 5

: Vanina su Canale 5 Per chi ama l’approfondimento : Quarto grado su Rete 4

: Quarto grado su Rete 4 Per le famiglie: Hotel Transylvania su Cinema Family

La programmazione estiva 2025

La serata del 25 luglio si inserisce nella strategia estiva delle reti televisive italiane, che puntano a mantenere alta la qualità anche durante i mesi più caldi. Le reti propongono una combinazione equilibrata tra repliche di successi consolidati, come il concerto di Gigi D’Alessio, e contenuti sempre freschi come le serie tv internazionali.

Mediaset continua a puntare sui suoi cavalli di battaglia, mentre Rai conferma la sua strategia vincente dell’estate 2025, forte del successo di programmi come Reazione a catena e Techetechetè.

Consigli per la serata

La varietà dell’offerta televisiva di venerdì 25 luglio dimostra come il panorama televisivo italiano continui a evolversi, mantenendo salda la tradizione di offrire contenuti per tutti i gusti e tutte le età.

Che si tratti di una serata in famiglia con la musica di Gigi D’Alessio, dell’adrenalina di Chicago Fire, del fascino della Sicilia con Vanina o del brivido delle inchieste di Quarto grado, la programmazione garantisce opzioni di qualità per ogni preferenza.

La programmazione conferma l’impegno delle emittenti nel proporre contenuti di qualità che sappiano intrattenere e coinvolgere il pubblico durante le calde serate estive, quando la concorrenza con le attività all’aperto si fa più intensa.