Programmi tv stasera 24 luglio: la guida completa della serata

La serata di giovedì 24 luglio 2025 si prospetta ricca di intrattenimento per tutti i gusti. Prosegue in replica Don Matteo su Rai 1 con la stagione 13, Temptation Island su Canale 5, su Rai 2 la replica di Delitti in Paradiso 13. Dalla fiction italiana ai reality show, dai film d’azione ai documentari, la programmazione televisiva di oggi offre una vasta gamma di contenuti per soddisfare ogni preferenza.

Prima serata Rai: fiction e intrattenimento di qualità

Rai Uno – Don Matteo torna in prima serata

Su Rai Uno alle 21:30 torna Don Matteo con la stagione 13, episodio 10. La popolare fiction italiana continua a conquistare il pubblico con le avventure del prete investigatore più amato della televisione. La serata inizia con L’Eredità alle 18:45, seguita dal TG1 alle 20:00 e Techetechetè Top Ten alle 20:35.

A seguire, alle 23:30, andrà in onda Overland, il programma di viaggio che accompagna i telespettatori alla scoperta di luoghi affascinanti in giro per il mondo.

Rai Due – Crime e serie tv

Su Rai Due alle 21:20 la replica di Delitti in Paradiso 13, episodi 03-04. La serie britannica ambientata nei Caraibi continua a regalare misteri e colpi di scena. La serata inizia con The Rookie alle 19:00 e Blue Bloods alle 19:40, per poi proseguire con il TG2 alle 20:30.

In seconda serata, alle 23:35, spazio a Prisma, con gli episodi 05-06 della prima stagione.

Rai Tre – Cinema d’autore francese

Su Rai Tre alle 21:20 va in onda “La notte del 12”, thriller francese del 2022. Il film racconta la storia di un omicidio avvenuto a San Giovanni di Moriana, dove una giovane viene uccisa in circostanze misteriose. La programmazione serale inizia con TG3 alle 19:00, Blob alle 20:00, GenerazioneBellezza alle 20:30 e Un posto al sole alle 20:50.

Mediaset: reality e cinema d’azione

Canale 5 – Il ritorno di Temptation Island

Su Canale 5 alle 21:40 torna Temptation Island, il reality show che mette alla prova le coppie più famose. Dopo Caduta Libera alle 18:45, il TG5 alle 20:00 e La Ruota della fortuna alle 20:30, i telespettatori potranno seguire le dinamiche sentimentali dei concorrenti fino a tarda notte.

Italia 1 – Fantascienza con Oblivion

Su Italia 1 alle 21:30 va in onda “Oblivion”, film di fantascienza post-apocalittico con Tom Cruise. La pellicola, ambientata in un mondo devastato, racconta la storia degli ultimi sopravvissuti sulla Terra. La serata inizia con Studio Aperto alle 18:30, CSI Miami alle 19:30 e NCIS alle 20:20.

A seguire, alle 23:50, sarà trasmesso Constantine, altro film del genere fantastico.

Rete 4 – Action con Sylvester Stallone

Su Rete 4 alle 21:25 “Lo specialista”, film poliziesco con Sylvester Stallone e Sharon Stone. La pellicola racconta la storia di una donna che assume un ex agente della CIA per vendicare l’uccisione dei suoi genitori. Prima del film, alle 19:30 La promessa e alle 20:30 4 di sera.

I film sui canali tematici

Cinema d’azione e avventura

Il panorama cinematografico della serata offre diverse opzioni per gli amanti dell’azione:

Rai 4 ore 21:20: “Predator”, il classico film con Arnold Schwarzenegger ambientato nella giungla

ore 21:20: “Predator”, il classico film con Arnold Schwarzenegger ambientato nella giungla Iris ore 21:15: “La tempesta perfetta”, il dramma marittimo con George Clooney

ore 21:15: “La tempesta perfetta”, il dramma marittimo con George Clooney TwentySeven ore 21:05: “Mars Attacks”, la commedia fantascientifica di Tim Burton

Cinema d’autore e drammatico

Per chi preferisce un cinema più impegnato:

Rai Movie ore 21:10: “Disobedience”, dramma con Rachel Weisz ambientato nella comunità ebraica ortodossa di Londra

ore 21:10: “Disobedience”, dramma con Rachel Weisz ambientato nella comunità ebraica ortodossa di Londra La7d ore 21:15: “Tra le nuvole”, film del 2009 con George Clooney

ore 21:15: “Tra le nuvole”, film del 2009 con George Clooney TV2000 ore 21:20: “I’ll find you”, storia d’amore ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale

Le serie tv sui canali satellitari

Sky e le serie crime

Gli appassionati di serie televisive possono scegliere tra diverse opzioni:

Canale 20 ore 21:10: “The Equalizer” 3×01-02-03, la serie con Queen Latifah

ore 21:10: “The Equalizer” 3×01-02-03, la serie con Queen Latifah Sky Atlantic ore 21:15: “Chicago PD” 12×21, il medical drama ambientato a Chicago

ore 21:15: “Chicago PD” 12×21, il medical drama ambientato a Chicago Sky Serie ore 21:15: “Dr. House” 7×02-03, le repliche della serie cult con Hugh Laurie

Documentari e approfondimenti

Per chi cerca contenuti culturali e informativi:

Sky Documentaries ore 21:15: “Food Markets Profumi e sapori a km 0”

ore 21:15: “Food Markets Profumi e sapori a km 0” Sky Nature ore 21:15: “Sri Lanka L’isola dei monsoni”, documentario naturalistico

ore 21:15: “Sri Lanka L’isola dei monsoni”, documentario naturalistico History ore 21:25: “Enigmi alieni”, prima televisiva del programma dedicato ai misteri

Sport in tv

Calcio e altri eventi

Sky Sport Uno ore 20:30: Como Cup con Ajax contro Celtic, match di preparazione estiva che anticipa la nuova stagione calcistica.

Consigli per la serata

La programmazione di stasera offre diverse alternative interessanti a seconda dei gusti personali:

Per le famiglie : Don Matteo su Rai Uno rappresenta la scelta ideale per un intrattenimento di qualità adatto a tutti

: Don Matteo su Rai Uno rappresenta la scelta ideale per un intrattenimento di qualità adatto a tutti Per gli amanti del brivido : Predator su Rai 4 e La tempesta perfetta su Iris garantiscono emozioni forti

: Predator su Rai 4 e La tempesta perfetta su Iris garantiscono emozioni forti Per chi cerca leggerezza : Temptation Island su Canale 5 e Mars Attacks su TwentySeven offrono intrattenimento spensierato

: Temptation Island su Canale 5 e Mars Attacks su TwentySeven offrono intrattenimento spensierato Per il cinema d’autore: La notte del 12 su Rai Tre e Disobedience su Rai Movie propongono pellicole di qualità

Programmazione in streaming

Oltre alla televisione tradizionale, molti contenuti sono disponibili anche sulle piattaforme streaming. Film, Serie Tv, Documentari sempre disponibili in streaming su Netflix, Prime Video, Disney+, Paramount+, Apple TV+, TIMVISION, NowTV/Sky, Mediaset Infinity+.

La serata del 24 luglio 2025 conferma la ricchezza dell’offerta televisiva italiana, capace di soddisfare ogni tipo di pubblico con contenuti di qualità che spaziano dall’intrattenimento puro al cinema d’autore, dalle serie tv ai documentari specialistici.