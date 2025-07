Guida tv stasera 22 luglio 2025: cosa vedere in prima serata

La serata di martedì 22 luglio 2025 offre una programmazione televisiva ricca e variegata che saprà soddisfare tutti i gusti. Dalle emozioni dello sport al cinema d’autore, passando per le serie tv più amate e l’intrattenimento di qualità, ecco la guida completa ai programmi di stasera.

I programmi principali in prima serata sui canali Rai

Rai 1: calcio femminile protagonista

Su Rai Uno Italia – Inghilterra semifinale europei femminili rappresenta l’evento sportivo principale della serata. La nazionale italiana femminile scende in campo contro l’Inghilterra in una sfida cruciale per gli Europei. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio che vogliono sostenere le azzurre.

Programmazione Rai 1:

18:45 Reazione a catena

20:00 TG1

20:30 Inghilterra – Italia, europei femminili

23:15 Mister Felicità

Rai 2: viaggi e documentari

Su Rai Due propone “Ma…diamoci del tour! In Europa”, un programma dedicato ai viaggi che porta i telespettatori alla scoperta delle bellezze europee. La serata si conclude con l’Italian Global Series Festival, dedicato alle produzioni televisive italiane.

Programmazione Rai 2:

19:00 The Rookie 2×17

19:40 Blue Bloods 14×08

20:30 TG2

21:20 Ma…diamoci del tour! In Europa

23:25 Italian Global Series Festival

Rai 3: cultura e attualità

Rai 3 mantiene la sua vocazione culturale con una programmazione dedicata all’informazione e ai documentari. “Kilimangiaro” porta i telespettatori in un viaggio attraverso culture e paesaggi del mondo.

Programmazione Rai 3:

20:00 Blob

20:30 GenerazioneBellezza

20:50 Un Posto al sole

21:20 Kilimangiaro

23:15 Il fattore umano

L’offerta Mediaset per la serata del 22 luglio

Canale 5: cinema d’autore

Su Canale 5 “Mio figlio” è il film scelto per la prima serata. Il rapporto tra un padre single, Ali, e suo figlio Efe, un bambino affetto da un disturbo della comunicazione è al centro di questa toccante pellicola che esplora temi profondi legati alla genitorialità e alle difficoltà di comunicazione.

Programmazione Canale 5:

18:45 Sarabanda 1a tv

20:00 TG5

20:30 La ruota della fortuna 1a tv

21:40 Mio figlio

Italia 1: intrattenimento con Max Angioni

Max Working su Italia 1 vede protagonista il comico Max Angioni in una nuova avventura lavorativa. Maggiordomo in un resort e agente immobiliare con quelli di Casa a Prima vista sono solo alcune delle professioni che il conduttore sperimenterà in questa puntata.

Programmazione Italia 1:

18:30 Studio Aperto

19:30 CSI Miami 3×11

20:30 NCIS 12×14

21:20 Max Working – Lavori in corso

Rete 4: crime e thriller

“Delitti ai Caraibi 3×01-02 1a tv” è la proposta di Rete 4 per gli amanti del genere poliziesco. La serie ambientata nei paradisi tropicali unisce paesaggi mozzafiato a trame avvincenti.

I canali tematici e le alternative della serata

Cinema e film in prima tv

I canali cinematografici offrono una ricca selezione di pellicole:

Canale 20 : “Catwoman” con Halle Berry nei panni di Catwoman

: “Catwoman” con Halle Berry nei panni di Catwoman Iris : “L’albero degli impiccati” (Western)

: “L’albero degli impiccati” (Western) Rai 5 : “L’afide e la formica”, storia di una ragazza calabrese che indossa il velo

: “L’afide e la formica”, storia di una ragazza calabrese che indossa il velo Rai Movie: “Il colonnello Von Ryan”, film di guerra con Frank Sinatra

Serie tv di qualità

Gli appassionati di serie tv possono scegliere tra diverse opzioni:

Rai 4 : “Fire Country 3×03-04-05 1a tv”

: “Fire Country 3×03-04-05 1a tv” Rai Premium : “Il giovane Montalbano 2×02”

: “Il giovane Montalbano 2×02” Cielo : “Il Trono di Spade 5×05-06”

: “Il Trono di Spade 5×05-06” Warner TV: “ER”

Intrattenimento e documentari

I canali specializzati completano l’offerta con:

La7 : “Mine vaganti” (Film del 2010 di Ozpetek)

: “Mine vaganti” (Film del 2010 di Ozpetek) TV8 : “Innocenti bugie”

: “Innocenti bugie” Nove : “Lucio per amico. Ricordando Battisti”

: “Lucio per amico. Ricordando Battisti” Real Time: “Primo appuntamento Crociera”

Consigli per la serata del 22 luglio

Per gli amanti dello sport

La semifinale degli Europei femminili Italia-Inghilterra su Rai 1 è l’appuntamento imperdibile per chi ama il calcio. Le azzurre si giocano l’accesso alla finale in una partita che promette emozioni e spettacolo.

Per chi cerca il cinema di qualità

“Mio figlio” su Canale 5 offre una storia toccante e ben costruita, mentre i canali cinematografici propongono classici come “Il colonnello Von Ryan” e pellicole d’azione come “Catwoman”.

Per gli appassionati di serie tv

“Fire Country” su Rai 4 e “Il giovane Montalbano” su Rai Premium rappresentano due eccellenze della serialità televisiva, mentre “Il Trono di Spade” su Cielo continua a conquistare nuovi fan.

Per chi preferisce l’intrattenimento leggero

“Max Working” su Italia 1 garantisce risate e divertimento, mentre “Primo appuntamento Crociera” su Real Time offre il format romantico che ha conquistato il pubblico italiano.

Conclusioni

La programmazione televisiva del 22 luglio 2025 conferma la ricchezza dell’offerta italiana, capace di soddisfare ogni tipo di pubblico. Dallo sport al cinema, dalle serie tv ai documentari, ogni telespettatore può trovare il programma perfetto per trascorrere una piacevole serata davanti alla televisione. La varietà delle proposte dimostra come il panorama televisivo italiano continui a evolversi, mantenendo alta la qualità e offrendo contenuti per tutti i gusti e le età.