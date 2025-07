Programmi tv stasera 21 luglio 2025: Noos vs Battiti Live

La serata del 21 luglio 2025 si preannuncia ricca di intrattenimento per tutti i gusti televisivi. Su Rai 1 Noos, Cornetto Battiti Live su Canale 5, In & Out su Tv8 sono solo alcune delle proposte che caratterizzeranno questo lunedì sera. Scopriamo insieme la programmazione completa dei principali canali del digitale terrestre e satellitare.

Prima serata: la sfida tra cultura e musica

Rai 1: Noos – L’avventura della conoscenza

Lunedì 21 luglio alle 21.25 su Rai 1, nuovo appuntamento con “Noos – L’avventura della conoscenza”, il programma di Alberto Angela che esplora il sapere in tutte le sue forme, dalla scienza alla storia, dalla tecnologia all’archeologia.

La puntata si concentrerà su tematiche di grande attualità:

Cambiamento climatico : Con il climatologo Giulio Boccaletti, Alberto Angela affronterà le conseguenze dell’aumento delle temperature

: Con il climatologo Giulio Boccaletti, Alberto Angela affronterà le conseguenze dell’aumento delle temperature Tecnologia militare : Incontro esclusivo con una pilota italiana di F35

: Incontro esclusivo con una pilota italiana di F35 Archeologia : Il professor Antonio De Simone illustrerà il restauro del mosaico della battaglia di Isso di Pompei

: Il professor Antonio De Simone illustrerà il restauro del mosaico della battaglia di Isso di Pompei Spazio e scienza : Luca Perri mostrerà la Macchina di Anticitera da Atene

: Luca Perri mostrerà la Macchina di Anticitera da Atene Educazione: Con la professoressa Daniela Lucangeli si parlerà del ruolo delle emozioni nell’apprendimento

Canale 5: Cornetto Battiti Live

Lunedì 21 luglio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Cornetto Battiti Live”, il festival musicale più amato dell’estate italiana condotto da Ilary Blasi e Alvin, con Nicolò De Devitiis.

Gli artisti della terza puntata:

Nel terzo appuntamento si alterneranno sul palco e nelle esibizioni on the road da Galatina e Bitonto: Irama, Anna, Francesco Gabbani, Annalisa, Fedez,Fabio Rovazzi, Capo Plaza, The Kolors, Coma_Cose, Gabry Ponte, Rkomi, Anna Tatangelo, Fred De Palma, Paola Iezzi, Dani Faiv, Gaia, Sophie and The Giants, Rhove, Clara, Tony Hadley e Bresh.

Il programma continua a registrare ascolti eccellenti: nelle precedenti puntate ha ottenuto share superiori al 19%, confermandosi come uno dei programmi più seguiti dell’estate 2025.

Programmazione seconda serata

Rai 2: Elsbeth

21.20 Elsbeth 2×07-08 1a tv offre agli appassionati di crime un doppio episodio in prima visione della serie con Carrie Preston.

Sky Atlantic: The Walking Dead: Dead City

Sky Atlantic (ch. 111) ore 21:15 The Walking Dead: Dead City 1×03-04 1a tv prosegue con la saga post-apocalittica che ha conquistato milioni di fan.

Programmazione film e cinema

Canale 20: Contagion

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:10 Contagion na spaventosa pandemia colpisce l’intero pianeta. Il thriller del 2011 con Matt Damon e Gwyneth Paltrow rimane di grande attualità.

Altri film della serata

La5 propone “Possession – Una storia romantica Tratto dall’omonimo romanzo di A. Byatt, con G. Paltrow”, mentre Cine 34 presenta “Immaturi Sei ex compagni di liceo quarantenni, devono sostenere di nuovo l’esame più importante: la maturità”.

Programmazione access prime time

Rai 1: Techetechetè

Prima di Noos, 20.35 Techetechetè proporrà i migliori momenti della televisione italiana.

Canale 5: Striscia la Notizia

Il tg satirico continua ad informare e divertire il pubblico con le sue inchieste e i suoi servizi ironici.

Tv8 e le alternative

In & Out su Tv8 offre un’alternativa comedy per chi cerca leggerezza e risate, mentre Nove propone Little Big Italy con Francesco Panella alla scoperta dei ristoranti italiani nel mondo.

Sport e documentari

Real Time e Warner TV

Real Time (ch. 31 dtt e TivùSat 160 Sky) ore 21:35 Hercai – Amore e Vendetta 3×12 1a tv per gli amanti delle serie turche, mentre Warner Tv (ch. 37 dtt e Tivùsat 56) ore 21:30 Human Target propone action e adrenalina.

Sky Documentaries

Per chi ama la cultura, Sky Documentaries (ch. 120) ore 21:15 33 giri italian masters celebra la grande musica italiana.

Analisi degli ascolti e tendenze

Il confronto diretto tra Noos e Battiti Live rappresenta una sfida interessante tra due format completamente diversi. Mentre Cornetto Battiti Live su Canale 5 con 2.177.000 spettatori e il 19.9% di share, battendo nettamente Noos su Rai 1 fermo al 13.9% nelle precedenti puntate, la serata del 21 luglio si preannuncia altrettanto combattuta.

Fattori che influenzano gli ascolti

Target giovanile : Battiti Live attrae principalmente un pubblico giovane e appassionato di musica

: Battiti Live attrae principalmente un pubblico giovane e appassionato di musica Pubblico colto : Noos si rivolge a telespettatori interessati alla divulgazione scientifica

: Noos si rivolge a telespettatori interessati alla divulgazione scientifica Stagionalità: L’estate favorisce generalmente programmi più leggeri e musicali

Programmazione per bambini e famiglie

Rai Gulp e Rai YoYo

I canali dedicati ai più piccoli offrono una programmazione ricca di cartoni animati e programmi educativi, mentre Cartoonito e Boing completano l’offerta per le famiglie.

Consigli per la serata

Per chi ama la cultura: Noos su Rai 1 offre contenuti di qualità con la garanzia della divulgazione firmata Alberto Angela

Per gli appassionati di musica: Battiti Live rappresenta il meglio della scena musicale italiana ed internazionale

Per chi cerca cinema: Contagion su Canale 20 o i film su La5 e Cine 34 offrono alternative valide

Per le serie TV: Elsbeth su Rai 2 e The Walking Dead: Dead City su Sky Atlantic soddisfano gli amanti del genere

Conclusioni

La serata del 21 luglio 2025 conferma la ricchezza dell’offerta televisiva italiana. Tra cultura, musica, cinema e serie TV, ogni telespettatore può trovare il programma più adatto ai propri gusti. La sfida tra Rai e Mediaset continua a caratterizzare il prime time, offrendo al pubblico scelte di qualità e diversificate.

L’estate televisiva 2025 si conferma particolarmente vivace, con produzioni di alto livello che riescono a coniugare intrattenimento e qualità, soddisfacendo le esigenze di un pubblico sempre più esigente e frammentato.