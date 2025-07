Programmi tv stasera 19 luglio 2025: cosa guardare in prima serata

La serata di sabato 19 luglio 2025 offre una ricca selezione di programmi televisivi per soddisfare tutti i gusti. Dalle repliche dei talent show più amati ai thriller cinematografici, passando per documentari e film d’azione, ecco la guida completa per orientarsi nella programmazione di oggi.

Rai 1: dalla strada al palco conquista il pubblico

Su Rai 1 la serata parte con un classico di quiz, “Reazione a catena”, seguito dal telegiornale e dal consueto spazio a “techetechetè TopTen”. Il programma principale è la replica di “dalla strada al palco”, talent show dedicato alla musica con esibizioni e racconti di artisti emergenti e meno noti.

Il programma condotto da Nek e Bianca Guaccero ha dimostrato la sua solidità anche nelle repliche. Nella serata di sabato 12 luglio 2025, su Rai1 la replica di Dalla Strada al Palco intrattiene 1.745.000 spettatori pari al 16.3% di share. Il programma offre a numerosi cantanti, musicisti e artisti di strada la possibilità di esibirsi e di raccontarsi in un contesto ben diverso da quello in cui sono abituati, cioè il palco televisivo.

Le novità della quarta edizione

Le novità di questa edizione sono l’utilizzo di spettacoli ed esibizioni all’inizio di ogni puntata con il coinvolgimento dell’orchestra, del corpo di ballo e dei conduttori, la presenza di ospiti e di bambini che interagiscono con i concorrenti in gara. Il format continua a puntare sulla valorizzazione degli artisti di strada, offrendo loro una vetrina televisiva prestigiosa.

Canale 5: il ritorno di Ciao Darwin

Canale 5 offre l’intrattenimento di costume con il quiz di “caduta libera” in prima tv, seguito dal telegiornale serale e dalla replica di “ciao darwin”, programma di varietà noto per il confronto tra squadre di diverso tipo con prove e sfide molto popolari.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano con le repliche della nona edizione del programma. Il programma nasce nel 1998 da un’idea di Paolo Bonolis e Stefano Magnaghi: far gareggiare due squadre che rappresentino due categorie umane antitetiche per scoprire quale delle due è più forte, in ossequio alla teoria evoluzionistica di Charles Darwin.

Il format che non invecchia mai

Il venerdì sera sarà caratterizzato dal ritorno delle repliche di Ciao Darwin, il varietà di Paolo Bonolis che continua a riscuotere successo anche in replica, dimostrando la solidità di un format che ha saputo reinventarsi nel corso degli anni mantenendo intatta la sua capacità di divertire e coinvolgere il pubblico.

Rai 2: “Notte di bugie”, thriller in prima tv

Rai 2 si concentra maggiormente su produzioni originali e fiction straniere. Dopo il tg e una breve rassegna stampa con “TG Post”, va in onda “notte di bugie” in prima tv. Si tratta di un thriller legale in cui la protagonista, Annie, giovane procuratrice, si ritrova coinvolta in un caso d’omicidio dopo aver passato la notte con l’avvocato rivale morto accanto a lei.

Trama del film

La protagonista, Annie Sagan (Anna Marie Dobbins), è una giovane e ambiziosa procuratrice legale. L’equilibrio precario tra vita privata e professionale si spezza definitivamente la notte in cui Annie accetta un passaggio da Doug Larson (Louis Mandylor), avvocato della parte avversa nel suo ultimo caso.

Il film presenta un ritmo serrato e una suspense che tiene alta l’attenzione dello spettatore, esplorando temi di potere, giustizia e vendetta nel mondo legale.

Rai 3: cinema d’autore con “I ragazzi delle scorte”

Rai 3 propone notizie e approfondimenti con “TG R”, “blob” e “sapiens files” prima dell’appuntamento con “i ragazzi delle scorte”. Il film racconta la storia di Desirè, truccatrice cinematografica, alle prese con problemi familiari e personali a Roma.

La pellicola affronta il tema della resilienza e della capacità di reagire alle difficoltà della vita, presentando una protagonista costretta a contare solo sulle proprie forze per aiutare il fratello in difficoltà.

I film della serata sui canali tematici

La programmazione cinematografica della serata offre diverse opzioni interessanti:

20 (canale 20) : “Autobahn – Fuori Controllo” Action-thriller dai produttori di Matrix. La folle corsa di Casey per salvare la vita della sua donna, Juliette. Con Antony Hopkins e Ben Kingsley.

: “Autobahn – Fuori Controllo” Action-thriller dai produttori di Matrix. La folle corsa di Casey per salvare la vita della sua donna, Juliette. Con Antony Hopkins e Ben Kingsley. Rai 4 : “The Hollow Point – Punto di non ritorno” In una città di confine, dove impera il cartello della droga messicano del boss Atticus, il nuovo sceriffo Wallace deve collaborare con l’uomo di legge in pensione che ha sostituito.

: “The Hollow Point – Punto di non ritorno” In una città di confine, dove impera il cartello della droga messicano del boss Atticus, il nuovo sceriffo Wallace deve collaborare con l’uomo di legge in pensione che ha sostituito. Iris: “Michael Clayton” Michael Clayton è un ex pubblico ministero che sbriga gli affari sporchi per uno dei più importanti studi legali di New York.

Le serie tv della serata

Per gli amanti delle serie televisive, la programmazione offre diverse opzioni:

Rai 2 : The Rookie 2×14 e Blue Bloods 14×05 nel pomeriggio

: The Rookie 2×14 e Blue Bloods 14×05 nel pomeriggio Giallo : “l’ispettore barnaby” propone la terza puntata della quindicesima stagione

: “l’ispettore barnaby” propone la terza puntata della quindicesima stagione Top Crime: episodi del detective Poirot

Sport e documentari

La7 programma per il pubblico servizi di attualità con “famiglie d’Italia”, “tgLa7” e “in onda”. Alle 21:15 spicca “atlantide – borsellino e le stragi”, documentario che ricostruisce l’impegno del magistrato antimafia Paolo Borsellino e gli attentati del 1992.

Il documentario rappresenta un monito alla memoria storica con documenti e testimonianze dirette sui tragici eventi del 1992.

Canali tematici e intrattenimento

Tv8 e il canale Nove completano l’offerta con format leggeri come “4 hotel” e “4 ristoranti”, e con concerti dal vivo come l'”RDS summer festival 2025″. Nove presenta anche reportage e fiction di matrice criminologica, esempio “faking it – bugie criminali”, un racconto di inganni e verità nascoste.

Il successo delle repliche estive

La scelta di riproporre il programma durante l’estate conferma come alcuni contenuti di qualità mantengano la loro efficacia anche a distanza di tempo dalla prima messa in onda. Le repliche di programmi di successo come “Dalla strada al palco” e “Ciao Darwin” dimostrano la solidità dei format televisivi italiani.

Dove vedere i programmi in streaming

Tutti i programmi Rai sono disponibili anche su RaiPlay, mentre quelli Mediaset su Mediaset Infinity. Le repliche permettono di recuperare i contenuti persi durante la diretta televisiva, rendendo l’offerta ancora più flessibile per il pubblico moderno.

La serata del 19 luglio 2025 si presenta ricca di opzioni per tutti i gusti, confermando la varietà e la qualità dell’offerta televisiva italiana durante il periodo estivo.