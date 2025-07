Programmi tv stasera 20 luglio 2025: la guida completa alla serata

La domenica 20 luglio 2025 si preannuncia ricca di intrattenimento per tutti i gusti. La programmazione televisiva di questa sera offre un palinsesto variegato con fiction, programmi di approfondimento, talk show e film per soddisfare ogni tipo di spettatore. Dalle proposte delle reti Rai alle offerte Mediaset, fino ai canali tematici del digitale terrestre, scopriamo insieme cosa vedere stasera in tv.

Le proposte di Rai 1: tra fiction e varietà

Rai 1 punta sulla sua programmazione consolidata per conquistare il pubblico della domenica sera. Dopo “Reazione a catena” alle 18:45 e il TG1 delle 20:00, va in onda “Techetechete Top Ten” alle 20:35, il programma che celebra i momenti più iconici della televisione italiana.

In prima serata, alle 21:30, appuntamento con “Imma Tataranni – Sostituto procuratore 2”, episodio 4 dal titolo “Un mondo migliore di questo”. La fiction con Vanessa Scalera continua a riscuotere successo tra il pubblico, proponendo le avvincenti storie della procuratrice di Matera alle prese con nuovi casi da risolvere.

La serata si conclude con il TG1 delle 23:45 seguito da uno “Speciale TG1” per gli approfondimenti dell’attualità.

Rai 2: tra serie americane e comedy show

Su Rai 2 la serata inizia con “The Rookie” 2×15 alle 19:00, seguito da “Blue Bloods” 14×06 alle 19:40. Due serie televisive amate dal pubblico che offrono azione e drama in perfetto stile americano.

Dopo il TG2 delle 20:30, alle 21:00 va in onda “Facci Ridere”, il programma di varietà che promette risate e intrattenimento per tutta la famiglia. La serata si chiude alle 23:55 con “Domenica Sportiva”, l’appuntamento fisso per gli appassionati di sport.

Rai 3: informazione e approfondimento

La terza rete della Rai mantiene la sua vocazione di approfondimento. Dopo il TG3 delle 19:00 e il TG Regione delle 19:30, alle 20:00 va in onda “Blob”, seguito alle 20:15 da “L’avversario” con una puntata del 2023 che vede protagonista Cassano.

In prima serata, alle 21:00, appuntamento con “Report Estate”, il format estivo del programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci. La trasmissione continua a proporre approfondimenti e reportage su temi di attualità anche durante il periodo estivo.

Canale 5 e Mediaset: tra fiction e intrattenimento

Su Canale 5, dopo il TG5 delle 20:01 e “La ruota della fortuna” alle 20:39, alle 21:40 va in onda “La notte nel cuore”, una delle fiction più seguite della rete ammiraglia Mediaset.

Italia 1 punta sui game show con “Sarabanda Celebrity” alle 21:25, mentre Rete 4 propone “Freedom oltre il confine” in prima tv alle 21:24, il programma di Roberto Giacobbo che esplora misteri e scoperte scientifiche.

Film e cinema in prima serata

Gli amanti del cinema hanno diverse opzioni interessanti:

• Canale 20 trasmette “Ocean’s 8” alle 21:05, con Sandra Bullock e Cate Blanchett in una rapina tutta al femminile al Metropolitan Museum di New York

• Rai 4 propone “The Innocents” alle 21:10, un thriller norvegese che racconta la storia di bambini con poteri paranormali

• Iris manda in onda “First Man” alle 21:10, il biopic di Damien Chazelle con Ryan Gosling nei panni di Neil Armstrong

• Rai Movie presenta “Allacciate le cinture” alle 21:10, la pellicola di Ferzan Özpetek che mescola amore e fragilità emotiva

I canali tematici e le alternative

Per gli appassionati di sport e approfondimento:

Focus trasmette “Bermuda: i misteri degli abissi” alle 21:15, mentre DMax propone “Border Security: Acque di confine” alle 21:40. Gli amanti dei documentari possono sintonizzarsi su questi canali per contenuti educativi e di intrattenimento.

Sky e le piattaforme digitali offrono ulteriori alternative:

• Sky Serie presenta “I delitti del BarLume – Sesso carta forbici” alle 21:15 • Sky Investigation trasmette “Law & Order Organized Crime” 2×05-06 alle 21:15 • Mediaset Extra ripropone “Tu si que vales” alle 21:15

La programmazione estiva 2025

La Rai ha strutturato la sua programmazione estiva puntando sui successi consolidati come “Techetechè” anche in prima serata con speciali condotti da Bianca Guaccero, e sui format più amati dei game show e dei programmi di approfondimento in versione bella stagione.

I programmi del daytime mantengono i loro appuntamenti fissi: “Reazione a catena” di Pino Insegno ha sostituito “L’eredità” di Marco Liorni dall’8 giugno, mentre i contenitori estivi come “UnoMattina” torneranno con Alessandro Greco e Carolina Rey.

Conclusioni: una domenica ricca di scelte

La domenica 20 luglio 2025 offre una programmazione televisiva variegata e di qualità. Dalle fiction di successo come “Imma Tataranni” su Rai 1 e “La notte nel cuore” su Canale 5, ai programmi di approfondimento come “Report Estate” su Rai 3, fino ai grandi film hollywoodiani sui canali tematici, ogni spettatore può trovare la proposta più adatta ai propri gusti.

La strategia estiva delle reti televisive punta a mantenere alta la qualità anche durante i mesi più caldi, proponendo una combinazione equilibrata tra repliche di successi consolidati e nuovi contenuti. La programmazione estiva dimostra la volontà di mantenere alta la qualità anche durante i mesi estivi, con Rai che arriva da un periodo positivo e Mediaset che continua a puntare sui suoi cavalli di battaglia per mantenere l’audience.