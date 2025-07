I prof di Amici 25: anticipazioni e cambiamenti per la nuova edizione

Le voci di corridoio si rincorrono e i rumors di mercato televisivo iniziano a delineare quello che potrebbe essere il volto della prossima edizione di Amici. Secondo le prime indiscrezioni, Amici 25 potrebbe riservare sorprese clamorose nel corpo docenti, con possibili addii eccellenti e ritorni bomba che farebbero discutere.

Le conferme che sembrano certe

I pilastri che dovrebbero restare

Secondo le indiscrezioni più accreditate, alcuni nomi sembrano ormai sicuri per la riconferma. Tra i professori che dovrebbero mantenere la cattedra troviamo i volti storici del programma.

Alessandra Celentano sembra destinata a rimanere nella sua cattedra di danza classica. La sua presenza è considerata un punto fermo del programma, essendo diventata un’icona del talent show.

Rudy Zerbi dovrebbe essere riconfermato per il canto, continuando a portare la sua esperienza di produttore discografico e la sua capacità di riconoscere i talenti commerciali.

Lorella Cuccarini secondo le prime voci sarebbe già stata riconfermata per il canto, mantenendo il suo ruolo equilibrato tra professionalità e umanità.

Emanuel Lo dovrebbe continuare nella danza, apportando la sua energia e la sua passione per l’insegnamento moderno.

Le indiscrezioni sugli addii: Pettinelli e Lettieri in bilico

Anna Pettinelli verso il Grande Fratello?

Una delle indiscrezioni più clamorose riguarda il possibile addio di Anna Pettinelli. Secondo Dagospia, l’insegnante di canto potrebbe lasciare Amici per il ruolo di opinionista al Grande Fratello di Alfonso Signorini.

Le voci parlano di una Pettinelli corteggiata dal reality di Canale 5, anche se molti ritengono difficile immaginare che la storica professoressa abbandoni il programma che l’ha consacrata. Incerta sembra essere anche la presenza di Anna Pettinelli: secondo Dagospia, l’insegnante di canto potrebbe lasciare Amici per il ruolo di opinionista al Grande Fratello.

Il futuro incerto di Deborah Lettieri

Anche il destino di Deborah Lettieri appare incerto secondo le indiscrezioni. L’esperienza della coreografa ad Amici 24, subentrata solo un anno fa al posto di Raimondo Todaro, non sembra aver convinto completamente.

Le voci parlano di possibili difficoltà di integrazione nel programma, caratterizzate da scontri con la collega Alessandra Celentano e dall’eliminazione di tutti i suoi allievi durante il serale. In dubbio, invece, la presenza di Deborah Lettieri, subentrata lo scorso settembre al posto di Raimondo Todaro.

I possibili ritorni bomba: tre nomi che fanno sognare

Veronica Peparini: il ritorno più desiderato

Tra le indiscrezioni più affascinanti spicca quella riguardante un possibile ritorno di Veronica Peparini. Secondo Novella 2000, in pole position per prendere il posto della Lettieri ci sono due volti noti al grande pubblico, tra cui l’amatissima coreografa.

Veronica Peparini, storico volto di Amici dal 2013 al 2022, potrebbe tornare come professoressa. Il pubblico del talent show accoglierebbe con entusiasmo questo ritorno, considerando l’affetto che lega la coreografa al programma e ai telespettatori.

Angelo Madonia: da Ballando ad Amici?

Un’altra indiscrezione interessante riguarda Angelo Madonia. Tra i candidati più citati per sostituire Deborah Lettieri spicca il nome di Angelo Madonia, ex ballerino di Ballando con le stelle che ha lasciato tra le polemiche.

Dopo Todaro, dunque, un altro volto noto del programma di Milly Carlucci potrebbe approdare su Canale 5. Angelo Madonia, ex volto di Ballando con le Stelle, è corteggiato per la cattedra di danza latina secondo le ultime voci.

Andreas Müller: dalla vittoria alla cattedra?

La voce più suggestiva riguarda Andreas Müller. Secondo alcune indiscrezioni, il vincitore di Amici del 2016 e ballerino professionista sarebbe in lizza per l’ingresso tra i professori in una suggestiva “sfida in famiglia” con la compagna Peparini.

Muller, che ha recentemente compiuto 29 anni, si è detto disponibile a tornare ad Amici, anche nelle vesti di professore. Una possibile sfida ‘in famiglia’ per la coppia che farebbe discutere e incuriosirebbe molto il pubblico.

I casting e le prime voci sui concorrenti

Le selezioni in corso

Le selezioni sono attualmente in corso per formare quella che dovrebbe essere una classe competitiva e carica di energia. I casting, completamente gratuiti, sono aperti a ragazzi tra i 17 e i 25 anni attraverso i siti ufficiali WittyTV e Mediaset Infinity.

Possibili ritorni dal passato

Tra le voci più interessanti circolano quelle riguardanti possibili ritorni di ex concorrenti. Si parla già di ex allievi ritirati per infortunio: Dandy Cipriano e Alessio Di Ponzio potrebbero tornare grazie ai casting estivi e al supporto del pubblico.

Entrambi ballerini, erano stati costretti ad abbandonare la scorsa edizione per problemi fisici. Il loro percorso era stato interrotto proprio sul più bello e il pubblico non ha mai smesso di sperare in un loro ritorno.

Quando inizierebbe Amici 25

Le tempistiche previste

Secondo le fonti, Amici 25 dovrebbe iniziare a fine settembre 2025, con uno speciale domenicale dedicato alla formazione della nuova classe e all’annuncio ufficiale dei professori e concorrenti.

La nuova edizione dovrebbe seguire i tempi tradizionali: inizio tra fine settembre e inizio ottobre, mantenendo il format collaudato con la prima parte dedicata ai banchi e alle sfide settimanali, seguita dal serale con il meccanismo a squadre.