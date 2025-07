Se Netflix punta sulla quantità, Prime Video gioca la carta della qualità dosando con saggezza le sue uscite mensili. Agosto 2025 non fa eccezione, ma quello che la piattaforma di Amazon ha in serbo per questo mese caldo promette di far dimenticare l’afa estiva con una selezione di titoli che spaziano dall’action comedy all’animazione per adulti, dalle serie thriller ai grandi ritorni.

Eddie Murphy torna alla carica con il duo più improbabile

Il 6 agosto Prime Video apre le danze con “Il blindato dell’amore”, una commedia action che segna il ritorno di Eddie Murphy nei panni che più gli si addicono. Il film, diretto da Tim Story – che già ci aveva regalato “The Blackening” e “La bottega del barbiere” – mette insieme due generazioni di comici in un’alchimia che sulla carta sembra esplosiva.

La storia è semplice ma efficace: Russell, interpretato da Murphy, e Travis, il volto giovane di Pete Davidson del Saturday Night Live, sono due guardie giurate che non potrebbero essere più diverse. Quando quello che doveva essere un banale ritiro di contanti si trasforma in un’imboscata orchestrata da una banda di criminali guidati dalla brillante Zoe di Keke Palmer, i due si ritrovano catapultati in una giornata che va di male in peggio.

Il bello de “Il blindato dell’amore” è proprio nel contrasto tra i protagonisti: da un lato la saggezza cinica e l’esperienza di Russell, dall’altro l’impulsività e l’energia di Travis. Tim Story ha saputo sfruttare questa dinamica per creare situazioni che promettono di far ridere senza mai perdere il ritmo dell’azione. Il cast si arricchisce di nomi come Eva Longoria, Marshawn Lynch e persino Roman Reigns, segno che Amazon ha puntato tutto su questo titolo.

Spionaggio e adrenalina: The Terminal List si espande

La vera sorpresa di agosto arriva però il 27 con “The Terminal List: Dark Wolf”, il prequel-spinoff della serie che ha conquistato il pubblico di Prime Video nel 2022. Se nella serie originale Chris Pratt era il protagonista assoluto nei panni di James Reece, questa volta i riflettori si spostano su Taylor Kitsch e il suo Ben Edwards.

La serie promette di essere un “thriller di spionaggio elevato” che esplora il lato più oscuro della guerra e il costo umano che ne deriva. Kitsch, che già nella serie originale aveva dimostrato un’ottima alchimia con Pratt, stavolta prende le redini della narrazione raccontando come Edwards sia finito invischiato negli affari sporchi della CIA, mettendolo in contrasto con il suo ex capitano e caro amico Reece.

Il primo trailer ha mostrato un’escalation di azione e tensione che fa ben sperare gli amanti del genere militare. La serie debutterà con i primi tre episodi il 27 agosto, per poi proseguire con uscite settimanali fino al finale del 24 settembre. Nel frattempo, Pratt ha confermato che la seconda stagione della serie originale è già in produzione.

Animazione senza freni

Il 13 agosto torna “Sausage Party: Cibopolis” con la sua seconda stagione, la serie animata che aveva fatto discutere per il suo approccio irriverente e decisamente vietato ai minori. Frank, Barry e Sammy si ritrovano esiliati da casa e approdano a New Foodland, un’utopia splendente per il cibo e gli umani. Ma sotto la superficie luccicante si nasconde un segreto oscuro che minaccia l’intera società del cibo senziente.

La serie, spin-off dell’omonimo film del 2016, continua a giocare con le metafore sociali attraverso il mondo del cibo antropomorfo, mantenendo quello stile irriverente che l’aveva resa un cult tra gli adulti in cerca di animazione alternativa.

Thriller internazionale dalla Corea

Sempre il 13 agosto debutta “Butterfly”, una serie spy thriller sudcoreana che esplora le complesse dinamiche familiari nel mondo dello spionaggio globale. La storia segue David Jung, un ex agente dei servizi segreti americani che vive in Corea del Sud e si ritrova braccato da Rebecca, una giovane agente sociopatica incaricata di ucciderlo.

Il thriller coreano promette di portare su Prime Video quella qualità narrativa che ha reso le produzioni sudcoreane un fenomeno globale, mescolando azione, suspense e profondità psicologica dei personaggi.

Betty La Fea torna in grande stile

Il 15 agosto è il turno di “Betty La Fea, la storia continua” con la sua seconda stagione. Il sequel moderno dell’iconica telenovela colombiana ci riporta nel mondo di Betty più di vent’anni dopo, ora madre e professionista di successo che riaccende segretamente la sua relazione con Armando dopo il loro divorzio pubblico.

La seconda stagione promette di esplorare temi di reinvenzione personale, dinamiche familiari e seconde possibilità, rimanendo fedele al fascino della storia originale che aveva reso Betty un’icona globale.

Romance e finali di stagione

Il 20 agosto arriva “La mappa che mi porta da te”, un film romantico che racconta la storia di Heather e del suo viaggio attraverso l’Europa con le migliori amiche prima di iniziare la vita perfetta che desidera. L’incontro con Jack farà scattare una scintilla che li condurrà in un viaggio emotivo inaspettato, tra segreti e scelte di vita che metteranno alla prova il loro rapporto.

Chiude il mese, il 25 agosto, la quarta e ultima stagione di “Upload”, la serie di fantascienza che ha saputo mescolare commedia e riflessioni sulla tecnologia in un futuro non troppo lontano dove è possibile caricare la propria coscienza nel cloud dopo la morte.

Una strategia diversa ma vincente

Quello che colpisce dell’offerta di Prime Video per agosto è la cura nella selezione. Mentre altre piattaforme puntano sulla quantità, Amazon sembra preferire un approccio più mirato, scegliendo titoli che possano davvero fare la differenza nel panorama del streaming.

“Il blindato dell’amore” rappresenta il classico blockbuster estivo, un film pensato per intrattenere senza troppe pretese ma con la qualità produttiva che ci si aspetta da Amazon. “The Terminal List: Dark Wolf” punta invece su un pubblico più specifico, quello che ama l’action militare e le serie di spionaggio ben confezionate.

L’animazione per adulti con “Sausage Party” e il thriller internazionale con “Butterfly” dimostrano come Prime Video stia cercando di diversificare la sua offerta, pescando da generi e mercati diversi per accontentare il maggior numero possibile di abbonati.

Un agosto all’insegna dell’intrattenimento di qualità

Con questa programmazione, Prime Video conferma la sua strategia di puntare sulla qualità piuttosto che sulla quantità. Ogni titolo sembra essere stato scelto con cura per occupare una nicchia specifica del mercato, dal grande pubblico degli amanti delle commedie action ai fan dell’animazione alternativa, dagli appassionati di thriller militari agli amanti delle storie romantiche.

L’estate 2025 di Prime Video si presenta quindi come un mese in cui ogni tipo di spettatore può trovare qualcosa di interessante, senza essere sopraffatto da un’offerta troppo ampia. Una strategia che, se da un lato può sembrare più conservativa, dall’altro permette a ogni singolo titolo di ricevere l’attenzione che merita.

Che siate in città in cerca di evasione o in vacanza con voglia di relax davanti allo schermo, Prime Video ha preparato un menu variegato che promette di accompagnare piacevolmente le serate agostane. Dal ritmo serrato de “Il blindato dell’amore” alle atmosfere cupe di “Dark Wolf”, dalle risate garantite di “Sausage Party” alle emozioni di “Betty La Fea”, c’è davvero qualcosa per tutti i gusti.

Non resta che segnare le date sul calendario e prepararsi a un agosto ricco di sorprese, azione e qualche risata liberatoria. Perché se l’estate è fatta per rilassarsi, Prime Video ha pensato al modo migliore per farlo: con contenuti di qualità che sanno intrattenere senza annoiare.