Preposti, Sicurezza e nuove sfide: tra appalti, generazioni e inclusione

Il parere del Dott. Simone Di Marco di GDM S.R.L.

Il mondo del lavoro evolve in fretta e la figura del preposto si trova ad affrontare sfide sempre più complesse, che vanno oltre la semplice applicazione delle regole. Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 ha imposto nuove regole per la formazione, ma spesso sono proprio i casi particolari, quelli “di frontiera”, a mettere alla prova Preposti e aziende. Ne parliamo con il Dott. Simone Di Marco di GDM Sanità, affrontando alcuni aspetti inediti e spesso trascurati.

Dott. Di Marco, la Sicurezza nei casi di appalti e lavoro in somministrazione è un tema delicato. Come funziona la formazione dei Preposti in questi casi?

«È vero, è un tema che mette in difficoltà tante imprese. Quando in un’azienda lavorano contemporaneamente persone di diverse ditte, oppure Lavoratori “in somministrazione”, spesso non è chiaro chi debba occuparsi della formazione dei Preposti. In realtà, il nuovo Accordo prevede che ognuno sia responsabile dei propri Lavoratori e Preposti, ma serve una collaborazione costante: chi appalta il lavoro deve verificare che anche i Preposti della ditta esterna siano formati correttamente. Noi suggeriamo di inserire sempre, negli incontri di coordinamento, un momento di confronto tra Preposti delle varie imprese: aiuta a chiarire chi fa cosa, come gestire i rischi comuni e quali procedure seguire in caso di emergenza.»

Nei corsi di formazione capita spesso di avere partecipanti di età molto diverse. Che impatto hanno le differenze generazionali nella formazione dei Preposti?

«L’impatto è forte. I Lavoratori più giovani spesso sono abituati alle tecnologie, imparano in fretta ma talvolta sottovalutano i rischi. I Preposti con più esperienza, invece, possono avere abitudini consolidate e talvolta resistenze al cambiamento, ma portano conoscenze preziose. Nei nostri corsi facciamo in modo che queste differenze diventino una ricchezza: usiamo giochi di ruolo, lavori a gruppi misti per favorire il confronto, e invitiamo i “senior” a raccontare episodi realmente accaduti. Non c’è età “giusta” per essere Preposto: la cosa importante è creare dialogo e collaborazione, così da far passare il messaggio che la Sicurezza riguarda tutti, a ogni età.»

La Legge ora prevede anche la “verifica di efficacia” della formazione. Cosa significa in pratica?

«È una delle novità meno discusse ma più importanti. Non basta più fare il corso e superare il test: bisogna anche controllare che, una volta tornati al lavoro, i Preposti mettano davvero in pratica quanto imparato. Questo può voler dire fare delle osservazioni dirette, raccogliere feedback dai colleghi o dai responsabili, e magari organizzare un incontro dopo alcuni mesi per discutere insieme cosa ha funzionato e cosa invece va migliorato. Per noi la verifica di efficacia è anche un’occasione di ascolto: permette di correggere il tiro, adattare la formazione ai veri bisogni dell’azienda e dei Lavoratori.»

In alcune aziende cresce il numero di donne che ricoprono il ruolo di preposto. È cambiato qualcosa nella formazione?

«Assolutamente sì, e lo vediamo con piacere. Le donne portano spesso uno stile di leadership diverso, attento all’ascolto e alla gestione dei conflitti. Nei corsi valorizziamo queste competenze, proponendo anche casi pratici che riflettano le situazioni più tipiche in cui si trovano ad agire, ad esempio nella gestione di gruppi misti o nelle comunicazioni delicate. L’inclusione delle donne tra i Preposti rende le aziende più forti e la Sicurezza più “umana”, perché offre modelli diversi a cui ispirarsi.»

Spesso i Preposti devono gestire anche chi rifiuta le regole di Sicurezza. Come si può affrontare questa difficoltà?

«Capita più spesso di quanto si pensi. Non tutti accettano volentieri regole nuove o cambi di abitudini. Il preposto si trova così a dover mediare tra esigenze dell’azienda e resistenze dei colleghi. Noi lavoriamo molto su queste situazioni in aula, simulando proprio questi casi. Consigliamo ai Preposti di ascoltare le ragioni dei colleghi, spiegare il perché delle regole e, quando serve, chiedere il supporto di superiori o di altri colleghi autorevoli. È importante non arrendersi di fronte ai “no”: la pazienza e la coerenza sono armi fondamentali per costruire un clima in cui la Sicurezza sia sentita davvero da tutti.»

Ringraziamo il Dott. Simone Di Marco per aver aperto nuove prospettive su temi di grande attualità, spesso fuori dai riflettori.

Il futuro della Sicurezza, in fondo, passa proprio dalla capacità di affrontare insieme le nuove sfide del lavoro che cambia – con curiosità, coraggio e voglia di crescere, a ogni livello.