Sabato 19 luglio alle 15.00 su Rai 1, torna l’appuntamento con “Passaggio a nord ovest”, il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela, che accompagna lo spettatore in un nuovo viaggio tra storia, arte, scienza e natura. La puntata spazierà dall’architettura islamica alla Roma imperiale, dalle Alpi francesi alle foreste tedesche, fino a una mostra unica dedicata all’animazione italiana.

Si parte con un’immersione nel mondo dell’Islam, raccontato attraverso l’arte e l’architettura delle sue moschee. Fin dal VII secolo, la diffusione dell’Islam è andata di pari passo con la costruzione di questi edifici sacri, nati per celebrare la magnificenza di Allah, ma anche per esaltare il potere del sovrano che ne ha ordinato la costruzione. Dall’Egitto alla Persia, dalla Spagna all’India, si potranno ammirare decorazioni in mosaico, vetrate multicolori, calligrafie coraniche e capolavori di ingegneria. Tra questi, la Cupola della Roccia, considerata il primo edificio musulmano, costruita nel luogo dove, secondo la tradizione, Abramo avrebbe offerto in sacrificio il figlio.

Il viaggio continua nella Roma antica, con una visita esclusiva alla Domus Tiberiana, sul Palatino, recentemente riaperta al pubblico. In particolare, Alberto Angela condurrà all’interno di un bagno di epoca neroniana, decorato con affreschi straordinari. La Domus, con i suoi circa 4 ettari di estensione, ospitava non solo residenze, ma anche giardini, luoghi di culto, alloggi per la guardia pretoriana e un vero e proprio quartiere di servizi affacciato sul Foro Romano.

Dalle vestigia romane si passa a un esempio di ingegneria moderna: la diga di Serre-Ponçon, nelle Alpi francesi. Costruita tra il 1955 e il 1960 per controllare le piene del fiume Durance, ha dato origine a un lago artificiale con 91 chilometri di costa, oggi meta turistica grazie alla bellezza naturale dell’area. Un’opera imponente che unisce funzionalità e paesaggio.

Non mancherà lo spazio per la natura e la conservazione ambientale. Il programma racconterà la storia di gufi e civette, uccelli rapaci sempre più rari in Europa a causa di agricoltura intensiva e urbanizzazione. Nell’Eifel, in Germania, un gruppo di appassionati ha fondato un’associazione per la loro protezione e ripopolamento. Un esempio concreto di impegno civile a tutela della biodiversità.

Infine, nella rubrica “Passaggio alla Mostra”, ci si sposta a Milano, alla Cineteca, per visitare l’esposizione “La Pop Art animata di Bruno Bozzetto”, dedicata al più importante animatore italiano. La mostra presenta 70 rodovetri rarissimi, manifesti originali, e la possibilità di vedere integralmente 60 cortometraggi in mini cinema allestiti per l’occasione. Un viaggio nella storia dell’animazione, tra i film cult realizzati da Bozzetto e i grandi titoli del passato. Un’occasione unica per bambini, appassionati e nostalgici.