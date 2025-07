Oroscopo settimanale dal 4 al 10 agosto 2025: le previsioni segno per segno

Una settimana di transizione potente: il Sole in Leone infonde energia solare, ma Venere retrograda continua a farci riflettere su ciò che vogliamo davvero in amore e nelle relazioni. Dall’11 Marte entrerà in Vergine, ma già ora si avverte un clima più analitico e concreto. Nel frattempo, emozioni, ambizione e passione si intrecciano in un mix elettrico che spinge a fare chiarezza. Ideale per chi vuole fare ordine nella propria vita.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Amore: Settimana delicata: le tensioni vanno gestite con pazienza. Non sempre dire tutto ciò che pensi è la scelta migliore.

Lavoro: Sii prudente nelle trattative: controlla due volte prima di firmare o accettare.

Benessere: Hai bisogno di un detox emotivo.

Voto: 6

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Amore: L’intimità cresce, ma occhio a non cadere nella gelosia. Venere retro ti spinge a chiarire vecchie dinamiche.

Lavoro: Un passo dopo l’altro: meglio consolidare che rischiare.

Benessere: Energia mentale in ripresa.

Voto: 7

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Amore: Dialogo favorito, ma le parole vanno scelte con cura. Momento favorevole per capire davvero ciò che vuoi.

Lavoro: Buoni sviluppi in arrivo, specie se lavori nella comunicazione.

Benessere: Resta attivo, ma non esagerare.

Voto: 8

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Amore: Qualcosa dentro di te sta cambiando, e si riflette anche nei rapporti. Fidati del tuo istinto.

Lavoro: Momento giusto per rinegoziare. Rientrano soldi o opportunità.

Benessere: Emozioni intense, ma gestibili.

Voto: 8

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amore: Brilli come non mai, ma Venere retro ti invita a rivedere le tue priorità sentimentali. È tempo di scegliere con il cuore.

Lavoro: Ottimo momento per emergere, soprattutto in ambito creativo o dirigenziale.

Benessere: Energia solare, ma non strafare.

Voto: 9

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Amore: Una settimana per osservare senza agire troppo. Da domenica, con Marte nel segno, ritrovi grinta e chiarezza.

Lavoro: Nuovi progetti prendono forma: organizza tutto con precisione.

Benessere: Crescita costante.

Voto: 8

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore: Attenzione ai ritorni di fiamma: chiediti se valgono la pena.

Lavoro: Potresti trovare un nuovo alleato. Punta sul lavoro di squadra.

Benessere: Fase altalenante: prenditi del tempo per te.

Voto: 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore: Stai cercando risposte profonde, ma non tutti riescono a seguirti. Potrebbe essere il momento di allontanarti da ciò che non ti nutre più.

Lavoro: Un’intuizione potrebbe portarti lontano: non ignorarla.

Benessere: Energia da incanalare.

Voto: 7

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Amore: Voglia di leggerezza e libertà. Flirt e avventure non mancheranno, ma cerca di essere onesto con te stesso.

Lavoro: Tante idee, ma occhio alla dispersione. Concentrati.

Benessere: Ottima forma fisica.

Voto: 8

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Amore: Settimana riflessiva. Se qualcosa non va, è il momento di affrontarlo.

Lavoro: Stai costruendo solide basi: continua così.

Benessere: Recupero costante.

Voto: 7

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Amore: Desiderio di novità, ma anche tanta confusione. Venere retro può far riemergere vecchie dinamiche da risolvere.

Lavoro: Ottimo per avviare qualcosa di indipendente o innovativo.

Benessere: Energia nervosa da gestire.

Voto: 7

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Amore: Sei più romantico e sensibile del solito. Occhio però a idealizzare troppo.

Lavoro: Periodo favorevole per i progetti creativi e per chi lavora nell’arte o nell’assistenza.

Benessere: Energia in risalita.

Voto: 8

Classifica dei segni zodiacali

Leone (9) Gemelli, Cancro, Vergine, Sagittario, Pesci (8) Toro, Bilancia, Scorpione, Capricorno, Acquario (7) Ariete (6)

Segni top e flop della settimana

Top: Leone

Flop: Ariete