Oroscopo settimanale dal 28 luglio al 3 agosto 2025: le previsioni segno per segno

Ultima settimana di luglio e inizio di agosto sotto un cielo brillante e denso di emozioni. Il Sole in Leone brilla con forza, accentuando la voglia di vivere e mettersi in gioco. Venere retrograda porta con sé un invito alla riflessione sui sentimenti, sulle relazioni e sul nostro modo di amare. Marte e Mercurio aiutano l’azione e la chiarezza mentale. È un periodo intenso, ma anche potenzialmente rivelatore.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Amore: L’orgoglio può ostacolare il dialogo. Se vuoi salvare un rapporto, lascia spazio all’ascolto.

Lavoro: Il ritmo rallenta, ma questo può essere un bene: rivedi strategie.

Benessere: Hai bisogno di ricaricare le batterie.

Voto: 6

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Amore: Settimana passionale ma altalenante. Cerca di non essere troppo rigido o possessivo.

Lavoro: Possibili ritardi o risposte che non arrivano, ma evita l’impazienza.

Benessere: Cura la digestione e l’alimentazione.

Voto: 7

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Amore: Incontri piacevoli, ma poco concreti. Attenzione a non illudersi o illudere.

Lavoro: Creatività al massimo, ma ti manca un piano concreto.

Benessere: Fluttuazioni emotive.

Voto: 7

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Amore: Venere retrograda porta alla luce vecchie ferite o ricordi: non ignorarli.

Lavoro: Attenzione ai colleghi: meglio non esporsi troppo.

Benessere: Un po’ di malinconia, ma anche voglia di ripartire.

Voto: 7

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amore: È il tuo momento. Nonostante Venere retrograda, emani un carisma che conquista. Torna anche qualcuno dal passato.

Lavoro: Successi, ma servono strategia e diplomazia.

Benessere: Energia e voglia di esprimerti: approfittane.

Voto: 9

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Amore: Inizia un periodo introspettivo: meno parole, più profondità.

Lavoro: Tempo di bilanci: sistema le cose in sospeso.

Benessere: Ritmo costante, buon equilibrio.

Voto: 8

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore: Desiderio di leggerezza, ma qualcuno potrebbe aspettarsi di più da te.

Lavoro: Nuovi contatti o collaborazioni in arrivo.

Benessere: Energia positiva, soprattutto nel weekend.

Voto: 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore: Sei magnetico, ma a volte troppo sfuggente. Un dialogo sincero può cambiare tutto.

Lavoro: Fase di ridefinizione. Qualcosa cambia, ma è per il meglio.

Benessere: Tensione nervosa: trova uno sfogo.

Voto: 7

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Amore: I tuoi slanci sono travolgenti, ma non tutti riescono a tenere il tuo passo.

Lavoro: Opportunità all’estero o legate a nuovi orizzonti.

Benessere: Ottima vitalità.

Voto: 8

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Amore: Fase silenziosa, ma non priva di emozioni. Hai bisogno di conferme.

Lavoro: Buona settimana per pianificare a lungo termine.

Benessere: In fase di stabilizzazione.

Voto: 8

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Amore: Hai bisogno di stimoli nuovi. Una persona potrebbe sorprenderti.

Lavoro: Settimana ricca di idee, ma anche di imprevisti: sii flessibile.

Benessere: Attenzione all’alimentazione.

Voto: 7

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Amore: Momento ideale per ascoltarsi e capire cosa vuoi davvero.

Lavoro: Occhio agli errori di distrazione: resta sul pezzo.

Benessere: Alternanza tra grande ispirazione e stanchezza.

Voto: 7

Classifica dei segni zodiacali

Leone (9) Vergine, Bilancia, Sagittario, Capricorno (8) Toro, Gemelli, Cancro, Scorpione, Acquario, Pesci (7) Ariete (6)

Segni top e flop della settimana

Top: Leone

Flop: Ariete