Oroscopo di agosto 2025: le previsioni segno per segno per un mese infuocato

Il mese di agosto 2025 si apre con una potente energia leonina. Il Sole in Leone illumina le prime tre settimane del mese con forza, creatività e vitalità, mentre Venere retrograda nel segno invita a fare i conti con il cuore e con il passato. Marte entra in Vergine l’11 agosto, portando più concretezza nelle azioni. Dal 23, il Sole entra in Vergine, segnando l’inizio di una fase più razionale e ordinata. Un mese che parla di passione, revisioni e nuove direzioni.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Mese ambivalente: tanta voglia di agire, ma con Venere retrograda potresti dover fare i conti con vecchi nodi affettivi. Attenzione agli scatti d’umore, specie nella prima metà del mese. Il lavoro chiede pazienza e strategie, soprattutto dal 23. Voto: 6

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Agosto ti invita a rallentare e riflettere. In amore potresti sentire il bisogno di definire meglio i tuoi confini. Dopo il 11, Marte ti rende più pratico e produttivo. Bene anche la seconda parte del mese sul fronte economico. Voto: 7

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Un mese vivace, perfetto per nuove conoscenze e per tornare a viaggiare, anche con la mente. Venere retro ti aiuta a fare pace con alcuni errori del passato. Attenzione dal 23: servirà più ordine nella gestione del quotidiano. Voto: 8

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Agosto porta chiarezza nei sentimenti, ma anche il bisogno di lasciar andare ciò che non funziona più. Le emozioni sono intense, ma dalla seconda metà del mese trovi più equilibrio. Bene il lavoro dal 11 in poi. Voto: 8

Leone (23 luglio – 22 agosto)

È il tuo mese: Sole, Venere e nella prima parte Marte ti rendono protagonista assoluto. Ma attenzione: Venere retro ti chiede introspezione. Evita i colpi di testa, rifletti prima di agire, specie in amore. Successo sul lavoro. Voto: 9

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Il Sole entra nel tuo segno il 23, ma già dall’11 con Marte dalla tua parte ritrovi grinta, chiarezza e determinazione. L’amore migliora dopo qualche incertezza iniziale. Ottimo momento per prendere decisioni pratiche. Voto: 9

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Un mese interessante per le relazioni: vecchi contatti possono riemergere, ma con una prospettiva diversa. Sei più lucido dopo Ferragosto. La seconda parte di agosto è ideale per lavorare su nuovi progetti o rivedere i bilanci. Voto: 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Agosto ti invita a guardarti dentro. Venere retrograda può far riaffiorare una storia passata o un dubbio mai chiarito. Ma dal 23, con Sole e Marte favorevoli, torni in pista con nuove certezze e grinta. Voto: 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Il desiderio di evasione è forte, ma alcune responsabilità ti riportano con i piedi per terra. Attenzione a non sottovalutare un’occasione tra il 10 e il 18. In amore, chiarezza necessaria entro fine mese. Voto: 7

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Agosto ti porta a rivedere le priorità, anche se preferiresti agire piuttosto che riflettere. I primi dieci giorni sono lenti, ma poi Marte ti ridà slancio. Occasioni lavorative nella seconda parte del mese. Voto: 7

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Il cielo ti provoca con desideri di cambiamento, soprattutto in amore. Venere retro può mettere in discussione relazioni stabili. Cerca di non agire d’impulso. Lavoro in fase di rinnovamento.

Voto: 7

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Mese di grande intensità emotiva. Fino al 22 potresti vivere un’altalena di emozioni, ma dal 23 ritrovi lucidità e direzione. Ottimo periodo per chi cerca ispirazione o ha bisogno di cambiare rotta. Voto: 8

Classifica dei segni zodiacali

Leone, Vergine (9) Gemelli, Cancro, Bilancia, Scorpione, Pesci (8) Toro, Sagittario, Capricorno, Acquario (7) Ariete (6)

Segni top e flop del mese

Top: Leone, Vergine

Flop: Ariete