Noos – L’avventura della conoscenza: il 21 luglio su Rai 1 si parla di clima, scuola, spazio e misteri

Lunedì 21 luglio alle 21.25 su Rai 1, nuovo appuntamento con “Noos – L’avventura della conoscenza”, il programma di Alberto Angela che esplora il sapere in tutte le sue forme, dalla scienza alla storia, dalla tecnologia all’archeologia, passando per i temi sociali e ambientali.

La puntata si apre con uno dei temi più urgenti del nostro tempo: il cambiamento climatico. Con il climatologo Giulio Boccaletti, Angela affronterà le conseguenze più immediate dell’aumento delle temperature, analizzando gli interventi necessari per adattare il nostro territorio ai nuovi fenomeni atmosferici. A seguire, il fisico Roberto Cingolani parlerà delle scelte strategiche per rallentare il riscaldamento globale, con l’obiettivo di evitare crisi future ancora più gravi.

Dallo studio si passerà al mondo dell’aeronautica militare, con l’incontro di una pilota italiana di F35, tra le più avanzate macchine volanti al mondo. Un’occasione per raccontare il suo percorso professionale, l’addestramento da Top Gun e le tecnologie all’avanguardia degli F35.

Spazio anche all’archeologia, con il professor Antonio De Simone, che illustrerà il restauro del celebre mosaico della battaglia di Isso, ritrovato a Pompei e oggi custodito al Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Luca Perri, astrofisico e divulgatore, sarà in collegamento da Atene per mostrare alcune straordinarie invenzioni ellenistiche, tra cui la Macchina di Anticitera, considerata il più antico calcolatore meccanico della storia.

Con la professoressa Daniela Lucangeli, esperta di psicologia dello sviluppo, si parlerà del ruolo delle emozioni nell’apprendimento, tema cruciale per ripensare il futuro della scuola e dei processi educativi.

L’analisi geopolitica di Dario Fabbri sarà incentrata su un evento immaginario ma simbolicamente potente: l’elezione del primo papa statunitense, Leone XIV. Un’occasione per riflettere sul rapporto tra potere spirituale e potere globale, e sulle dinamiche tra Vaticano e mondo.

L’astrofisica Edwige Pezzulli guiderà il pubblico alla scoperta delle prime immagini della Terra viste dallo spazio, una rivoluzione visiva che ha cambiato la percezione del nostro pianeta.

Con la nutrizionista Elisabetta Bernardi, focus su dieta e microbiota, mentre il sessuologo Emmanuele Jannini parlerà di contraccezione e nuove consapevolezze sul tema.

Immancabile il racconto di Carlo Lucarelli, che porterà i telespettatori in India per esplorare il mistero del lago degli scheletri, un enigma irrisolto tra storia, mito e scienza.

“Noos – L’avventura della conoscenza” è un programma di Rai Cultura, ideato e condotto da Alberto Angela, scritto con Fabio Buttarelli, Luca Di Ciaccio, Giovanni Carrada, Vito Lamberti, Paolo Magliocco, Aldo Piro, Emilio Quinto e Fabio Roberti. La regia è di Gabriele Cipollitti.