L’estate si scalda con un catalogo Netflix ricco di sorprese che promette di tenere incollati allo schermo anche chi aveva pensato di passare agosto lontano dal divano. La piattaforma di streaming ha preparato un menu davvero appetitoso per questo mese, mescolando grandi ritorni attesissimi, nuove proposte intriganti e qualche chicca che difficilmente passerà inosservata.

Il ritorno che tutti aspettavano: Mercoledì è tornata

La regina indiscussa di agosto è senza dubbio lei: Mercoledì Addams, interpretata dalla straordinaria Jenna Ortega, torna a conquistare i nostri schermi con la seconda stagione della serie fenomeno di Tim Burton. Dal 6 agosto i primi quattro episodi della nuova stagione saranno disponibili, mentre per vedere il resto dovremo aspettare settembre – una strategia ormai consolidata da Netflix per mantenere alta l’attenzione.

La giovane Addams si ritrova ancora una volta tra i corridoi gotici della Nevermore Academy, ma questa volta le cose si fanno più complicate. Tra vecchi nemici che ritornano, nuovi problemi da affrontare e le solite dinamiche familiari che solo gli Addams sanno regalare, Mercoledì dovrà districarsi in un altro anno di “caos splendidamente oscuro e bizzarro”, come lo descrive Netflix stessa.

Il bello di questa seconda stagione è che promette di essere ancora più horror della precedente, con atmosfere più cupe e un mistero soprannaturale al centro della trama. Tim Burton torna dietro la macchina da presa per quattro episodi, garantendo quella cifra stilistica inconfondibile che ha reso la prima stagione un successo planetario. E poi c’è lei, Lady Gaga, che farà parte del cast con un ruolo ancora avvolto nel mistero – un’aggiunta che ha già fatto impazzire i fan.

L’amore ai tempi di Oxford

Il mese si apre all’insegna del romanticismo con “Il mio anno a Oxford”, una commedia romantica che vede protagonisti Sofia Carson e Corey Mylchreest. Quest’ultimo, che abbiamo già apprezzato nel ruolo di re Giorgio III nello spin-off di Bridgerton “La Regina Carlotta”, stavolta veste i panni di un professore universitario che si innamora di una sua studentessa americana.

La storia si sviluppa tra i suggestivi scenari dell’università di Oxford, dove una relazione nata sui banchi di college dovrà fare i conti con le regole non scritte del mondo accademico e le differenze culturali. Una classica rom-com che Netflix sa confezionare con la giusta dose di charme britannico e sentimentalismo americano.

Animazione d’autore

Gli amanti dell’animazione hanno un appuntamento speciale il 22 agosto con “Long Story Short”, la nuova serie dello stesso creatore di BoJack Horseman. Se questo nome vi dice qualcosa, sapete già che non si tratta della solita commedia animata per famiglie, ma di qualcosa di più profondo e articolato.

La serie racconta le vicissitudini della famiglia Schwooper attraverso gli anni, seguendo i fratelli dall’infanzia all’età adulta in un racconto che promette di essere tanto divertente quanto toccante. Chi ha amato BoJack Horseman sa che dietro l’apparente leggerezza dell’animazione si nascondono spesso riflessioni acute sulla vita, le relazioni e il passare del tempo.

Il mistero dei pensionati detective

Tra i titoli più intriganti di agosto c’è “Il club dei delitti del giovedì”, un film crime tratto dal bestseller internazionale di Richard Osman. La storia segue quattro irrefrenabili pensionati – interpretati da Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley e Celia Imrie – che passano il tempo divertendosi a indagare su casi di omicidi irrisolti.

Quando una morte inspiegabile accade letteralmente sulla loro soglia di casa, il loro hobby da dilettanti diventa improvvisamente molto più serio ed emozionante. Il film è diretto da Chris Columbus e rappresenta l’ultima collaborazione tra Netflix e Amblin Entertainment, promettendo il giusto mix di suspense e ironia che ha reso il libro un successo internazionale.

Il calcio che unisce (e divide)

A fine mese arriva un titolo tutto italiano che strizza l’occhio agli appassionati di calcio: “Ogni maledetto fantacalcio”. Con Giacomo Ferrara e Caterina Guzzanti, il film racconta in modo ironico e divertente fino a che punto ci si può spingere pur di vincere al fantacalcio – quel rituale che ogni anno coinvolge milioni di italiani.

La commedia promette di essere uno specchio fedele delle ossessioni calcistiche nostrane, esplorando con leggerezza quanto il gioco possa diventare serio quando entrano in ballo l’orgoglio e la competizione tra amici.

Sport e adrenalina

Per chi ama le storie vere e lo sport, il 19 agosto debutta “America’s Team: i Dallas Cowboys di Jerry Jones”, una docuserie che ripercorre gli anni d’oro di una delle franchigie più iconiche della NFL. Tra trionfi sportivi, strategie di business e personaggi leggendari, la serie promette di raccontare non solo una squadra di football, ma un pezzo di cultura americana.

Tra nuovi arrivi e ritorni dal passato

Il catalogo di agosto si arricchisce anche di alcuni film che tornano a disposizione degli abbonati. Tra questi troviamo titoli per tutta la famiglia come “Megamind”, l’animazione DreamWorks con le voci di Will Ferrell, e “Abominable”, l’avventura di un’adolescente e del suo amico Yeti. Per gli amanti dell’azione c’è “Battleship”, il film di fantascienza con Taylor Kitsch e Liam Neeson, mentre chi cerca il divertimento può puntare su “Ducobu 3”, la commedia francese sul re degli imbroglioni.

Un mese che accontenta tutti i gusti

Quello che colpisce del calendario Netflix di agosto 2025 è la varietà dell’offerta. C’è davvero qualcosa per tutti: chi aspetta con ansia il ritorno di Mercoledì, chi cerca nuove storie d’amore, chi ama l’animazione d’autore, chi preferisce i thriller, e chi vuole semplicemente rilassarsi con una commedia italiana.

La strategia di Netflix di distribuire i contenuti nell’arco del mese, piuttosto che concentrarli in un’unica data, permette agli abbonati di avere sempre qualcosa di nuovo da guardare. E la scelta di dividere la seconda stagione di Mercoledì in due parti – una strategia ormai consolidata per le serie di punta – garantisce che l’attenzione resti alta anche a settembre.

L’estate che non finisce mai

Con queste premesse, agosto 2025 si presenta come un mese in cui anche chi resta in città avrà di che divertirsi. Netflix ha saputo bilanciare sapientemente contenuti per diverse fasce d’età e gusti, confermando la sua capacità di essere davvero “qualcosa per tutti”.

Che siate team Mercoledì in attesa di scoprire i nuovi misteri della Nevermore Academy, romantici incalliti pronti a sognare tra le aule di Oxford, o semplicemente in cerca di una risata con il fantacalcio all’italiana, questo agosto Netflix ha preparato il menu giusto per accompagnarvi attraverso le giornate più calde dell’anno.

Non resta che preparare i popcorn, regolare l’aria condizionata e prepararsi a un mese di grandi emozioni davanti allo schermo. Perché se agosto è il mese delle vacanze, quest’anno le vacanze più belle potrebbero essere proprio quelle sul divano di casa.