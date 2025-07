Ndoye al Nottingham Forest: sfuma il sogno Napoli per lo svizzero

Il calciomercato estivo riserva sempre sorprese clamorose e la telenovela Dan Ndoye non fa eccezione. L’attaccante svizzero del Bologna, a lungo corteggiato dal Napoli, ha scelto la Premier League e il Nottingham Forest per il suo futuro. Una decisione che ha spiazzato i tifosi partenopei e che segna la fine di una delle trattative più seguite dell’estate 2025.

La scelta di Ndoye: Premier League over Serie A

L’accordo con il Nottingham Forest

Dan Ndoye non diventerà un nuovo giocatore del Napoli. Il giocatore vuole trasferirsi in Premier League ed è ai dettagli il trasferimento al Nottingham Forest. Il fascino della Premier League ha avuto la meglio sulle ambizioni del club partenopeo, con lo svizzero che ha manifestato chiaramente la sua preferenza per l’esperienza inglese.

Il calciatore svizzero vuole la Premier League nonostante il pressing del Napoli. Dan Ndoye ha già raggiunto un’intesa verbale con il Nottingham Forest, suggellando così una trattativa che si trascinava da settimane e che vedeva gli azzurri in pole position fino a pochi giorni fa.

I dettagli dell’operazione

L’accordo è ormai ai dettagli tra il Nottingham Forest e il Bologna per un’operazione da 42 milioni di euro più bonus. Le cifre dell’operazione parlano chiaro: 40 milioni più cinque di bonus facili da raggiungere, con il 20% sulla futura rivendita che garantisce al Bologna ulteriori guadagni in caso di cessione futura.

Nel caso in cui il giocatore non dovesse essere rivenduto entro un determinato periodo di tempo, al Bologna andranno altri 7 milioni di euro. Un’operazione che permette al club emiliano di monetizzare al massimo il talento svizzero.

L’ingaggio monstre per Ndoye

Al giocatore andranno 5 milioni di euro a stagione per un contratto di cinque anni. Una proposta economica irresistibile che ha fatto la differenza nella scelta finale. Il Nottingham Forest ha messo sul piatto un’offerta importante, con un ingaggio da circa 5 milioni di euro annui, più del doppio di quanto poteva offrire il Bologna.

È pur vero che Ndoye al Bologna guadagna 800mila euro a stagione, mentre il Napoli gli offre 3,5 milioni – uno stipendio più che quadruplicato – e il Nottingham gli offre addirittura 4,5 milioni di euro all’anno.

Il Napoli beffato: come è andata la trattativa

Le offerte azzurre non bastano

La trattativa tra Napoli e Bologna per Ndoye si è momentaneamente raffreddata, con il club azzurro che aveva messo sul piatto una proposta importante. Il Napoli ha portato un’offerta di 40 milioni di euro, ma con il prestito oneroso da 10 milioni di euro e l’obbligo di riscatto a 25 milioni più altri 5 di bonus.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club inglese ha messo sul piatto un’offerta importante, con un ingaggio da circa 5 milioni di euro annui. Una formula che non ha convinto completamente il Bologna, ma che ha fatto breccia nel cuore del giocatore.

Il pressing finale del Nottingham Forest

Il Nottingham Forest è il chiaro favorito per Dan Ndoye, come riportato dalla scorsa settimana, e si prevede una nuova offerta. La nuova proposta è stata inviata oggi al Bologna dopo il rifiuto di 30 milioni di euro, avvicinandosi ai 40 milioni di euro. Il Nottingham Forest ha un accordo totale con Ndoye da 10 giorni.

Confermato il pressing per chiudere oggi da parte del club inglese, con il presidente del Nottingham che ha fatto un blitz in Italia per accelerare le operazioni e battere la concorrenza del Manchester United e dello stesso Napoli.

La reazione del Bologna: no alla cessione facile

La strategia dei felsinei

Il Bologna FC resiste agli assalti per Ndoye in questa sessione di calciomercato, con Napoli e Nottingham Forest pronti al rilancio. Il club rossoblù non ha fretta di chiudere e valuta il giocatore attorno ai 45 milioni di euro, consapevole di avere in casa un talento prezioso.

Il Bologna è disposto a vendere Ndoye solo in caso di offerte fuori mercato, ecco perché chiedono inizialmente 45 milioni di euro. Una strategia comprensibile per un club che non ha necessità immediate di vendere e che può permettersi di aspettare l’offerta giusta.

L’affetto reciproco che non basta

L’affetto è reciproco: Ndoye ama Bologna e Bologna ama Ndoye. Anche per questo, va sottolineato, non ha mai chiesto la cessione. Il legame speciale tra il giocatore e la città emiliana non è bastato però a trattenere lo svizzero di fronte alla chiamata della Premier League.

Ora che l’interesse di club come Napoli e Nottingham Forest rischia di accendere un’asta, il Bologna sa di avere in casa un giocatore prezioso, dentro e fuori dal campo.

Le prestazioni di Ndoye: un talento che vale la Premier

I numeri della stagione 2024/25

Nella stagione 2024/25 Ndoye è stato fondamentale per il Bologna, aiutando il club rossoblù a vincere la Coppa Italia. L’attaccante svizzero ha collezionato 41 presenze tra tutte le competizioni, con ben 9 gol e 6 assist.

Le sue prestazioni avevano smosso l’interesse del Napoli, ma l’attaccante svizzero ha preferito la Premier League e ora è a un passo dal Nottingham Forest. Numeri che testimoniano la crescita esponenziale del giocatore e che giustificano l’interesse dei top club europei.

Le caratteristiche tecniche

Dan Ndoye si distingue per la sua versatilità tattica, potendo giocare sia come esterno d’attacco che come seconda punta. La sua velocità, unita a una buona tecnica individuale e alla capacità di saltare l’uomo, lo rendono un profilo ideale per il calcio inglese.

Il giocatore svizzero ha dimostrato di saper essere decisivo nei momenti importanti, caratteristica che lo ha reso appetibile per club ambiziosi come il Nottingham Forest, determinato a consolidarsi in Premier League.

Il Napoli guarda altrove: le alternative allo svizzero

I piani B degli azzurri

Il Napoli sapeva tutto già da ieri sera. Aveva già iniziato sondaggi con altri esterni, preparandosi all’eventualità di dover virare su obiettivi alternativi. La dirigenza partenopea non si è fatta trovare impreparata e ha già in mente diverse soluzioni.

Anche quest’oggi diversi quotidiani raccontano che Manna ha pronte le alternative, individuate in primis in Sterling del Chelsea e Grealish del City. Due profili di altissimo livello che potrebbero compensare la mancata acquisizione dello svizzero.

I nomi sul taccuino di Conte

Tra le alternative considerate dal Napoli figurano nomi di primo piano del calcio europeo. Da Federico Chiesa della Juventus, che tornerebbe volentieri in Italia con Conte, a Jack Grealish del Manchester City, fino a Raheem Sterling del Chelsea.

Il club azzurro valuterebbe Chiesa in prestito con diritto di riscatto, mentre per gli inglesi le trattative sarebbero più complesse ma non impossibili. La qualità non mancherebbe in ogni caso.

L’impatto sul mercato inglese e italiano

Il Nottingham Forest e la strategia Premier

Il Nottingham Forest continua la sua politica di investimenti mirati per consolidarsi definitivamente in Premier League. L’acquisizione di Ndoye rappresenta un colpo importante per le ambizioni del club inglese, che punta a crescere gradualmente in classifica.

L’operazione testimonia la forza economica della Premier League, capace di attrarre talenti anche davanti alla concorrenza di club storici come il Napoli.

Le ripercussioni sul calcio italiano

La scelta di Ndoye di preferire l’Inghilterra all’Italia rappresenta un segnale preoccupante per il movimento calcistico nazionale. La Serie A continua a perdere appeal rispetto alla Premier League, soprattutto per quanto riguarda i giovani talenti in ascesa.

Il Napoli, campione d’Italia in carica, ha dovuto cedere il passo al richiamo economico e mediatico del calcio inglese, confermando un trend che si sta consolidando negli ultimi anni.

Il futuro: cosa cambia per tutti

Per il Nottingham Forest

L’arrivo di Ndoye rappresenta un investimento strategico per il futuro. Il club inglese punta su un giocatore giovane, di prospettiva e già affermato a livello internazionale. La scommessa è quella di un ulteriore salto di qualità del talento svizzero in Premier League.

Per il Napoli

Gli azzurri dovranno riorganizzare le strategie di mercato e puntare sulle alternative individuate. La delusione per la mancata acquisizione di Ndoye dovrà trasformarsi in energia positiva per chiudere altri obiettivi di pari livello.

Per il Bologna

I rossoblù incassano una cifra importante che permetterà loro di reinvestire sul mercato. La cessione di Ndoye, seppur dolorosa dal punto di vista tecnico, rappresenta un’operazione economicamente vantaggiosa.

Conclusioni: quando la Premier fa la differenza

La telenovela Ndoye si conclude con la vittoria del Nottingham Forest, che ha saputo giocare le carte giuste al momento giusto. La combinazione tra offerta economica allettante, fascino della Premier League e progetto tecnico ambizioso ha convinto il giocatore svizzero a scegliere l’Inghilterra.

Per il Napoli resta la delusione di aver perso un obiettivo a lungo inseguito, ma anche la consapevolezza di dover alzare l’asticella nella competizione con i club inglesi. Il calcio moderno è sempre più globale e la Serie A deve fare i conti con la concorrenza economica di altri campionati.

La storia di Ndoye dimostra come nel calcio di oggi contino non solo i progetti tecnici, ma anche la capacità di attrazione economica e mediatica. Il Nottingham Forest ha vinto questa partita, ora toccherà al campo dimostrare se l’investimento si rivelerà vincente per tutte le parti coinvolte.