Napoli su Lookman: Inter in vantaggio ma gli azzurri non mollano

La corsa a Ademola Lookman si intensifica in questi giorni caldi di calciomercato estivo 2025. Il talento nigeriano dell’Atalanta è al centro di un duello serrato tra Napoli e Inter, con i nerazzurri milanesi che sembrano aver preso un vantaggio importante nella trattativa. Tuttavia, il club partenopeo non ha ancora gettato la spugna e potrebbe riservare delle sorprese nell’affare che coinvolge uno dei profili più ambiti del mercato italiano.

Inter in pole position: l’offerta da 40 milioni

L’Inter ha fatto la prima mossa ufficiale nella corsa a Lookman. I nerazzurri hanno presentato una prima offerta da 40 milioni di euro all’Atalanta per il prestito con obbligo di riscatto, forte dell’accordo già raggiunto con il giocatore. La strategia di Piero Ausilio è chiara: offrire al giocatore un contratto di 4 milioni di euro all’anno e convincere l’Atalanta con una proposta economicamente importante.

Il direttore sportivo Ausilio ha scoperto le carte pubblicamente, confermando l’interesse: “Lookman ci piace tanto e vorremmo portarlo a Milano ma va trovato l’accordo con l’Atalanta. Cercheremo di vedere se insieme riusciremo a trovare la strada”.

La risposta dell’Atalanta: “Non basta”

Tuttavia, la strada non è in discesa per l’Inter. L’Atalanta non giudica la proposta congrua – e nemmeno la formula – ma l’Inter, forte già dell’accordo con il giocatore nigeriano, è intenzionata a non rilanciare. La Dea valuta il cartellino del suo gioiello almeno 50 milioni di euro e preferisce una cessione a titolo definitivo piuttosto che formule diluite nel tempo.

La strategia del Napoli: pazienza e opportunismo

Il Napoli di Antonio Conte osserva la situazione con interesse, pronto a inserirsi nel caso in cui la trattativa Inter-Atalanta dovesse complicarsi. Il piano B ha un nome e un cognome: Ademola Lookman. I contatti con l’Atalanta sono già stati avviati, ma, considerando il pedigree del giocatore nigeriano, è probabile che i partenopei debbano stanziare un budget addirittura superiore a quello previsto per Ndoye.

La strategia azzurra è legata a doppio filo alla cessione di Victor Osimhen. La possibile cessione di Victor Osimhen al Galatasaray, con il club turco che è arrivato a offrire i 75 milioni della clausola, sblocca il mercato in entrata del Napoli. Solo con l’incasso della cessione del bomber nigeriano, il Napoli potrà permettersi un investimento così importante.

Conte spinge per il colpo

Antonio Conte vede in Lookman il profilo ideale per il suo calcio. “Lookman è il Pallone d’Oro africano in carica, un giocatore che ha tutto per essere determinante. Conte ti fa capire subito che non basta essere bravi in attacco: serve sacrificio anche in fase difensiva. E Lookman è uno che dà tutto in campo”, ha dichiarato il direttore sportivo Malu Mpasinkatu analizzando la situazione.

Il tecnico pugliese apprezza particolarmente:

• La duttilità tattica del nigeriano • La capacità di sacrificio in fase difensiva

• L’esperienza internazionale e la mentalità vincente • La conoscenza del campionato italiano

Le cifre dell’operazione: un investimento milionario

L’affare Lookman si preannuncia come uno dei più costosi del mercato estivo 2025. Le valutazioni economiche parlano chiaro:

Richiesta Atalanta: 50-60 milioni di euro Offerta Inter: 40 milioni (prestito con obbligo) Valutazione Napoli: Fino a 50 milioni se parte Osimhen

La richiesta dell’Atalanta per il cartellino del nigeriano è salita fino a 60 milioni di euro: una cifra monstre che il Napoli fatica, per ora, ad avvicinare. Una valutazione che riflette l’importanza del giocatore per i bergamaschi e la consapevolezza di avere tra le mani un talento di livello internazionale.

Il profilo di Lookman: perché tutti lo vogliono

Ademola Lookman rappresenta uno dei profili più completi del panorama calcistico europeo. Il nigeriano classe 1997 ha caratteristiche che lo rendono appetibile per i top club:

Le qualità tecniche

Velocità e accelerazione sulle fasce

sulle fasce Capacità di conclusione con 15 gol nell’ultimo campionato

con 15 gol nell’ultimo campionato Duttilità tattica (può giocare su entrambe le fasce e come seconda punta)

(può giocare su entrambe le fasce e come seconda punta) Esperienza internazionale con 20 gol complessivi tra Serie A e Champions League

Il valore aggiunto

Il nigeriano ha dimostrato di essere decisivo nei momenti cruciali, caratteristica che lo ha reso protagonista del percorso europeo dell’Atalanta. La sua capacità di incidere sia in fase realizzativa che negli assist lo rende un profilo ideale per entrambi i progetti tecnici di Inter e Napoli.

La promessa dell’Atalanta: il fattore decisivo

Un elemento chiave nella trattativa è rappresentato da una presunta promessa dell’Atalanta. Il nigeriano doveva partire già l’anno scorso, l’Atalanta lo bloccò ma lui ottenne la promessa di essere liberato questa estate. Questa “gentlemen’s agreement” potrebbe essere il fattore determinante per sbloccare l’operazione.

Gli agenti dell’attaccante nigeriano hanno detto ufficialmente all’Inter che il prezzo di uscita è di 40 milioni. E l’Inter ha accettato e offerto la cifra esatta. Per l’Atalanta invece questa non basta. La questione si riduce quindi a un braccio di ferro tra la volontà del giocatore e le richieste del club bergamasco.

Le alternative in campo

Mentre la battaglia per Lookman si intensifica, entrambi i club stanno valutando alternative:

Per l’Inter: • Nico Gonzalez della Juventus • Jadon Sancho del Manchester United

• Christopher Nkunku del Chelsea

Per il Napoli: • Dan Ndoye del Bologna (prima scelta) • Mattia Zaccagni della Lazio (alternativa economica) • Darwin Nunez del Liverpool (se dovesse sfumare Lookman)

L’Atletico Madrid: il terzo incomodo

A complicare ulteriormente il quadro c’è l’inserimento dell’Atletico Madrid. I Colchoneros sarebbero pronti ad affondare il colpo nei prossimi giorni, approfittando della posizione di vantaggio economico. La squadra di Diego Simeone rappresenta una tentazione importante per Lookman, che potrebbe essere attirato dalla prospettiva di giocare in Liga e in Champions League.

I tempi della trattativa

La finestra temporale per chiudere l’operazione si sta restringendo. L’Inter vuole una risposta rapida per non perdere tempo prezioso nella preparazione della stagione, mentre il Napoli deve prima risolvere la questione Osimhen.

L’obiettivo dell’Inter è far sì che Cristian Chivu – entusiasta per l’acquisto di Lookman – abbia il giocatore a disposizione sin dal 26 luglio, quando la squadra riprenderà al completo la preparazione.

Il fattore Conte vs la Champions dell’Inter

La sfida tra Napoli e Inter per Lookman si gioca anche sui progetti tecnici. Da una parte Antonio Conte e la sua capacità di valorizzare i giocatori, dall’altra l’Inter con la garanzia della Champions League e un progetto consolidato.

Pro Napoli:

Conte come fattore di attrazione

Possibilità di essere protagonista assoluto

Progetto di rilancio dopo lo scudetto

Eredità simbolica di Osimhen (stesso paese)

Pro Inter:

Champions League garantita

Progetto tecnico consolidato

Rosa competitiva già costruita

Ambiente vincente

Conclusioni: una sfida aperta

La battaglia per Lookman è tutt’altro che chiusa. L’Inter parte favorita grazie all’accordo già raggiunto con il giocatore e all’offerta presentata, ma il Napoli può giocare la carta Conte e l’appeal del progetto tecnico. Molto dipenderà dalla capacità dell’Atalanta di far valere le proprie richieste economiche e dalla volontà del giocatore di forzare l’eventuale trasferimento.

Il verdict finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane, quando si definiranno le cessioni (Osimhen in primis) e le strategie definitive dei club. Una cosa è certa: Ademola Lookman rappresenta uno dei colpi più ambiti di questo calciomercato estivo, e la sua destinazione finale potrebbe influenzare significativamente gli equilibri della prossima Serie A.

La sensazione è che il nigeriano abbia le qualità per fare la differenza ovunque andrà, ma la destinazione finale dipenderà da un mix di fattori economici, tecnici e di tempistica che si decideranno nelle prossime ore decisive.