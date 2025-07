Napoli punta Grealish e Chiesa: chi sceglierà Conte per l’attacco?

Il Napoli di Antonio Conte è alla ricerca di rinforzi di qualità per la prossima stagione, con l’obiettivo di tornare competitivo ai massimi livelli dopo una stagione deludente. Due nomi caldi sul taccuino della dirigenza partenopea sono quelli di Jack Grealish del Manchester City e Federico Chiesa della Juventus. Ma quale dei due esterni offensivi sarebbe la scelta migliore per il progetto tecnico dell’allenatore salentino?

Jack Grealish: l’esperienza internazionale che serve al Napoli

Jack Grealish rappresenta uno dei profili più interessanti sul mercato europeo. L’esterno inglese, classe 1995, ha dimostrato le sue qualità sia con l’Aston Villa che con il Manchester City, dove ha vinto la Champions League e diversi titoli in Premier League.

I punti di forza di Grealish

L’ala sinistra inglese offre diverse caratteristiche che potrebbero fare al caso di Conte:

• Dribbling e uno contro uno: Grealish è uno dei migliori al mondo nell’affrontare l’avversario diretto • Esperienza internazionale: Ha giocato ai massimi livelli con club e nazionale • Versatilità tattica: Può giocare sia come esterno che come trequartista • Personalità: È un giocatore carismatico capace di trascinare la squadra nei momenti difficili

La sua capacità di creare superiorità numerica e di servire assist ai compagni lo renderebbe perfetto per il calcio propositivo che Conte vuole imporre al Napoli. Inoltre, la sua esperienza in Champions League potrebbe essere fondamentale per il ritorno degli azzurri nella massima competizione europea.

Le criticità dell’operazione Grealish

Tuttavia, l’acquisto di Grealish presenta anche alcuni ostacoli:

• Costo elevato: Il cartellino e l’ingaggio richiederebbero un investimento significativo • Adattamento al calcio italiano: Dovrebbe abituarsi a un campionato più tattico • Concorrenza: Altri top club europei sono interessati al giocatore

Federico Chiesa: il talento italiano che conosce la Serie A

Federico Chiesa, figlio d’arte e prodotto del calcio italiano, rappresenta un’alternativa più che valida. L’esterno della Juventus ha dimostrato il suo valore sia in bianconero che con la maglia della Nazionale italiana.

I vantaggi di puntare su Chiesa

Il figlio di Enrico Chiesa offre caratteristiche complementari ma ugualmente interessanti:

• Conoscenza della Serie A: Non avrebbe problemi di adattamento al campionato italiano • Velocità e profondità: È uno degli esterni più rapidi del panorama calcistico • Duttilità: Può giocare su entrambe le fasce offensive • Motivazione: Un trasferimento al Napoli potrebbe rilanciare la sua carriera

La sua capacità di attaccare la profondità e di creare pericoli con cross e conclusioni dirette si sposerrebbe perfettamente con il gioco verticale che Conte predilige. Inoltre, la sua conoscenza del calcio italiano rappresenterebbe un vantaggio immediato.

I dubbi su Federico Chiesa

Anche per Chiesa esistono alcune perplessità:

• Condizione fisica: Gli ultimi infortuni hanno sollevato qualche dubbio sulla sua tenuta • Rapporto con la Juventus: La cessione potrebbe non essere semplice da perfezionare • Costanza di rendimento: Ha alternato ottime prestazioni a periodi meno brillanti

Il sistema di gioco di Conte: quale profilo si adatta meglio?

Antonio Conte è noto per il suo 3-5-2 e per l’utilizzo di esterni a tutta fascia capaci di coprire l’intera corsia. Entrambi i giocatori potrebbero adattarsi al suo sistema, ma con ruoli leggermente diversi.

L’impatto tattico di Grealish

L’inglese potrebbe essere utilizzato come:

Esterno sinistro nel 3-5-2

Trequartista nel 3-4-2-1

Ala nel 3-4-3

La sua capacità di accentrarsi e di creare gioco lo renderebbe perfetto per un ruolo più libero all’interno dello schema tattico.

L’utilizzo di Chiesa nel sistema Conte

L’azzurro, invece, potrebbe trovare spazio come:

Quinto di centrocampo

Esterno alto nel 3-4-3

Seconda punta nel 3-5-2

La sua velocità e la capacità di attaccare gli spazi lo renderebbero ideale per le ripartenze veloci che Conte ama tanto.

Considerazioni economiche e strategiche

Dal punto di vista economico, entrambe le operazioni richiederebbero uno sforzo significativo da parte del Napoli. Tuttavia, l’investimento potrebbe essere giustificato dalla necessità di tornare competitivi.

Il valore di mercato e l’ammortamento

• Grealish: Valutazione intorno ai 60-70 milioni di euro • Chiesa: Prezzo stimato sui 40-50 milioni di euro

L’età dei due giocatori (Grealish 28 anni, Chiesa 26) garantirebbe comunque diversi anni di rendimento ad alto livello.

La decisione finale: chi sceglierà Conte?

La scelta tra Grealish e Chiesa dipenderà da diversi fattori: disponibilità economica, priorità tattiche e opportunità di mercato. Entrambi rappresenterebbero un upgrade significativo per l’attacco del Napoli.

Grealish offrirebbe esperienza internazionale e qualità tecnica superiore, mentre Chiesa garantirebbe conoscenza del campionato e versatilità tattica. La decisione finale spetterà a Conte, che dovrà valutare quale profilo si adatta meglio alla sua idea di calcio e agli obiettivi della società.

Una cosa è certa: il Napoli ha bisogno di un rinforzo di qualità in attacco per tornare protagonista. Sia Grealish che Chiesa potrebbero essere la soluzione giusta per riportare gli azzurri ai vertici del calcio italiano ed europeo.