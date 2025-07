Milinkovic-Savic al Napoli e le ultime di mercato dei partenopei

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo con l’operazione Milinkovic-Savic che si avvia verso la conclusione. Dopo una lunga trattativa, il portiere serbo è pronto a diventare il nuovo estremo difensore azzurro, completando un mercato estivo che ha già visto arrivare big come De Bruyne, Lang, Lucca e Beukema. Ecco tutte le ultimissime notizie sui movimenti di mercato dei campioni d’Italia.

Milinkovic-Savic al Napoli: è fatta!

Le visite mediche domani 26 luglio

Vanja Milinkovic-Savic è pronto per la sua nuova avventura al Napoli. Domani, 26 luglio, il portiere svolgerà le visite mediche con gli azzurri a Roma. L’operazione è ormai definita in tutti i suoi aspetti, con il giocatore che ha già abbandonato il ritiro del Torino per dirigersi verso la sua nuova destinazione.

I dettagli dell’operazione:

Cifra : 21-22 milioni di euro (superiore ai 19,5 milioni della clausola rescissoria)

: 21-22 milioni di euro (superiore ai 19,5 milioni della clausola rescissoria) Durata contratto : Accordo pluriennale con la società di Conte

: Accordo pluriennale con la società di Conte Tempistiche: Domenica dovrebbe mettersi a disposizione di Conte

L’addio al Torino

Nel penultimo giorno del ritiro a Prato allo Stelvio, Marco Baroni ha concesso una pausa alla squadra. Questa mattina Milinkovic-Savic si è allenato per mezz’ora circa con il preparatore dei portieri sia sul campo secondario, sia sul principale. A pranzo il serbo ha salutato l’allenatore, lo staff e i compagni e ha abbandonato il ritiro, diretto a Napoli.

Il mercato in entrata: i colpi già chiusi

Kevin De Bruyne: il colpo del secolo

Il Napoli ha già messo a segno quello che può essere definito il colpo del secolo: Kevin De Bruyne. L’ex City ha spiegato: “Ho scelto Napoli perché ho ancora fame e questo club ha ambizioni vere. Il progetto mi ha colpito subito. So che il calcio italiano è diverso, ma sono motivato e pronto”.

Le parole di De Bruyne su Conte: “Diverso da Guardiola, ma parliamo di uno dei migliori allenatori d’Europa. Lavorare con lui è una sfida e un privilegio”.

Noa Lang: velocità e fantasia sulle fasce

L’esterno olandese si è presentato con grande personalità: “Napoli mi voleva da tempo”. Lang ha anche respinto i paragoni con Kvaratskhelia: “Kvara è fortissimo, ma io sono Noa Lang. Voglio scrivere la mia storia”.

Lorenzo Lucca: il vice-Lukaku perfetto

Lorenzo Lucca è un nuovo giocatore del Napoli. Operazione in prestito con obbligo di riscatto per circa 35 milioni di euro, bonus inclusi. L’attaccante ha firmato un contratto valido sino al 30 giugno del 2030 da due milioni di euro netti a stagione.

Sam Beukema: il muro della difesa

Sam Beukema è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il difensore olandese è arrivato nella serata di giovedì 17 luglio a Roma e venerdì 18 luglio ha svolto le visite mediche a Villa Stuart. L’operazione è costata circa 30 milioni di euro.

La dichiarazione di Beukema su Ndoye: “Sento Ndoye tutti i giorni. È uno dei miei migliori amici: mi piacerebbe giocare con lui”, una frase che ha acceso le speranze dei tifosi azzurri.

I prossimi obiettivi di mercato

Ndoye (depositphotos)

Dan Ndoye: il sogno che si complica

Per l’esterno d’attacco, Antonio Conte continua a spingere per lo svizzero Ndoye del Bologna. Tuttavia, la situazione si è complicata: il giocatore è stato contattato dal Nottingham Forest che lo ha scelto per sostituire Elanga passato al Newcastle, e con cui ha trovato un accordo.

Le richieste del Bologna:

Cifra vicina ai 40 milioni di euro, bonus compresi

Il giocatore ha un accordo economico con il Napoli, ma a differenza di Beukema non ha chiesto la cessione

Le alternative a Ndoye

Con l’affare Ndoye che si complica, il Napoli ha individuato nuovi obiettivi:

Samuel Lino

Venticinquenne brasiliano che gioca nell’Atletico Madrid e che con 25 o 30 milioni può essere acquistato.

Takefusa Kubo

Classe 2001 giapponese di proprietà della Real Sociedad e che gioca sulla fascia destra.

Jack Grealish

Torna di moda l’esterno inglese del Manchester City, anche se al momento si tratta più di un sondaggio che di una trattativa concreta.

Altri obiettivi in agenda

Juanlu Sanchez

Il Napoli ha intensificato i contatti con il Siviglia per il terzino destro Juanlu, valutato 15 milioni. Il giocatore piace molto a Conte come alternativa a Di Lorenzo.

Fabio Miretti

Resta viva la pista Fabio Miretti, in uscita dalla Juventus e già conosciuto dal ds Manna. Il centrocampista classe 2003 non occuperebbe posto nella lista Serie A.

Alessio Cragno

Oltre a Milinkovic-Savic il Napoli potrebbe prendere anche un altro portiere. Piace il nome di Alessio Cragno, svincolato.

Le cessioni e le operazioni in uscita

Victor Osimhen: direzione Galatasaray

L’operazione più importante in uscita riguarda Victor Osimhen. I giallorossi avrebbero accettato di versare i 75 milioni di euro fissati dal Napoli per il cartellino del calciatore in modo tale che i campani ricevano immediatamente 40 milioni mentre i restanti trentacinque verranno pagati in una o due rate entro la fine di giugno 2026.

I dettagli del contratto di Osimhen:

Stipendio da 16 milioni di euro all’anno

Contratto fino al 2028, quindi con durata triennale

Cyril Ngonge al Torino

Il Napoli continua a trattare con il Torino per Cyril Ngonge. Gli azzurri vogliono inserire l’obbligo di riscatto per l’attaccante e non il semplice diritto. Questa operazione è collegata all’arrivo di Milinkovic-Savic.

Giovanni Simeone: interesse del Pisa

Il Pisa spinge per Simeone, con l’attaccante argentino che potrebbe lasciare Napoli per trovare maggiore spazio.

Michael Folorunsho: destinazione Cagliari

Folorunsho sta andando in Sardegna per unirsi al Cagliari, in un’operazione che dovrebbe concretizzarsi a breve.

La strategia di mercato di Conte e Manna

La filosofia degli acquisti

Il direttore sportivo Manna, con il benestare di Conte, sta seguendo una strategia precisa:

Qualità over quantità: Ogni acquisto deve rappresentare un upgrade rispetto alla rosa attuale Giovani di prospettiva: Entrambi i calciatori sono classe 2003 e non occuperebbero posto nella lista Serie A (riferito a Juanlu e Miretti) Flessibilità tattica: Giocatori capaci di ricoprire più ruoli

Il ruolo di Antonio Conte

Non si ferma il Napoli di Aurelio De Laurentiis che vuole partire per il ritiro in Trentino con la rosa il più possibile al completo secondo le indicazioni di Antonio Conte.

Il tecnico pugliese ha richieste specifiche:

Un portiere di livello per fare concorrenza a Meret

Un esterno d’attacco di qualità

Un terzino destro alternativo a Di Lorenzo

Il ritiro di Dimaro: prime impressioni

L’entusiasmo dei tifosi

Il Napoli di Antonio Conte ha trasformato il ritiro di Dimaro in un’autentica festa popolare, con oltre 15.000 tifosi accorsi per vedere all’opera i nuovi acquisti.

I primi test

Martedì 22 luglio, ore 18:00, il Napoli affronterà l’Arezzo in amichevole, primo test per vedere all’opera la nuova squadra di Conte.

Aspetti economici e Fair Play Finanziario

La situazione finanziaria

Il lavoro di questi anni di Aurelio De Laurentiis e le ultime cessioni hanno permesso alla squadra di avere i conti in ordine e la possibilità di spendere senza doversi preoccupare delle uscite.

Gli investimenti della sessione estiva

Il Napoli ha investito cifre importanti:

Milinkovic-Savic : 21-22 milioni

: 21-22 milioni Lucca : 35 milioni (prestito con obbligo)

: 35 milioni (prestito con obbligo) Beukema : 30 milioni

: 30 milioni De Bruyne e Lang: cifre non ufficializzate ma significative

Le prospettive future

Completamento della rosa

Mancano ancora alcuni tasselli per completare la rosa secondo i desideri di Conte:

Un esterno offensivo (Ndoye o alternative) Un terzino destro (Juanlu in pole) Eventualmente un centrocampista (Miretti)

Gli obiettivi stagionali

Con questi rinforzi, il Napoli punta a:

Riconquista dello Scudetto

Buona figura in Champions League

Crescita dei giovani talenti

La concorrenza

Il confronto con le rivali

Il mercato del Napoli si confronta con quello delle altre big:

Inter : Movimenti più contenuti ma mirati

: Movimenti più contenuti ma mirati Juventus : Rivoluzione in corso con Thiago Motta

: Rivoluzione in corso con Thiago Motta Milan : Investimenti importanti su giovani talenti

: Investimenti importanti su giovani talenti Roma: Mercato ambizioso con Mourinho

Conclusioni: un mercato da 10 e lode

Il calciomercato estivo del Napoli si sta rivelando straordinario sotto diversi aspetti:

I punti di forza

Colpi di qualità: De Bruyne e Lang rappresentano rinforzi di livello europeo Programmazione: Ogni acquisto risponde a esigenze tattiche precise Equilibrio economico: Investimenti sostenibili grazie alle cessioni Competitività: La rosa si arricchisce in ogni reparto

Le sfide ancora aperte

Completare l’attacco: Trovare l’esterno giusto dopo Ndoye Sfoltire la rosa: Sistemare gli esuberi rimanenti Integrazione: Far funzionare subito i nuovi acquisti

Con Milinkovic-Savic in arrivo e altri colpi in programma, il Napoli di Conte si prepara a una stagione da protagonista. La trattativa per Milinkovic è “di fatto conclusa” e a breve potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale del Napoli.

I tifosi azzurri possono sognare: la rosa sta prendendo forma secondo le indicazioni del tecnico pugliese, e l’obiettivo di riportare lo Scudetto a Napoli appare sempre più concreto.