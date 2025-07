Meteo fino a fine luglio: ondata di caldo estremo in arrivo sull’Italia

L’Italia si prepara ad affrontare una delle ondate di caldo più intense dell’estate 2025. Dopo una breve tregua caratterizzata da temporali e temperature più miti, l’anticiclone africano sta per tornare protagonista assoluto, portando con sé temperature record che potrebbero toccare e superare i 45°C in alcune regioni del Sud.

La situazione meteo di oggi 21 luglio 2025

La giornata odierna segna l’inizio della terza e più intensa ondata di calore dell’estate. Nella giornata di lunedì 21 luglio è previsto un nuovo incremento termico con caldo intenso al Sud dove potranno esserci punte fino a 44°C sulle isole maggiori.

Le temperature record interesseranno principalmente:

Sicilia e Sardegna : picchi fino a 44°C

: picchi fino a 44°C Puglia : massime fino a 43°C

: massime fino a 43°C Calabria : temperature intorno ai 40°C

: temperature intorno ai 40°C Centro Italia : valori tra 35-37°C

: valori tra 35-37°C Nord: temperature più contenute, con possibili 35°C al Nord-Est

Fiammata africana in atto. Gran caldo al Sud, con picchi superiori a 40°C in diverse città di Puglia, Sicilia, Calabria, mentre al Nord si registreranno condizioni più stabili con occasionali precipitazioni su Triveneto e Lombardia orientale.

Le previsioni per la settimana 22-28 luglio

Martedì 22 luglio: il picco del caldo

La giornata di martedì si preannuncia come la più calda della settimana. Martedì si replica con i valori termici che localmente arriveranno a sfiorare anche i 45° C in Sicilia, Puglia e Calabria. Le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da:

Sud e Isole : caldo estremo con possibili record europei

: caldo estremo con possibili record europei Centro : temperature stabili sui 37-38°C

: temperature stabili sui 37-38°C Nord: valori più sopportabili ma sempre elevati

Mercoledì 23 – Giovedì 24 luglio: primi segnali di cambiamento

A metà della settimana si intravede un cambio di scenario, con la discesa di una saccatura dal Nord Atlantico, pronta a cambiare le carte in tavola sul Mediterraneo. I modelli meteorologici indicano:

Possibile attenuazione del caldo estremo

Arrivo di temporali al Nord

Temperature ancora elevate al Sud ma in lieve calo

Fine settimana 26-27 luglio: verso la normalizzazione

Il weekend del 26-27 luglio dovrebbe segnare l’inizio di una fase di maggiore stabilità termica, con temperature che si avvicinano ai valori stagionali tipici, pur mantenendosi sopra la media.

L’anticiclone africano: protagonista dell’estate 2025

Le caratteristiche di questa ondata

L’anticiclone nordafricano torna a espandersi verso il Mediterraneo centrale. La sua ingerenza sarà particolarmente evidente al Sud, Sardegna e Sicilia, dove si registreranno temperature diffusamente superiori ai 40°C.

L’origine sahariana di questa massa d’aria calda porta con sé caratteristiche particolari:

Aria molto secca nelle zone interne

nelle zone interne Elevata umidità lungo le coste

lungo le coste Scarsa ventilazione che accentua la sensazione di afa

che accentua la sensazione di afa Notti tropicali con minime sopra i 20°C

Confronto con le estati precedenti

Le stesse proiezioni a lungo termine descrivono una stagione che quindi potrebbe avvicinarsi a quelle “bollenti” del 2003 e del 2022, attualmente al primo e secondo posto tra le più calde dell’era moderna in Italia.

Le previsioni mensili: cosa aspettarsi

Settimana 21-27 luglio

Al Sud e sulla Sardegna invece, sembra essere più marcata la curvatura anticiclonica con quantitativi di precipitazione sempre nella media del periodo, ma con temperature al di sopra dei range tipici.

Settimana 28 luglio – 3 agosto

Nella seconda settimana potrebbe intensificarsi la curvatura ciclonica al Nord ed al Centro con ingresso di masse d’aria più fresche settentrionali. Questo scenario comporterebbe:

Temperature in calo su Lombardia e regioni adriatiche

su Lombardia e regioni adriatiche Possibili temporali su Emilia-Romagna e Toscana settentrionale

su Emilia-Romagna e Toscana settentrionale Valori nella norma per il resto del Paese

Rischi per la salute e consigli pratici

I soggetti più a rischio

Le ondate di calore rappresentano un rischio particolare per:

Anziani e persone con patologie croniche

e persone con patologie croniche Bambini piccoli e neonati

piccoli e neonati Lavoratori esposti al sole

esposti al sole Persone con problemi cardiovascolari e respiratori

Le raccomandazioni del Ministero della Salute

Durante questa fase di caldo estremo è fondamentale:

Evitare le ore più calde della giornata (11:00-18:00)

della giornata (11:00-18:00) Mantenersi idratati bevendo frequentemente

bevendo frequentemente Utilizzare abbigliamento leggero e di colore chiaro

e di colore chiaro Rinfrescare gli ambienti con condizionatori o ventilatori

con condizionatori o ventilatori Non lasciare persone o animali in auto al sole

Il numero verde di emergenza

Dal 23 giugno 2025 è tornato operativo il servizio telefonico gratuito 1500, promosso dal Ministero della Salute in collaborazione con l’INAIL, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.

Temporali e fenomeni estremi: l’altra faccia del caldo

Il rischio di eventi violenti

Al primo ingresso freddo in quota (solitamente in discesa dal Nord Europa), i moti convettivi (aria calda che sale) vengono particolarmente esaltati provocando grandinate e forti colpi di vento.

I fenomeni attesi includono:

Temporali improvvisi con grandine

con grandine Raffiche di vento intense (downburst)

intense (downburst) Precipitazioni localmente abbondanti

Le zone più a rischio

Il Nord Italia sarà maggiormente esposto a questi fenomeni, in particolare:

Alpi e Prealpi

Pianura Padana occidentale

Liguria

Le prospettive per agosto 2025

L’aggiornamento di luglio vede il mese di agosto con un caldo decisamente sopra la media, infatti l’anomalia positiva sull’Italia (e non solo) sarà di circa +2/+3°C.

Agosto si preannuncia quindi come un mese caratterizzato da:

Temperature persistentemente elevate

Anticiclone africano stabile sulla Penisola

stabile sulla Penisola Occasionali break temporaleschi al Nord

Conclusioni: un’estate da record

L’estate 2025 si sta confermando come una delle più calde mai registrate in Italia. Le temperature risulteranno spesso ben oltre le medie climatiche di riferimento su tutta l’Italia, con ondate di caldo durature e persistenti.

I prossimi giorni saranno cruciali per capire se verranno stabiliti nuovi record di temperatura, con particolare attenzione alle regioni meridionali dove si potrebbero toccare valori storici. La fine di luglio dovrebbe invece portare un graduale ritorno alla normalità termica, pur mantenendo temperature sopra la media stagionale.

È fondamentale prepararsi adeguatamente a questa fase di caldo estremo, seguendo le raccomandazioni sanitarie e prestando particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili.