Mediterranea – dal mare alla terra: dal 26 luglio su Rai1 il nuovo viaggio in barca a vela con Fabrizio Rocca

Sabato 26 luglio alle 17:10 su Rai1 parte Mediterranea – dal mare alla terra, il nuovo branded content firmato Rai che accompagnerà gli spettatori per otto settimane, ogni sabato, in un viaggio a bordo di una barca a vela attraverso le meraviglie del Mediterraneo.

A guidare il racconto sarà Fabrizio Rocca, affiancato dal timoniere Lorenzo Zichichi. Ogni tappa sarà l’occasione per esplorare paesaggi, tradizioni, incontri e storie legate al mare e alle terre che lo circondano.

Prima puntata: rotta su Trapani e dintorni

L’esordio del programma è dedicato alla Sicilia occidentale, con Trapani come porto d’attracco. In questa prima tappa, Fabrizio Rocca incontra Natale, pescatore esperto della costa trapanese, che gli racconta i segreti della vita in mare e le tradizioni legate alla pesca locale.

Il viaggio prosegue verso Erice, borgo incastonato tra le nuvole e la storia, dove si visiterà il celebre Castello di Venere, tra panorami mozzafiato e leggende antiche.

Artigianato, gusto e storie di vita

Non mancano i momenti legati alla cultura materiale e alle eccellenze del territorio. A raccontarli è Daria Luppino, che accompagna il pubblico tra ceramiche artigianali, pasticceria locale e luoghi di memoria.

Nel suo percorso, l’incontro con Maria Grammatico, storica pasticcera di Erice, diventa centrale: la sua vita è un esempio di coraggio e passione, intrecciata alla tradizione dolciaria del luogo.

Tra i momenti più suggestivi della puntata, la visita a un sito storico dove, in piena Guerra Fredda, Stati Uniti e URSS si incontrarono in un gesto simbolico che parla ancora oggi di pace e dialogo.

Gran finale tra piazza, sapori e musica

Il racconto si chiude in piazza, tra musica dal vivo, personaggi locali e prodotti tipici. A cucinare per il conduttore sarà lo chef Pietro Vattia, che proporrà un piatto legato alla tradizione gastronomica del territorio.

Un modo conviviale per chiudere la puntata e sintetizzare l’anima del programma: unire il viaggio in mare con la scoperta della terra, attraverso volti, storie, cibo e paesaggi.

Produzione e regia

Mediterranea – dal mare alla terra è una produzione Ege Produzioni – A.Bi. Comunicazione, scritto da Yuri Grandone, con la regia di Amedeo Staiano. Un progetto che combina narrazione televisiva, valorizzazione territoriale e cultura mediterranea.