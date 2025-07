Marina Marchione torna su Italia 1 con due nuovi episodi della serie Din Don, diventata ormai un classico dell’estate. Tra set nei parchi a tema, nuove avventure e sogni futuri, l’attrice si racconta a tutto tondo.

Marina Marchione tra Din Don, sogni sul set e l’amore per la figlia

Sta per tornare Din Don, diventata ormai un’abitudine estiva. Cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova edizione?

Sì! E sono felicissima di far parte di questa pazza famiglia. Ormai siamo davvero come una famiglia!

Nel primo episodio (Din Don 8 – Viaggio di nozze a Cinecittà World), in onda il 3 agosto su Italia 1 alle 21.10, partiamo per il viaggio di nozze di Luna e Luigi (Nicole Murgia e Andrea Dianetti). Don Donato (Enzo Salvi) e tutta la combriccola si recano nel parco divertimenti, pronti a tutto come sempre.

Intanto Gina (Crisula Stafida) è incinta, Angelo (il gemello del Vescovo, interpretato da Maurizio Mattioli) è a caccia di soldi facili… tra montagne russe, lingotti d’oro e suite di lusso ne vedremo delle belle.

Nel secondo episodio (Paesani spaesati), in onda il 10 agosto sempre in prima serata, ci ritroviamo nell’accampamento dei legionari a Roma World. E anche lì… succederanno cose assurde! Ma basta spoiler!

Marina Marchione tra Din Don, sogni sul set e l’amore per la figlia

Qual è il tuo ruolo nella serie?

Interpreto Olivia. La produzione ha voluto chiamarmi così in onore di mia figlia, per farmi un regalo. Immaginate la mia felicità… È stato un gesto bellissimo.

Anche stavolta Olivia è alla ricerca dell’amore. Lo troverà? Chi può dirlo… Qualcuno che le piace c’è. Le ragazze, soprattutto Gina, che è la sua amica più stretta, proveranno ad aiutarla con consigli e suggerimenti. Ma come finirà? Vedremo.

Ci sono tante guest nel cast: hai un aneddoto particolare da raccontarci?

Ceccherini, in particolare, ha un ruolo divertentissimo. È stato bello recitare con lui.

Ogni persona che passa da questo set lascia qualcosa di suo. Ed è speciale condividere questa esperienza con tutte le guest.

Girare nel parco è stato un aneddoto continuo! Le macchinette da scontro, le giostre, le scene sulle montagne russe… sembrava una gita più che un lavoro! E poi siamo un gruppo unito: che si tratti delle montagne del Trentino, dove abbiamo girato in passato, o a Roma, ci divertiamo sempre anche fuori dal set.

Marina Marchione tra Din Don, sogni sul set e l’amore per la figlia

Il tuo talento venne scoperto ai tempi di Amici. Che ricordi hai di quel periodo?

Wow… era un periodo strano. Avevo bisogno di cambiare vita, di realizzarmi. Venivo da una grande delusione (sono bravissima in quello!), ma volevo regalarmi un sogno.

Tutto quello che stavo vivendo mi ha motivata ancora di più. E credo che sia così per tanti artisti: i momenti bui ci danno la forza per arrivare a un obiettivo. Tipo i cantanti che scrivono canzoni bellissime dopo una delusione.

Amici mi ha cambiata. Non sono mai più stata la stessa. Sono cresciuta, ho capito tante cose. Sono uscita più forte, più libera, più consapevole. Libera di essere, di dire, di scegliere.

Tua figlia Olivia è centrale nella tua vita. Che bambina è?

Olivia è più di una priorità: è il prolungamento di me. È qualcosa che non si può spiegare.

Ama l’arte, sembra portata per la recitazione. Quest’anno ha anche vinto un provino, ed è stata brava sul set. Vederla felice è una gioia continua: salta, ride, ha le fossette, è un’esplosione di colori.

È il nostro miracolo, la promessa più bella che io e suo papà potessimo fare. L’amore che provo per lei non si può descrivere. L’unica parola che si avvicina è vita. Olivia è la mia vita.

Se potessi esprimere un desiderio, con quale regista vorresti lavorare? E quale ruolo vorresti interpretare?

Ferzan Ozpetek. Sempre lui. È il mio sogno da anni.

Mi piacerebbe lavorare con lui, in qualunque ruolo. Come si dice a Roma: magari ce casca! Essere diretta da lui sarebbe un onore.

Poi… vorrei fare anche un reality. Che ne dite? Ci parlate voi con Alfonso?