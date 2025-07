Marateale 2025, Roberta Fontana apre la XVII edizione

È iniziata ufficialmente la XVII edizione di Marateale – Premio Internazionale Basilicata, l’evento che dal 21 al 26 luglio 2025 animerà la splendida Maratea, tra proiezioni, incontri e grandi ospiti. Sei giorni di appuntamenti dedicati al cinema, ma anche alla televisione, alla cultura e all’attualità.

Nella suggestiva cornice della cosiddetta perla del Tirreno, il festival torna con un ricco programma, guidato dal direttore artistico Nicola Timpone, in collaborazione con Antonella Caramia.

Roberta Fontana sul palco della preapertura

Ad aprire simbolicamente l’edizione 2025, la serata di preapertura, in programma stasera 21 luglio alle ore 21 presso l’Hotel Santavenere. A condurre l’evento sarà Roberta Fontana, volto noto al pubblico televisivo.

Fontana ha commentato così l’emozione della serata:

“La preapertura di Marateale è un’emozione difficile da spiegare: il palco davanti al mare, gli occhi che incrociano attese, storie, sogni. È un onore esserci, dare voce a questo inizio e sentire che, già da adesso, qualcosa di speciale sta accadendo.”

Tra cinema, fiction e regia: gli ospiti della serata

Sul palco della preapertura saliranno anche diversi nomi noti del mondo dello spettacolo, tra attori e registi. Tra i più attesi:

Lucrezia Guidone, attrice protagonista della serie Mare Fuori

Giuseppe Maggio, volto giovane del cinema italiano

I registi Giuseppe Marco Albano e Fabrizio Maria Cortese

Un parterre che già dalla prima serata conferma lo spirito della manifestazione: promuovere il talento, valorizzare i nuovi linguaggi e creare dialogo tra artisti e pubblico.

Il percorso di Roberta Fontana tra TV e premi

La scelta di affidare la serata inaugurale a Roberta Fontana non è casuale. Oltre alle sue esperienze come attrice, la conduttrice ha un passato ben radicato nel mondo televisivo.

Ha preso parte per diversi anni al programma “Forum” su Canale 5

Di recente ha ricevuto in Campidoglio il prestigioso Microfono d’Oro

Dall’autunno 2025 sarà alla guida di un nuovo programma su Sportitalia, in onda ogni venerdì alle ore 19

Una figura poliedrica, capace di coniugare eleganza, empatia e professionalità, qualità che l’hanno resa protagonista ideale per aprire uno degli eventi culturali più rilevanti del Sud Italia.

Marateale, un festival aperto al pubblico

Tutti gli eventi in calendario, anche quest’anno, saranno aperti al pubblico, offrendo a residenti e turisti l’occasione di partecipare gratuitamente a:

Proiezioni cinematografiche

Talk e incontri con attori, registi e autori

Premi e cerimonie

Un’occasione per vivere il cinema da vicino, in un contesto unico come quello del Golfo di Policastro.