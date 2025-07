Marateale 2025: Barbara Politi conduce il 25 luglio a la quarta serata del Premio Internazionale Basilicata

Quarto appuntamento con la XVII edizione di Marateale – Premio Internazionale Basilicata, la rassegna che ogni anno accende Maratea, la splendida Perla del Tirreno, con sei giornate dedicate a cinema, spettacolo e cultura.

Oggi, venerdì 25 luglio alle ore 21, l’arena dell’Hotel Santavenere ospita la quarta serata del festival. Alla guida dell’evento torna la conduttrice e giornalista Barbara Politi, affiancata dall’attrice Eva Immediato, per una serata all’insegna del talento e dell’emozione.

Il ritorno di Barbara Politi sul palco di Marateale

Dopo aver recentemente condotto i programmi Rai Energia in movimento e Linea Azzurri, Barbara Politi si conferma tra le voci più riconoscibili del racconto televisivo legato al territorio e alla cultura. Con entusiasmo, racconta il suo ritorno al festival:

«Torno anche quest’anno nella Perla del Tirreno con grande felicità e un pizzico di emozione. Vivere il palco del Marateale Film Festival, con tutta l’anima e la cultura del cinema che sprigiona, rappresenta un traguardo professionale sempre indescrivibile. Il cinema è arte, radici, identità, appartenenza. Ed essere veicolo, strumento e riconoscimento di questa bellezza mi onora e gratifica. Sono pronta per questa sera! Quinta serata di diciassette anni di grandezza cinematografica: esserci è gioia allo stato puro.»

Una serata con grandi nomi del cinema

Il Premio Internazionale Basilicata continua a portare a Maratea alcune delle figure più significative del panorama cinematografico, con ospiti italiani e internazionali.

Tra i premiati di questa edizione:

Oliver Stone, regista e sceneggiatore simbolo del cinema americano

Rupert Everett, attore britannico tra i più raffinati del suo tempo

Carlo Verdone, icona della commedia italiana

Claudia Gerini, attrice di teatro e cinema, volto amato dal grande pubblico

Per la serata del 25 luglio, attesi sul palco anche:

Yvonne Sciò, attrice e produttrice

Giampaolo Morelli, attore versatile e protagonista di fiction e film di successo

Michael Gracey, regista australiano di fama mondiale

Marateale: tra cinema, identità e territorio

Il festival, sotto la direzione artistica di Nicola Timpone e con la collaborazione di Antonella Caramia, è un punto di riferimento culturale per la Basilicata e per tutto il Sud Italia. Ogni serata propone eventi, incontri, proiezioni e talk che mettono al centro il valore del cinema come veicolo di memoria, visione e appartenenza.

La suggestiva location dell’Hotel Santavenere, con vista sul mare e atmosfera raccolta, regala ogni sera uno spettacolo unico, dove le storie del cinema incontrano il calore del pubblico.