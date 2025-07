Linea Verde Estate: il 27 luglio su Rai1 viaggio a Lipari e Salina con Montrucchio e Granbassi

Domenica 27 luglio alle 12:20 su Rai1, Linea Verde Estate torna con una puntata dedicata a Lipari e Salina, nel cuore dell’arcipelago delle Eolie. Alla guida del viaggio, come sempre, ci sono Flavio Montrucchio e Margherita Granbassi, pronti a raccontare natura, agricoltura, tradizioni e sapori di queste isole straordinarie.

Prima tappa: Lipari, tra storia e paesaggi vulcanici

Il viaggio inizia dal porto di Lipari, dove i due conduttori si incontrano e fanno colazione con specialità locali, immergendosi subito nell’atmosfera dell’isola. La puntata prosegue con la visita a:

Il Castello di Lipari , simbolo della storia dell’isola;

, simbolo della storia dell’isola; La Cattedrale di San Bartolomeo , patrono dell’arcipelago;

, patrono dell’arcipelago; La spiaggia di Vinci e quella ghiaiosa di Acquacalda , affacciate su acque cristalline;

e , affacciate su acque cristalline; La colata di ossidiana delle Rocche Rosse, un monumento geologico naturale di grande impatto.

In mare, a bordo di un veliero del 1901, il comandante Felice Merlino racconta la sua isola con passione e memoria viva, offrendo uno sguardo autentico sulla Lipari marina.

L’anima agricola dell’isola

Accompagnati da una guida ambientale, si entra nella zona più antica e geologicamente interessante dell’isola, per visitare le suggestive Cave di Caolino.

A Pianoconte, si fa tappa in un campo di grano Perciasacchi, una varietà tradizionale siciliana, al centro di un progetto di recupero della filiera dei grani locali. In zona Piana di Castellaro, con l’imprenditore Massimo, si racconta la rinascita dell’agricoltura isolana, il ritorno dei vigneti ad alberello e la produzione della Malvasia di Lipari, vino simbolo delle Eolie.

Grande spazio anche a una delle colture più identitarie dell’isola: il cappero di Lipari. A Pianoconte, la pianta secolare viene coltivata con dedizione e utilizzata in moltissime ricette a base di pesce e piatti della tradizione.

Benessere e memoria: tra Salina e prodotti anti-age

In una terrazza affacciata sul mare, un medico nutrizionista illustra le proprietà anti-età dei principali prodotti delle Eolie, raccontando come dieta e biodiversità possano influenzare salute e longevità.

Infine, il viaggio si sposta a Salina, per visitare il Museo Eoliano dell’Emigrazione, fondato nel 1999 per conservare la memoria dell’ondata migratoria che, tra Ottocento e Novecento, ha visto molti abitanti delle Eolie partire per le Americhe.

Una puntata che unisce natura, cultura e sapori

Tra tradizione agricola, bellezze paesaggistiche, cibo genuino e storie familiari, Linea Verde Estate offre una visione completa dell’anima eoliana. Un racconto in movimento, tra mare e terra, passato e presente.