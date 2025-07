Linea Verde Estate: il 20 luglio su Rai 1 alla scoperta di Milazzo e della Valle del Niceto

Domenica 20 luglio alle 12.20 su Rai 1 va in onda una nuova puntata di “Linea Verde Estate”, il programma condotto da Flavio Montrucchio e Margherita Granbassi, che questa settimana ci porta in Sicilia, tra le meraviglie di Milazzo e della Valle del Niceto. Un viaggio tra sapori, natura e tradizioni popolari, alla scoperta di un territorio ricco di biodiversità, cultura e paesaggi mozzafiato.

Il percorso di Flavio Montrucchio inizia con un incontro curioso: un uomo che coltiva fiori commestibili, utilizzati da un giovane chef per creare piatti che uniscono tradizione e innovazione culinaria. Un esempio concreto di come anche i petali possano diventare protagonisti in cucina.

A Torregrotta, Flavio scopre la ‘smergia’, un frutto tipico e poco conosciuto della zona, coltivato nelle fertili pianure della Valle del Niceto, e simbolo di una produzione agricola legata alla stagionalità e all’identità locale.

A San Pier Niceto, invece, l’attenzione è rivolta all’Infiorata del Corpus Domini, evento religioso e artistico che coinvolge tutta la comunità. Flavio assisterà alla preparazione dei quadri floreali, vere opere d’arte effimere che ricoprono le strade del paese per accogliere il passaggio del corpo di Cristo. Un momento di forte spiritualità, ma anche di grande impatto visivo.

Margherita Granbassi, nel frattempo, si immerge nella natura dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo, un luogo di rara bellezza e straordinaria biodiversità marina. Tra scogliere, fondali e riserve naturali, racconterà l’importanza della tutela ambientale per le generazioni future.

Da lì si sposterà alla Baia del Tono, dove rivivrà l’antica tradizione delle tonnare, raccontando storie di uomini e mare, e il legame profondo tra Milazzo e la pesca del tonno. Sempre a Milazzo, visiterà un laboratorio dedicato alla lavorazione della bottarga, seguendo tutte le fasi di produzione, dalla pulizia alla stagionatura.

Sulla spiaggia della Vaccarella, Margherita assaggerà uno dei piatti più rappresentativi della cucina locale: la ‘spaccatella’ al ragù di tonno, simbolo della gastronomia milazzese che fonde terra e mare.

Il viaggio si concluderà sul lungomare di Milazzo, dove Flavio e Margherita si ritroveranno per gustare una classica brioche con il gelato, dolce tipico siciliano che rappresenta al meglio lo spirito conviviale dell’estate isolana.

“Linea Verde” è un programma firmato da Andrea Caterini, con Deborah Chiappini, Sara Bonetti, Lucia Gramazio, Francesco Lucibello, Federico Oteri, Marta Santella, Yari Selvetella. Produttore esecutivo Georgia Parmegiani, capo progetto Federica Giancola, regia di Diego Magini.