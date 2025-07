Linea Blu il 26 luglio su Rai1: Messina e lo Stretto protagonisti

Sabato 26 luglio alle 14:00 su Rai1 Linea Blu – Porti d’Italia fa tappa a Messina, con una puntata speciale interamente dedicata alla città dello Stretto. A condurre il viaggio saranno Donatella Bianchi e Fabio Gallo, che guideranno gli spettatori tra mare, natura, tradizioni e innovazione in uno degli snodi marittimi più affascinanti del Mediterraneo.

La puntata, realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l’Autorità di Sistema Portuale, mostra come Messina unisca modernità e identità storica, in un porto che è insieme crocevia internazionale e luogo ricco di cultura locale.

Il porto di Messina: cuore pulsante del traffico passeggeri

Il racconto prende il via dalla Madonnina della Lettera, simbolo della città e sentinella dello storico porto a forma di falce, considerato tra i più sicuri del Mediterraneo. Con oltre 11,3 milioni di passeggeri all’anno, il porto di Messina si conferma primo nell’Unione Europea per traffico passeggeri (l’intero sistema portuale ne movimenta 23 milioni).

Dalle banchine si passa al mare aperto, per esplorare il canale che collega lo Stretto al lago salato di Torre Faro, riserva naturale e sito di interesse comunitario, dove trovano spazio specie migratorie rare e una molluschicoltura sostenibile, radicata nella storia del territorio.

Tradizione e cambiamento: le feluche e la pesca del pesce spada

Le telecamere saliranno poi a bordo delle feluche, tipiche imbarcazioni della pesca del pesce spada, un mestiere antico che oggi si rinnova grazie al contributo di nuove generazioni e donne che hanno deciso di entrare in un mondo un tempo solo maschile. Una narrazione di tradizione e cambiamento, dove il sapere si fonde con nuove energie.

Sicurezza e navigazione nello Stretto

Un altro capitolo della puntata è dedicato al lavoro dei piloti dello Stretto, figure chiave per la sicurezza della navigazione in uno dei tratti di mare più trafficati e complessi d’Europa. Conoscenza delle correnti, attenzione alle manovre, esperienza sul campo: tutto questo garantisce il passaggio sicuro delle grandi navi.

La visita al centro VTS (Vessel Traffic Service) permette di conoscere il sistema tecnologico che monitora in tempo reale la navigazione e regola il traffico marittimo nello Stretto. Sarà mostrata anche l’unica scuola italiana dedicata alla formazione dei professionisti di questo settore strategico.

Vita in porto, turismo e sostenibilità

All’interno del porto spazio anche all’attività dell’agente marittimo, figura eclettica che combina logistica, burocrazia e accoglienza. In città, le telecamere seguono un gruppo di studentesse di un istituto locale, protagoniste di un progetto sul turismo crocieristico.

Il viaggio subacqueo porterà invece alla scoperta dell’Errina aspera, un raro organismo marino simile a un piccolo corallo, che popola i fondali dello Stretto. Un’occasione per riflettere anche sull’impatto dell’inquinamento sottomarino, con rifiuti spinti fino a 600 metri di profondità.

Navigando tra storie e tradizioni

La puntata si chiuderà con:

Una navigazione a bordo di un traghetto di nuova generazione a basso impatto ambientale , tra Sicilia e Calabria

, tra Sicilia e Calabria Il racconto dei principali eventi velici della zona

della zona Un omaggio alla figura dei “cuntastorie” siciliani, narratori popolari che tengono viva la memoria con voce, immagini e racconti tramandati

Non mancherà infine un assaggio dei sapori tipici del territorio, con protagonisti assoluti gli arancini, simbolo della gastronomia locale.