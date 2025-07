Sabato 19 luglio alle 14.00 su Rai 1 torna “Linea Blu”, il programma condotto da Donatella Bianchi e Fabio Gallo, con una puntata interamente dedicata al Golfo dei Poeti e al porto di La Spezia, simboli di bellezza e innovazione. Il viaggio sarà realizzato in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l’Autorità di Sistema Portuale.

La puntata si apre con due elementi iconici che raccontano l’identità della città: la diga foranea, maestosa opera di ingegneria idraulica ottocentesca che da oltre un secolo protegge il porto, e il Palio del Golfo, la storica sfida remiera tra i rioni spezzini che nel 2025 celebrerà il suo centenario.

Le telecamere di Linea Blu entreranno poi nel cuore del porto di La Spezia, oggi al centro di un processo di trasformazione sostenibile che lo rende un modello internazionale di logistica e innovazione. Sarà mostrato il sistema intermodale di trasporto merci via treno, una soluzione adottata per ridurre il traffico su gomma e abbattere l’impatto ambientale del trasporto container.

Grande attenzione anche al waterfront cittadino, oggetto di un ambizioso progetto di riqualificazione: la costruzione di un nuovo molo per le navi da crociera restituirà a La Spezia un rapporto diretto e moderno con il mare. Il porto punta inoltre all’elettrificazione delle banchine, un passo strategico per ridurre le emissioni delle navi in sosta, permettendo loro di collegarsi alla rete elettrica da terra senza tenere accesi i motori.

Tra i punti più affascinanti del porto spicca il cosiddetto “Miglio Blu”, un tratto di poco più di un miglio marino che ospita alcuni tra i cantieri navali più rinomati al mondo. È qui che nascono yacht di lusso tecnologicamente avanzati, vere eccellenze del made in Italy nautico, destinati a solcare gli oceani di tutto il mondo.

La puntata farà tappa anche nella baia di Santa Teresa, nel comune di Lerici, dove si coltivano pregiate ostriche all’interno di un innovativo progetto di economia circolare. Un’eccellenza che unisce tradizione e ricerca, mostrando come la sostenibilità possa convivere con la qualità e la produttività.

Infine, spazio alla natura incontaminata con le immagini dell’Isola di Palmaria, che si affaccia sul borgo di Porto Venere, e della costa frastagliata che porta fino ai confini del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Un paesaggio unico, dove il mare incontra la roccia e la biodiversità marina si fonde con la storia millenaria del territorio.

“Linea Blu” si conferma così un racconto profondo del rapporto tra uomo e mare, capace di unire ambiente, sviluppo, tradizione e futuro in un’unica narrazione.