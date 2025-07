Le 5 coperture assicurative indispensabili per chi guida ogni giorno in città

Guidare quotidianamente in città significa affrontare una realtà complessa: traffico intenso, soste frequenti, parcheggi stretti e una costante presenza di pedoni, ciclisti, monopattini e veicoli a due ruote. In un contesto così dinamico, è fondamentale affidarsi a un’assicurazione auto online completa, in grado di proteggere da rischi concreti e frequenti.

La base di ogni polizza è la Responsabilità Civile Auto (RC Auto), obbligatoria per legge, che copre i danni causati a terzi, sia materiali che fisici. Tuttavia, non basta solo sottoscriverla: è essenziale optare per massimali adeguati, poiché in città le conseguenze di un incidente possono essere più gravi a causa dell’elevata densità di persone e veicoli.

Oltre l’RCA, comunque, l’assicurazione auto può essere integrata con una serie di garanzie accessorie, alcune delle quali letteralmente indispensabili per gli automobilisti urbani.

Una copertura irrinunciabile per chi vive e parcheggia spesso in aree pubbliche, ad esempio, è la polizza furto e incendio. Soprattutto nelle grandi città, dove i furti d’auto sono più frequenti rispetto a zone extraurbane, questa garanzia offre una protezione preziosa: consente di recuperare il valore del veicolo o di ricevere un risarcimento in caso di danni da incendio, eventi purtroppo non rari.

Da considerare con attenzione è anche la copertura contro la rivalsa. Spesso trascurata, questa garanzia tutela il conducente da eventuali richieste di rimborso da parte della compagnia assicurativa, ad esempio nel caso in cui l’auto venga guidata da una persona non autorizzata o sotto l’effetto di alcol, ma anche in caso di guida di un’auto senza revisione. Una scelta utile che riduce significativamente il rischio di sorprese economiche inattese.

Non meno importante è la copertura Kasko o Mini Kasko. Sebbene la Kasko sia la garanzia accessoria che più influenza il premio assicurativo, protegge l’auto anche se il conducente è responsabile del danno, ad esempio in caso di tamponamento o urto contro oggetti fissi. In città, dove i piccoli incidenti sono frequenti, questa garanzia evita costi imprevisti

Un ulteriore elemento da valutare è la copertura di assistenza stradale attiva 24 ore su 24. Immagina un guasto improvviso, una foratura o un incidente minore durante l’ora di punta: disporre di un carroattrezzi o di un’officina mobile pronta a intervenire può davvero fare la differenza, permettendoti di tornare alla normalità senza stress.

Infine, non si può trascurare la tutela legale e la polizza infortuni del conducente. La prima è indispensabile per affrontare eventuali controversie legali legate a sinistri, mentre la seconda offre un sostegno economico in caso di gravi lesioni personali che portano a invalidità permanente o decesso, garantendo tranquillità anche nelle situazioni più delicate.

Per chi cerca una soluzione completa, flessibile e gestibile in autonomia, Allianz Direct rappresenta una scelta intelligente: tramite una piattaforma digitale intuitiva, è possibile calcolare in pochi minuti un preventivo personalizzato, selezionare solo le garanzie necessarie e amministrare la polizza interamente online. Il tutto con la sicurezza di affidarsi a una compagnia solida e competitiva.