La Grecia a tavola: dal 25 luglio su Food Network con Charalampos Ntoumazios

Un viaggio tra i sapori, i colori e le storie della tradizione ellenica: da venerdì 25 luglio alle 22:00, su Food Network (canale 33 del digitale terrestre), torna La Grecia a tavola con Charalampos Ntoumazios. La serie sarà visibile anche in streaming su discovery+.

Con uno stile diretto e pratico, Ntoumazios ci accompagna in cucina per svelare i segreti della gastronomia greca, dalle preparazioni più semplici ai piatti iconici, presentando ogni settimana un menù completo, dall’antipasto al dolce.

I nuovi episodi: un tuffo nella cucina greca autentica

Ogni puntata è pensata per portare l’atmosfera della Grecia direttamente a casa, trasformando il pasto in un momento di scoperta. Il format, tra i più amati dagli appassionati di cucina etnica, alterna ricette dettagliate, spiegazioni tecniche e racconti legati al territorio.

Tra le ricette che Charalampos Ntoumazios proporrà:

Baklavas vegetariano , reinterpretazione salata di un classico dolce con pasta fillo ;

, reinterpretazione salata di un classico dolce con ; Dakos , antipasto tipico cretese con pane biscottato, pomodori e feta ;

, antipasto tipico cretese con ; Spanakoriso, piatto semplice a base di spinaci e riso, simbolo della cucina casalinga greca.

Ogni preparazione è accompagnata da curiosità sugli ingredienti e aneddoti legati alla tradizione locale, offrendo un’esperienza immersiva anche dal punto di vista culturale.

Il conduttore: Charalampos Ntoumazios

Cuoco e divulgatore, Charalampos Ntoumazios è diventato un volto familiare per il pubblico di Food Network grazie alla sua capacità di raccontare la cucina con semplicità e precisione. Nella nuova edizione di La Grecia a tavola, mette in primo piano non solo le ricette, ma anche il valore della convivialità e della cucina di casa.

La sua narrazione è ricca di gesti autentici, parole chiare e spiegazioni pratiche che rendono ogni piatto ripetibile da chiunque, anche da chi ha poca esperienza.

Produzione e messa in onda

La Grecia a tavola è una produzione Darallouche per Warner Bros. Discovery. Gli episodi andranno in onda:

Ogni venerdì alle 22:00 su Food Network (Canale 33 DTT, Tivùsat Canale 53)

su (Canale 33 DTT, Tivùsat Canale 53) In streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda televisiva

Food Network conferma così il suo impegno nella promozione della cucina internazionale, con contenuti che uniscono divulgazione, autenticità e semplicità.