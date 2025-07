Juventus: David ufficiale, si spinge per Sancho. Il punto completo sul mercato

La Juventus di Igor Tudor sta prendendo forma in vista della stagione 2025/2026. Con Jonathan David ufficializzato come primo grande colpo e la trattativa per Jadon Sancho che entra nel vivo, i bianconeri stanno costruendo una squadra ambiziosa. Nel frattempo, la questione Dusan Vlahovic resta aperta, mentre si lavora per confermare Francisco Conceicao. Facciamo il punto completo sui movimenti di mercato della Vecchia Signora.

David è ufficiale: il nuovo numero 9 bianconero

Jonathan David è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. L’attaccante canadese classe 2000 ha firmato un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2030, arrivando a parametro zero dal Lille. Un colpo importante per la Juventus che si assicura uno dei centravanti più promettenti d’Europa.

I dettagli dell’operazione David

L’arrivo di David rappresenta un investimento significativo nonostante sia arrivato a parametro zero:

Dettagli contrattuali: • Durata contratto: 5 anni (fino al 2030) • Ingaggio: 6 milioni di euro netti + 2 milioni di bonus annui • Commissioni: 12,5 milioni di euro pagabili in tre esercizi • Costo totale stagionale: circa 14,1 milioni di euro

Il comunicato ufficiale della Juventus recita: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Jonathan Christian David; a fronte del tesseramento del calciatore, saranno sostenuti oneri accessori per € 12,5 milioni, pagabili in tre esercizi”.

Le caratteristiche tecniche di David

David porta alla Juventus qualità importanti:

Ambidestro e versatile nel reparto offensivo

e versatile nel reparto offensivo Capacità realizzativa dimostrata con il Lille

dimostrata con il Lille Fisicità e velocità per attaccare la profondità

e velocità per attaccare la profondità Esperienza internazionale in Champions League

Le sue prime parole da bianconero: “È molto bello, essere qui è un onore. Da piccolo, crescendo, ammiravo la Juventus e pensavo: è probabilmente una delle migliori 10 squadre al mondo. Mi piace essere al centro del gioco e trovare modi per coinvolgere i miei compagni. E ovviamente segnare”.

Sancho: trattativa in fase avanzata

Jadon Sancho rappresenta l’obiettivo principale per completare il reparto offensivo. La Juventus ha intensificato i contatti con il Manchester United e le sensazioni sono sempre più positive per l’arrivo dell’esterno inglese a Torino.

La situazione con il Manchester United

Jadon Sancho ha trovato un’intesa di massima con il club bianconero per un contratto quadriennale da 6 milioni di euro netti a stagione più bonus. L’inglese è fuori dal progetto tecnico del Manchester United e già escluso dalle prime convocazioni stagionali.

Stato della trattativa:

Offerta Juventus : 10-15 milioni di euro più bonus

: 10-15 milioni di euro più bonus Richiesta United : inizialmente 25-30 milioni, ora scesa a 20 milioni

: inizialmente 25-30 milioni, ora scesa a 20 milioni Accordo con il giocatore : praticamente definito

: praticamente definito Ingaggio: Sancho disposto a dimezzarsi lo stipendio

Il fattore tempo

I bianconeri, visti gli interessi di Inter e Atletico Madrid per Nico Gonzalez, spingono per Sancho. Le sensazioni sono sempre più positive per l’arrivo dell’inglese alla Juve. La Juventus vuole chiudere rapidamente per evitare inserimenti di altri club.

Conceicao: verso la conferma definitiva

Francisco Conceicao è sempre più vicino al ritorno definitivo alla Juventus. Dopo l’ottima stagione in prestito, i bianconeri stanno lavorando per riscattarlo dal Porto.

I dettagli della trattativa con il Porto

Francisco Conceicao si trasferisce alla Juventus a titolo definitivo per 30 milioni di euro dilazionati in quattro anni. Decisiva la volontà del calciatore, che detiene anche il 20% del suo cartellino.

Cifre dell’operazione:

Costo totale : 30 milioni di euro (clausola iniziale)

: 30 milioni di euro (clausola iniziale) Pagamento : dilazionato in quattro anni

: dilazionato in quattro anni Percentuale giocatore: 20% che potrebbe essere recuperata tramite stipendio

Il caso Vlahovic: addio sempre più vicino

Dusan Vlahovic resta il nodo più complesso del mercato bianconero. L’attaccante serbo non rientra più nei piani di Tudor e la società sta cercando una soluzione.

La situazione contrattuale

Il mancato rinnovo con ingaggio spalmato ha posto il centravanti sull’uscio. La Juventus non può permettersi di perdere un giocatore del genere a parametro zero nel 2026, ma senza un acquirente il rischio è concreto.

Scenari possibili: • Cessione immediata: serve un’offerta da 70-80 milioni • Risoluzione consensuale: con buonuscita di 5 milioni • Permanenza forzata: scenario da evitare assolutamente

Vlahovic sarebbe d’accordo su una cessione per una cifra tra i venti e i venticinque milioni, giusto per evitare una minusvalenza, cui aggiungere 5 milioni di buonuscita.

Le pretendenti

Il Milan ha sondato il terreno ma le richieste di ingaggio (12 milioni netti) restano elevate. Altri club europei sono alla finestra, ma per ora nessuna offerta concreta.

Le cessioni necessarie

Per finanziare i nuovi acquisti, la Juventus deve piazzare diversi esuberi:

Douglas Luiz: delusione da piazzare

Douglas Luiz è il primo candidato alla cessione dopo una stagione deludente. Il brasiliano ha giocato appena 831 minuti e non ha convinto Tudor.

Mercato:

West Ham : interessamento concreto

: interessamento concreto Manchester United : possibile inserimento nell’affare Sancho

: possibile inserimento nell’affare Sancho Valutazione: 35-40 milioni per evitare minusvalenze

Nico Gonzalez: destinazione Arabia

L’uscita di Nico Gonzalez libererebbe spazio e risorse per dare l’assalto decisivo a Jadon Sancho. L’argentino è nel mirino dell’Al Ahli, che offre cifre importanti.

Altri esuberi

McKennie : verso l’addio dopo il rinnovo di un anno fa

: verso l’addio dopo il rinnovo di un anno fa Weah : destinazione Marsiglia per 15 milioni

: destinazione Marsiglia per 15 milioni Alberto Costa: lo Sporting Lisbona ha sondato il terreno

I rinforzi ancora cercati

Oltre a Sancho, la Juventus valuta altri profili:

Centrocampo: spunta Xhaka

I bianconeri a caccia di un mediano, sondati Hjulmand e Florentino, ma alla fine spunta Xhaka che il Leverkusen valuta 15 milioni di euro.

Difesa: Audero per la porta

Per la porta si lavora per Emil Audero del Como, con Fabregas che ha dato l’ok al trasferimento.

La strategia di Comolli

Il nuovo direttore generale Damien Comolli ha ereditato alcune trattative da Giuntoli ma sta imprimendo la sua filosofia:

Principi guida: • Prima cedere, poi acquistare • Investimenti mirati su profili di qualità • Sostenibilità economica del progetto • Valorizzazione dei giovani talenti

Il budget e i vincoli

La Juventus deve rispettare i parametri del Fair Play Finanziario:

Entrate necessarie:

Cessione Vlahovic: 70-80 milioni

Cessione Douglas Luiz: 35-40 milioni

Cessione Nico Gonzalez: 25-30 milioni

Cessioni minori: 15-20 milioni

Totale disponibile: circa 150-170 milioni per reinvestimenti

La formazione tipo con i nuovi acquisti

Con David ufficiale e Sancho in arrivo, Tudor potrebbe schierare:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Thuram; Sancho, Koopmeiners, Yildiz; David

Alternative: Conceicao, Adzic, Weah (se resta), Milik

Conclusioni: una Juventus ambiziosa

La Juventus sta costruendo una squadra competitiva sotto la guida di Igor Tudor. L’arrivo di David garantisce gol e qualità in attacco, mentre Sancho porterebbe creatività e velocità sulle fasce.

Punti di forza del mercato:

Acquisti mirati e di qualità

Ringiovanimento della rosa

Mantenimento dei migliori talenti (Yildiz, Koopmeiners)

Nodi da sciogliere:

Futuro di Vlahovic

Cessioni degli esuberi

Completamento del centrocampo

La sensazione è che la Juventus stia tornando protagonista sul mercato, con una strategia chiara e investimenti mirati. Tudor avrà a disposizione una rosa più giovane e dinamica, capace di competere su tutti i fronti.

Il mercato bianconero è ancora lungo, ma le basi per una stagione ambiziosa ci sono tutte. Ora serve accelerare sulle cessioni per completare il puzzle e regalare a Tudor la squadra dei suoi sogni.