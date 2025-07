Un viaggio tra Giappone e Corea rappresenta un’occasione unica per immergersi in due culture straordinarie e profondamente diverse. In appena due settimane si può esplorare il passato imperiale del Giappone, vivere la frenesia di metropoli moderne come Tokyo e Seoul, rilassarsi in una sorgente termale tradizionale e assaporare piatti iconici delle cucine asiatiche più apprezzate al mondo. Questo itinerario è pensato per chi vuole viaggiare con intensità, senza rinunciare a momenti di pausa e scoperta autentica.

Perché scegliere Giappone e Corea insieme

Visitare questi due paesi in un unico viaggio permette di cogliere le somiglianze e le differenze tra due grandi civiltà asiatiche. Se il Giappone è celebre per il suo equilibrio tra antichità e avanguardia, la Corea offre un dinamismo urbano travolgente con una tradizione culturale viva. Inoltre, entrambi offrono una logistica molto efficiente, grazie a treni ad alta velocità e collegamenti ben organizzati.

Panoramica delle tappe principali

Giorni Paese Città principali Attività chiave 1–4 Giappone Tokyo, Hakone, Monte Fuji Metropoli, onsen, natura, cucina 5–7 Giappone Kyoto, Nara, Osaka Templi, cerimonia del tè, street food 8–14 Corea Seoul, Gyeongju, Busan Palazzi, mercati, K-pop, spiagge

In volo verso il Giappone – Foto di Marcin Simonides su Unsplash

Giorni 1–4: Tokyo, Hakone e Monte Fuji

Giorno 1: Benvenuti a Tokyo

L’arrivo nella capitale giapponese può essere stancante, ma è anche un tuffo immediato nella modernità asiatica. Dopo aver lasciato i bagagli in hotel, si consiglia una passeggiata nel quartiere di Shibuya, noto per il celebre incrocio e per la statua di Hachikō. Harajuku, poco distante, offre uno spaccato eccentrico della cultura pop giapponese.

La sera, provate un izakaya (tipica taverna) per gustare piccoli piatti accompagnati da sake. Il jet lag vi farà svegliare presto, quindi tenete il programma leggero.

Giorno 2: Cultura e mercati

Dedicate la mattina al mercato del pesce di Tsukiji (o Toyosu, se preferite la sede nuova e più moderna). Il sushi fresco non ha paragoni. Poi, spostatevi verso Asakusa per visitare il tempio Senso-ji, uno dei più importanti del Giappone.

Nel pomeriggio, esplorate Akihabara, regno dell’elettronica e dei manga. In alternativa, potete visitare il quartiere di Ueno e i suoi musei.

Giorno 3: Gita al Monte Fuji

Prenotate un tour o noleggiate un’auto per una giornata nei dintorni del Monte Fuji. Le zone dei cinque laghi (Fuji Five Lakes) offrono viste spettacolari.

Chi è interessato a cultura e tradizione può visitare una distilleria di sake o partecipare a una cerimonia del tè in zona. Tornate a Tokyo in serata per riposarvi.

Giorno 4: Relax a Hakone

Hakone è una delle mete migliori per sperimentare gli onsen, le tipiche terme giapponesi. Si può raggiungere in treno da Tokyo in circa 1 ora e mezza.

Tra le attività consigliate: un giro in barca sul Lago Ashi, la visita al museo all’aperto di scultura e un soggiorno in ryokan tradizionale con cena kaiseki.

Giorni 5–7: Kyoto, Nara e Osaka

Giorno 5: Kyoto, la città dei templi

Raggiungete Kyoto con lo Shinkansen. La città è famosa per i suoi templi, i giardini e le strade silenziose.

Iniziate da Fushimi Inari, con i suoi celebri torii rossi. Poi visitate il Kiyomizu-dera e il tempio d’oro Kinkaku-ji. La sera è ideale per passeggiare a Gion, quartiere delle geisha.

Giorno 6: Esperienze tradizionali e visita a Nara

Partecipate a una cerimonia del tè, un’esperienza che rivela il cuore della cultura giapponese. In tarda mattinata, partite per Nara (circa 45 minuti di treno).

Il parco di Nara è famoso per i cervi che girano liberamente e per il tempio Todai-ji, che ospita una delle statue di Buddha più grandi del mondo.

Giorno 7: Osaka, tra street food e modernità

Osaka è una città vivace e informale. Visitate il Castello di Osaka e poi spostatevi a Dotonbori, dove la cucina di strada è la protagonista.

Assaggiate takoyaki (polpette di polpo) e okonomiyaki (una sorta di frittata con cavolo). La sera, volo per Seoul.

Giorni 8–14: La Corea del Sud

Giorno 8: Scoprire Seoul

Seoul è una metropoli ordinata e moderna, ma anche ricca di storia. Cominciate dal palazzo reale di Gyeongbokgung e dal vicino quartiere Bukchon Hanok, dove le case tradizionali sono ancora abitate.

Per pranzo, esplorate il Gwangjang Market, uno dei più antichi della città. Da non perdere il bindaetteok (frittella di fagioli mung), il tteokbokki (gnocchi di riso piccanti) e il gimbap.

Giorno 9: Musei e shopping

Dedicate la mattina al Museo del Kimchi e a una camminata nel quartiere di Insadong. Qui trovate artigianato locale, gallerie d’arte e negozi di tè.

Nel pomeriggio, shopping a Myeongdong, mecca della cosmetica coreana. La sera, provate un barbecue coreano con carne marinata cotta al tavolo.

Giorno 10: DMZ o Gyeongju

Avete due opzioni. Potete partecipare a un tour organizzato alla zona demilitarizzata (DMZ), per capire meglio la divisione tra le due Coree.

In alternativa, viaggiate verso Gyeongju, antica capitale del regno di Silla, dove si trovano importanti siti archeologici come il tempio Bulguksa e l’osservatorio Cheomseongdae.

Giorno 11: Verso Busan

Busan è la seconda città più grande della Corea e ha un’anima marittima. Il viaggio in KTX da Seoul dura meno di tre ore.

Visitate il mercato del pesce di Jagalchi e il colorato Gamcheon Cultural Village. Il contrasto tra i grattacieli e i quartieri tradizionali è affascinante.

Giorno 12: Mare e relax

Dedicate questa giornata al relax sulla spiaggia di Haeundae. Il lungomare è pieno di locali dove gustare pesce fresco e piatti tipici come il milmyeon.

Se vi resta tempo, potete salire alla Busan Tower o visitare il tempio Haedong Yonggungsa, costruito a picco sul mare.

Giorno 13: Rientro a Seoul

Prendete il KTX per tornare a Seoul. Approfittate dell’ultima giornata per visitare mercati come Namdaemun o Dongdaemun, o per rilassarvi in un caffè coreano a tema.

In serata, salite sulla N Seoul Tower per un panorama completo della città.

Giorno 14: Ultime ore e partenza

Fate un giro rapido nei quartieri di Hongdae o Itaewon, a seconda dei vostri interessi. Poi dirigetevi verso l’aeroporto di Incheon per il volo di rientro.

Cosa mangiare: piatti da non perdere

Cucina giapponese: sushi, ramen, tempura, gyoza, tonkatsu, matcha, mochi.

Cucina coreana: kimchi, bibimbap, bulgogi, barbecue coreano, tteokbokki, hotteok, soondubu jjigae.

Assaggiate sempre piatti locali nei mercati, dove l’autenticità e i prezzi sono migliori rispetto ai ristoranti turistici.

Consigli pratici

Acquistate un JR Pass per i treni giapponesi e una T-Money card per i trasporti in Corea.

Vestitevi a strati, specie in primavera e autunno.

Portate adattatori universali.

In Corea molti ristoranti non accettano carte straniere: portate contanti.

Quando andare