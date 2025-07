Italia femminile eliminata dall’Inghilterra: sogno finale spezzato ai supplementari

Il sogno di una finale storica si infrange a pochi minuti dalla gloria. L’Italia femminile è stata eliminata dall’Inghilterra nella semifinale degli Europei 2025, perdendo 2-1 ai tempi supplementari in una partita che rimarrà nella storia per l’emozione e la crudeltà del risultato finale. Le azzurre di Andrea Soncin hanno sfiorato l’impresa contro le campionesse in carica, ma un rigore controverso al 119° minuto ha spezzato il sogno di tornare in finale dopo 28 anni.

La partita: 120 minuti di emozioni e sofferenza

Il vantaggio di Bonansea: l’Italia sogna

La partita allo Stade de Genève di Ginevra inizia nel migliore dei modi per le azzurre. Al 33° minuto del primo tempo, Barbara Bonansea porta in vantaggio l’Italia con un gol che fa esplodere di gioia tutta la panchina azzurra e i tifosi presenti sugli spalti.

L’azione nasce da un brillante scambio sulla fascia destra tra Arianna Caruso e Sofia Cantore. La cross perfetto di Cantore viene raccolto da Bonansea che, con una botta di sinistro sotto la traversa, supera il portiere inglese Hampton e regala all’Italia il vantaggio.

Il gol della giocatrice della Juventus Women ha un significato particolare nella storia degli Europei femminili: Barbara Bonansea è diventata la seconda marcatrice più esperta a segnare in una semifinale degli Europei femminili a 34 anni e 39 giorni, preceduta solo da Elisabetta Vignotto (35 anni e 176 giorni) nel 1989.

La resistenza azzurra e l’infortunio di Girelli

Per oltre un’ora l’Italia riesce a difendere il prezioso vantaggio con grande organizzazione tattica e spirito di sacrificio. Le azzurre dimostrano di saper tenere testa alle campionesse in carica, creando anche diverse occasioni per raddoppiare.

Un momento difficile arriva quando Cristiana Girelli, capitana e punto di riferimento dell’attacco azzurro, è costretta ad uscire dal campo al 64° minuto per un infortunio muscolare. L’attaccante lascia il terreno di gioco in lacrime, sostituita da Martina Piemonte, in quella che potrebbe essere stata la sua ultima apparizione in una competizione così importante.

Il pareggio inglese: la beffa del recupero

Quando ormai sembrava che l’Italia potesse resistere fino alla fine dei tempi regolamentari, arriva la doccia fredda. Al 96° minuto, durante il sesto minuto di recupero, la diciannovenne Michelle Agyemang trova il gol del pareggio che gela le speranze azzurre.

La rete nasce da una mischia in area di rigore dopo un cross dalla destra non trattenuto completamente da Laura Giuliani. Agyemang, già protagonista dei quarti di finale contro la Svezia, si dimostra ancora una volta decisiva nei momenti cruciali.

I tempi supplementari: dall’occasione mancata al rigore fatale

L’occasione di Severini per chiudere la partita

Nei tempi supplementari l’Italia dimostra ancora una volta il suo carattere, resistendo alla pressione inglese e creando anche occasioni per chiudere la partita. Emma Severini ha l’opportunità più clamorosa per siglare il 2-0, ma il suo tiro viene parato da pochi passi dal portiere inglese Hampton.

Quella occasione mancata si rivelerà fatale per le sorti della partita e del sogno azzurro.

Il rigore controverso di Kelly

Il destino dell’Italia si decide al 117° minuto con un episodio che farà discutere a lungo. L’arbitra croata Ivana Martincic concede un rigore all’Inghilterra per un presunto fallo di Severini su Kelly in area di rigore.

Il penalty appare dubbioso agli occhi di molti osservatori, con la stessa Severini che sostiene di essere stata a sua volta strattonata nell’azione. Tuttavia, la decisione dell’arbitro è irrevocabile.

Chloe Kelly si presenta dal dischetto, ma Laura Giuliani compie un miracolo parando il rigore. La gioia azzurra dura però solo pochi istanti: sulla ribattuta, la stessa Kelly è più veloce di tutte e ribadisce in rete il pallone, siglando il definitivo 2-1 al 119° minuto.

Le reazioni: orgoglio e rimpianti

Le parole di Soncin: “Meritavamo un finale diverso”

A fine partita, il commissario tecnico Andrea Soncin non nasconde la delusione ma esprime anche orgoglio per il percorso compiuto: “Uscire così fa molto male, aver tenuto testa alle campionesse ci deve dare tanta convinzione per il futuro. Non ci sono parole per descrivere le emozioni che abbiamo vissuto in questo percorso. Questa sera, per quanto le ragazze hanno lottato, meritavamo un finale differente”.

Il tecnico azzurro sottolinea anche l’importanza di questo risultato per il movimento: “Giocarsi una partita così fino al 120′ contro le campionesse in carica, quando tutti ci davano per sconfitti ancora prima della partita, deve dare un senso al livello che il calcio italiano femminile sta raggiungendo”.

Le lacrime di Linari: “Eravamo a un minuto e mezzo dal sogno”

Anche Elena Linari, difensore e simbolo dell’Italia femminile, esprime tutto il rammarico per un’occasione sfumata: “Eravamo a un minuto e mezzo dal sogno. Abbiamo subito il gol del pari dalla giocatrice che avevo dietro, il rimpianto è doppio”.

Il cammino dell’Italia: un Europeo da ricordare

Il ritorno in semifinale dopo 28 anni

L’eliminazione è dolorosa, ma non cancella l’importanza di questo Europeo 2025 per l’Italia femminile. Le azzurre sono tornate in semifinale per la prima volta dal 1997, conquistando la terza semifinale in assoluto nella loro storia.

Il percorso nel torneo svizzero è stato straordinario:

Fase a gironi : Secondo posto nel gruppo con prestazioni convincenti

: Secondo posto nel gruppo con prestazioni convincenti Quarti di finale : Vittoria 2-1 contro la Norvegia con doppietta di Cristiana Girelli

: Vittoria 2-1 contro la Norvegia con doppietta di Cristiana Girelli Semifinale: Prestazione maiuscola contro le campionesse in carica

Un gruppo rinnovato e coeso

Andrea Soncin, in carica dal settembre 2023, è riuscito a creare una squadra coesa e organizzata, mescolando sapientemente esperienza e gioventù. Il gruppo ha saputo unire calciatrici del gruppo storico come Cristiana Girelli, Manuela Giugliano ed Elena Linari con giovani talenti come Arianna Caruso e Sofia Cantore.

Il tecnico è stato apprezzato anche per la sua comunicazione innovativa, utilizzando il femminile sovraesteso (“è un qualcosa che ci rende totalmente orgogliose”) e dimostrando sensibilità verso le tematiche di genere.

L’Inghilterra: campionesse confermate

Le Lionesses verso la finale

L’Inghilterra di Sarina Wiegman conferma ancora una volta di essere tra le nazionali più forti al mondo. Le campionesse in carica, dopo aver vinto gli Europei nel 2022 e raggiunto la finale ai Mondiali del 2023, si qualificano per la finale degli Europei 2025.

Il percorso delle inglesi è stato caratterizzato da:

13 gol segnati in quattro partite della fase finale

in quattro partite della fase finale Capacità di rimonta già dimostrata contro la Svezia ai quarti

già dimostrata contro la Svezia ai quarti Esperienza nei momenti decisivi con giocatrici come Chloe Kelly

Kelly, l’eroina inglese

Chloe Kelly, attaccante dell’Arsenal, si conferma specialista dei momenti cruciali. La giocatrice ha trasformato il suo tiro dal dischetto in tutte e tre le lotterie dei rigori affrontate con l’Inghilterra sotto la guida di Wiegman.

Il contesto storico: Italia-Inghilterra nel calcio femminile

Una rivalità equilibrata

Il confronto tra Italia e Inghilterra rappresenta il 27° scontro diretto da quando nel 1984 la UEFA ha reso ufficiale il movimento femminile con il primo Europeo. Prima di questa semifinale, il bilancio generale vedeva l’Italia avanti con 11 vittorie contro 9, con 6 pareggi.

Tuttavia, negli ultimi anni la bilancia si è spostata a favore delle inglesi, che non perdevano dal 2012 contro le azzurre. L’ultimo precedente recente era stato particolarmente doloroso: una sconfitta per 5-1 in Spagna nel febbraio 2024.

L’importanza della semifinale

Questa è stata una semifinale inedita, anche se Italia e Inghilterra hanno già giocato ciascuna 6 semifinali in 13 edizioni dell’Europeo. Per l’Italia, si trattava della settima semifinale nella competizione continentale, con un bilancio precedente di due vittorie e quattro sconfitte.

Le prospettive future: verso Los Angeles 2028

Un progetto in crescita

Nonostante l’eliminazione, questo Europeo rappresenta un punto di partenza importante per il futuro del calcio femminile italiano. Il progetto tecnico di Soncin sembra solidamente avviato, con un gruppo che ha dimostrato di poter competere al massimo livello.

L’orizzonte dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 rappresenta il prossimo grande obiettivo, dove le migliori squadre europee si contenderanno un posto nella competizione olimpica.

La crescita del movimento

Soncin ha sottolineato come “in questi due anni sono stati fatti tanti passi avanti, possiamo crescere ancora molto”. L’affetto dimostrato dal pubblico italiano durante questo Europeo testimonia la crescita dell’interesse verso il calcio femminile nel nostro Paese.

L’eredità di questo Europeo

Un gruppo che ha fatto sognare

L’Italia femminile esce a testa alta da questi Europei, dopo aver dimostrato di poter competere con le migliori squadre del continente. La prestazione contro l’Inghilterra campione in carica rappresenta la maturità raggiunta dal movimento azzurro.

I protagonisti di una storia indimenticabile

Questo Europeo rimarrà nella memoria per:

Barbara Bonansea : Autrice del gol che ha fatto sognare l’Italia

: Autrice del gol che ha fatto sognare l’Italia Cristiana Girelli : Capitana coraggiosa, trascinatore nei quarti contro la Norvegia

: Capitana coraggiosa, trascinatore nei quarti contro la Norvegia Laura Giuliani : Portiere straordinaria, miracolosa sul rigore di Kelly

: Portiere straordinaria, miracolosa sul rigore di Kelly Andrea Soncin: Tecnico che ha saputo creare un gruppo unito e competitivo

Conclusioni: la beffa che non cancella l’orgoglio

L’eliminazione dell’Italia femminile agli Europei 2025 rappresenta una delle sconfitte più crudeli nella storia del calcio azzurro. Essere eliminate a un minuto e mezzo dal termine dei supplementari, dopo aver tenuto testa alle campionesse in carica per 119 minuti, è una beffa difficile da digerire.

Tuttavia, questo risultato non può cancellare l’orgoglio per un percorso straordinario che ha riportato l’Italia femminile tra le quattro migliori squadre d’Europa dopo 28 anni. Le azzurre hanno dimostrato carattere, qualità tecnica e spirito di sacrificio, qualità che fanno ben sperare per il futuro.

Il sogno della finale è sfumato, ma è nato un movimento consapevole della propria forza. L’Italia femminile può guardare al futuro con fiducia, forte di un gruppo che ha saputo emozionare un intero Paese e che rappresenta le fondamenta per costruire successi ancora più importanti.