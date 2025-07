iPhone 17: tutte le indiscrezioni sui nuovi modelli Apple 2025

Il 2025 si preannuncia come un anno rivoluzionario per Apple, con l’arrivo di ben cinque nuovi modelli iPhone previsti per settembre. Le indiscrezioni degli ultimi mesi rivelano cambiamenti significativi nella lineup, con l’introduzione del rivoluzionario iPhone 17 Air e importanti aggiornamenti tecnologici che promettono di ridefinire l’esperienza utente.

I cinque modelli iPhone attesi nel 2025

iPhone 17: il modello base rinnovato

L’iPhone 17 manterrà lo schermo da 6,1 pollici ma introdurrà significativi miglioramenti. Tra le novità più interessanti emerge l’upgrade della fotocamera frontale a 24 MP, un notevole passo avanti rispetto ai 12 MP dei modelli iPhone 16.

Le specifiche tecniche includono:

Processore : Chip A19 con 8GB di RAM

: Chip A19 con 8GB di RAM Display : Schermo da 6,27 pollici, delle stesse dimensioni del current iPhone 16 Pro

: Schermo da 6,27 pollici, delle stesse dimensioni del current iPhone 16 Pro Fotocamera: Sistema aggiornato con sensore frontale da 24 MP

iPhone 17 Air: la rivoluzione del design

Il vero protagonista del 2025 sarà senza dubbio l’iPhone 17 Air, il modello più sottile mai realizzato da Apple. Con uno spessore di soli 5,5mm (escluso il bump della fotocamera), rappresenterà l’iPhone più sottile nella storia del brand.

Caratteristiche principali:

Design : Spessore di 5,5mm, design ultra-sottile e minimalista

: Spessore di 5,5mm, design ultra-sottile e minimalista Display : Schermo da 6,6 pollici, più grande dell’iPhone 17 ma più piccolo del Pro Max

: Schermo da 6,6 pollici, più grande dell’iPhone 17 ma più piccolo del Pro Max Batteria : Capacità sotto i 3.000 mAh, compensata dalla nuova modalità Adaptive Power Mode di iOS 26

: Capacità sotto i 3.000 mAh, compensata dalla nuova modalità Adaptive Power Mode di iOS 26 Prezzo: Stimato intorno ai 899 dollari, sostituendo la versione Plus

iPhone 17 Pro e Pro Max: eccellenza tecnica

I modelli Pro riceveranno anch’essi importanti aggiornamenti. L’iPhone 17 Pro potrebbe abbandonare il design in titanio a favore dell’alluminio, incorporando il chip A19 Pro con 12 GB di RAM.

Per il Pro Max, è prevista una riduzione delle dimensioni della Dynamic Island e prestazioni della batteria ottimizzate.

iPhone SE 4 (iPhone 16e): l’opzione economica

L’iPhone SE 4, che potrebbe essere commercializzato come iPhone 16e, rappresenterà l’opzione più accessibile. Le novità includono:

Design : Abbandono del tasto Home in favore di uno schermo OLED edge-to-edge con notch

: Abbandono del tasto Home in favore di uno schermo OLED edge-to-edge con notch Processore : Chip A18 con 8 GB di RAM

: Chip A18 con 8 GB di RAM Fotocamera : Sensore principale da 48 megapixel

: Sensore principale da 48 megapixel Connettività: Porta USB-C e supporto per Apple Intelligence

Novità tecnologiche e funzionalità

Apple Intelligence: l’AI integrata

Tutti i modelli 2025 beneficeranno delle funzionalità di Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale personalizzato di Apple. iOS 26 introdurrà nuove capacità AI, inclusa la traduzione in tempo reale integrata in Messaggi, FaceTime e Telefono.

ProMotion per tutti

Una delle novità più significative sarà l’estensione della tecnologia ProMotion con refresh rate a 120Hz a tutti i modelli della lineup 2025, eliminando questa distinzione esclusiva dei modelli Pro.

Nuove colorazioni

Le indiscrezioni rivelano 15 nuove colorazioni per la gamma iPhone 17, inclusi:

iPhone 17 Pro : Nuovo colore arancione e blu scuro indaco

: Nuovo colore arancione e blu scuro indaco iPhone 17 Air : Azzurro chiaro simile al finish Sky Blue del MacBook Air

: Azzurro chiaro simile al finish Sky Blue del MacBook Air Modelli standard: Opzioni aggiornate di nero, bianco e varianti colorate

Date di lancio e prezzi

Tempistiche di rilascio

Apple dovrebbe presentare la nuova gamma iPhone 17 durante la settimana dell’8 settembre 2025, con date più probabili il 9 o 10 settembre. I preordini inizieranno il 12 settembre, mentre la disponibilità è attesa per venerdì 19 settembre 2025.

Prezzi stimati

I prezzi previsti per i nuovi modelli:

iPhone SE 4/16e : A partire da 729€

: A partire da 729€ iPhone 17 : Prezzo base competitivo

: Prezzo base competitivo iPhone 17 Air : Circa 899 dollari

: Circa 899 dollari iPhone 17 Pro/Pro Max: Prezzi premium in linea con i modelli precedenti

Il futuro: iPhone pieghevole in arrivo

Guardando oltre il 2025, Apple sta lavorando al suo primo iPhone pieghevole, atteso per il 2026. Il dispositivo dovrebbe adottare un design book-style simile al Samsung Galaxy Z Fold, con un prezzo stimato tra 1.800 e 2.000 dollari.

iOS 26: il sistema operativo del futuro

iOS 26 introdurrà un nuovo design spettacolare chiamato “Liquid Glass” con opzioni di personalizzazione avanzate per icone e widget. Tra le funzionalità più interessanti:

Traduzione in tempo reale : Integrata direttamente in app come Messaggi, FaceTime e Telefono

: Integrata direttamente in app come Messaggi, FaceTime e Telefono Intelligenza visiva : Capacità di analizzare e interagire con i contenuti visualizzati sullo schermo

: Capacità di analizzare e interagire con i contenuti visualizzati sullo schermo Genmoji: Possibilità di creare emoji personalizzate mescolando elementi diversi

Considerazioni finali

Il 2025 si profila come un anno di svolta per Apple, con l’introduzione dell’iPhone 17 Air che potrebbe ridefinire gli standard di design nel settore smartphone. La democratizzazione della tecnologia ProMotion e l’integrazione completa di Apple Intelligence in tutta la gamma renderanno questi dispositivi particolarmente attraenti.

L’arrivo di cinque modelli diversi permetterà ad Apple di coprire un range di prezzo più ampio, dal nuovo iPhone SE 4 economico fino ai modelli Pro di fascia alta, garantendo un’opzione per ogni tipo di utente.

Le indiscrezioni suggeriscono che Apple sia pronta a fare un passo decisivo verso il futuro, mantenendo la sua reputazione di innovazione mentre prepara il terreno per tecnologie ancora più avanzate come l’iPhone pieghevole del 2026.