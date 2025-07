Io sono Farah: dal 28 luglio su Canale 5 la nuova serie con Demet Özdemir

Lunedì 28 luglio alle 15:45 su Canale 5 debutta in prima visione assoluta ed esclusiva Io sono Farah, l’attesa serie turca con protagonista la celebre Demet Özdemir, volto amatissimo dal pubblico italiano per il suo ruolo in DayDreamer, My Home My Destiny e La ragazza e l’Ufficiale.

Adattamento della serie argentina La chica que limpia, Io sono Farah racconta una storia intensa fatta di scelte difficili, crimine e sentimenti, ambientata nella caotica e affascinante Istanbul.

Una madre tra amore e sopravvivenza

Farah, il personaggio interpretato da Demet Özdemir, è una giovane donna arrivata clandestinamente in Turchia con il piccolo Kerim, suo figlio affetto da una malattia rara. Laureata in Medicina, pur di trovare i soldi per le cure del bambino, accetta di lavorare come domestica.

Ma l’impiego si rivela tutt’altro che semplice: la sua mansione è al servizio di Tahir, un piccolo criminale. E quando Farah si trova ad assistere a un omicidio, è costretta a ripulire la scena del crimine. Un momento che cambierà per sempre la sua vita, costringendola a scegliere tra morale e sopravvivenza.

Un amore impossibile al centro della storia

A complicare tutto, l’incontro con Tahir, interpretato da Engin Akyürek, figura chiave della criminalità locale. Tra i due nasce un rapporto complesso, fatto di tensione, conflitto e sentimento.

Akyürek, noto al pubblico internazionale per la serie Kara Para Aşk (Black Money Love, su Netflix), è uno degli attori turchi più apprezzati. Laureato in Lingua, Storia e Geografia all’Università di Ankara, è stato candidato agli Emmy Awards nel 2015 e ha pubblicato nel 2018 il suo primo libro, Sessizlik. Collabora anche con il magazine letterario Kafasına Göre.

Demet Özdemir: una carriera tra fiction e cinema

Demet Özdemir, protagonista assoluta della serie, continua a confermare il suo successo anche fuori dai confini turchi. Nel 2023 ha preso parte alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha ricevuto il Premio Kinéo per La ragazza e l’Ufficiale e per i film Netflix Tattiche d’amore e Tattiche d’amore 2.

La sua capacità di interpretare ruoli drammatici e al tempo stesso emotivi rende Io sono Farah un prodotto destinato a conquistare il pubblico pomeridiano di Canale 5.

Un format internazionale

La storia, dal titolo originale Adım Farah, è stata scritta da Deniz Dargı, Cem Görgeç, Cenk Boğatur, Toprak Karaoğlu e Seda Çalışır Karaoğlu. Prima della versione turca, la serie è stata adattata da HBO per WarnerMedia Latin America in Messico e successivamente da Warner Bros. Television Studios per il pubblico americano con la serie The Cleaning Lady, in onda in Italia sul canale 20.