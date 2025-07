Inter ancora a caccia di Lookman e Leoni: le novità

L’Inter continua a lavorare intensamente sul fronte calciomercato con due obiettivi primari che dominano l’agenda della dirigenza nerazzurra. Ademola Lookman dell’Atalanta e Giovanni Leoni del Parma restano in cima alla lista dei desideri, mentre la società cerca di trovare la formula giusta per portare a Milano entrambi i talenti.

La situazione Lookman: Sky Sport svela i retroscena

Dopo giorni di apparente immobilismo, Sky Sport ha rivelato che le cose “sotto sotto, non stanno così” e che l’Inter non è rimasta ferma sulla questione Lookman. La trattativa con l’Atalanta sta vivendo una fase cruciale, con i nerazzurri pronti a rilanciare.

Le cifre e i tempi dell’operazione

La prossima settimana dovrebbe arrivare il tanto atteso rilancio dell’Inter per provare a strappare Ademola Lookman all’Atalanta. L’attaccante nigeriano rimane la priorità assoluta per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Cristian Chivu.

Le cifre in ballo sono importanti:

Valutazione Atalanta : 50 milioni di euro richiesti dalla famiglia Percassi

: 50 milioni di euro richiesti dalla famiglia Percassi Prima offerta Inter : 40 milioni di euro presentati dai nerazzurri

: 40 milioni di euro presentati dai nerazzurri Situazione attuale: Con 45 più 5 milioni si potrebbe chiudere l’operazione

L’atteggiamento del giocatore

Lookman sta mantenendo un atteggiamento molto professionale con il suo attuale club, sempre presente per le terapie, evidentemente in attesa di una svolta che nella sua testa si chiama solo Inter. Questo rappresenta un segnale positivo per i nerazzurri, che vedono nel giocatore la volontà di sposare il progetto.

Giovanni Leoni: il piano dell’Inter per il difensore

Parallelamente alla trattativa per Lookman, l’Inter sta portando avanti i contatti per Giovanni Leoni, il giovane difensore classe 2006 che ha brillato al Parma nella scorsa stagione.

L’incontro con l’agente

Nella giornata di ieri l’agente di Leoni, Edoardo Crnjar, ha incontrato la dirigenza interista in sede. L’incontro è stato interpretato come l’avvio formale della trattativa e rappresenta un passo importante verso la definizione dell’affare.

La strategia economica dei nerazzurri

L’Inter ha spiegato al suo agente la necessità di mettere insieme un tesoretto prima di affondare il colpo con il Parma. La strategia prevede:

Cessioni programmate: Due pedine sono state già sistemate (Stankovic per 9,5 milioni al Bruges e Buchanan per 8,5 milioni al Villarreal), ne mancano altre quattro Obiettivo finanziario: L’obiettivo è mettere insieme almeno una trentina di milioni Esuberi da piazzare: Gli altri esuberi rimanenti sono Asllani, Sebastiano Esposito, Palacios e Taremi

Le cifre per Leoni

La valutazione del difensore del Parma è cambiata nel corso delle trattative:

Richiesta iniziale : 35 milioni di euro secondo le ultime indiscrezioni

: 35 milioni di euro secondo le ultime indiscrezioni Possibile contropartita : Il primo nome che potrebbe essere una contropartita diretta per il Parma è Sebastiano Esposito

: Il primo nome che potrebbe essere una contropartita diretta per il Parma è Sebastiano Esposito Formula alternativa: Inter potrebbe anche offrire un giocatore come parte dell’affare, riducendo la parte cash a circa 30 milioni

La concorrenza per entrambi i giocatori

Lookman nel mirino di altri club

L’Inter non è l’unica società interessata all’attaccante dell’Atalanta. Le due principali rivali nella corsa allo scudetto, Inter e Napoli, sembrano destinate a contendersi non solo il titolo, ma anche due dei giovani talenti più richiesti del calciomercato.

Leoni corteggiato dalle big

Anche per il difensore del Parma la concorrenza è agguerrita:

Milan : Interesse concreto con possibile inserimento di Lorenzo Colombo

: Interesse concreto con possibile inserimento di Lorenzo Colombo Juventus : Monitoraggio costante del giocatore

: Monitoraggio costante del giocatore Liverpool: Dalla Premier League sarebbero giunti primi segnali d’interesse

Il ruolo di Cristian Chivu

L’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter ha accelerato l’interesse per Giovanni Leoni. Il difensore è esploso la scorsa stagione proprio sotto la guida del tecnico rumeno, creando un legame tecnico che potrebbe rivelarsi decisivo.

La filosofia tattica

Chivu conosce perfettamente le caratteristiche del giovane difensore e sa come valorizzarlo nel sistema di gioco nerazzurro. Questo rappresenta un vantaggio competitivo importante rispetto alla concorrenza.

I prossimi passi delle trattative

Timeline operazioni

Le prossime settimane saranno cruciali per entrambe le trattative:

Lookman : Rilancio atteso per la prossima settimana

: Rilancio atteso per la prossima settimana Leoni: Attesa per le cessioni che permetteranno di formulare un’offerta adeguata

Obiettivi a medio termine

L’Inter ha le idee molto chiare per ridare fiducia al suo ambiente e ha già individuato i due nomi perfetti: Ademola Lookman e Giovanni Leoni. La società vuole completare una rivoluzione tecnica che possa garantire competitività ai massimi livelli.

Le alternative in caso di mancato accordo

Qualora le trattative per i due obiettivi principali dovessero complicarsi, l’Inter ha già valutato alternative:

Per la difesa

Una nuova opzione per il calciomercato Inter se si parla del reparto arretrato è rappresentata da Koni De Winter del Genoa, sempre nel caso in cui fosse impossibile arrivare a Leoni.

Per l’attacco

La dirigenza monitora costantemente il mercato degli attaccanti, pur mantenendo Lookman come priorità assoluta per le caratteristiche tecniche e tattiche.

Conclusioni: un’estate di ambizioni

L’Inter ha dimostrato di voler investire in modo strategico su due profili che rappresentano presente e futuro. Lookman (28 anni) e Leoni (18 anni) incarnano perfettamente la filosofia di mercato dei nerazzurri, che puntano su giocatori di qualità ed età diverse per costruire una rosa competitiva.

La sensazione è che almeno uno dei due obiettivi possa essere raggiunto, considerando la determinazione mostrata dalla dirigenza e la volontà dei giocatori di trasferirsi in nerazzurro. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’Inter riuscirà a completare questo doppio colpo che cambierebbe significativamente l’assetto della squadra.