Il Libro Possibile 2025: dal 22 al 26 luglio gran finale a Vieste

Dal 22 al 26 luglio 2025, Vieste ospita il gran finale della XXIV edizione de Il Libro Possibile, uno dei festival culturali più attesi d’Italia. Dopo le tappe di Londra e Polignano a Mare, l’evento approda sul Gargano con cinque serate che intrecciano letteratura, filosofia, attualità, musica e spettacolo. Tema dell’edizione: “Viva la Vida”, ispirato a Frida Kahlo e alla celebre canzone dei Coldplay, come inno corale alla cultura, alla resistenza e alla libertà.

In Piazza Marina Piccola, affacciata sul mare, si alterneranno autori internazionali, intellettuali, artisti e protagonisti dell’attualità. A chiudere il festival sarà lo show di Drusilla Foer con “Parla con Dru – Chiacchiere e canzoni”.

Tra gli ospiti più attesi:

Jonathan Coe , con il suo nuovo romanzo La prova della mia innocenza

, con il suo nuovo romanzo La prova della mia innocenza Azar Nafisi , voce coraggiosa della diaspora iraniana

, voce coraggiosa della diaspora iraniana Björn Larsson , autore del saggio Filosofia minima del pendolare

, autore del saggio Filosofia minima del pendolare Andrea Bajani , vincitore del Premio Strega 2025

, vincitore del Massimo Recalcati e Massimo Cacciari, protagonisti di due intense lectio magistralis

Ci saranno anche:

Red Canzian con il memoir Centoparole

con il memoir Centoparole Antonio Decaro con Vicino, esordio letterario

con Vicino, esordio letterario Erri De Luca, Chiara Valerio, Mario Desiati, Pietro Grasso, Sigfrido Ranucci, Elsa Fornero, Nicola Gratteri, Beatrice Venezi, Alessandro Orsini, Carlo Cottarelli, Agnese Pini, Luca Sommi, Daniele Orazi, Giuseppe Maggio, Gianmarco Saurino, Tiziana Ferrario, Tommaso Ebhardt, Alessio Orsingher, Loris De Marco, Carmen Russo e molti altri.

Gli appuntamenti più significativi:

Lectio filosofiche di Cacciari e Recalcati

e Dialoghi sulla giustizia con Pietro Grasso

Analisi sui conflitti globali con Orsini, Pagliara e Varvello

Inchieste civili con Sigfrido Ranucci

Focus sulla sanità pubblica e sulla PMA con medici del Policlinico di Foggia

Riflettori su economia e società con Cottarelli e Fornero

e Un reading teatrale con Jonathan Coe e Gianmarco Saurino

e Un confronto sulla memoria e sul desiderio con Chiara Valerio

Spazio alla sostenibilità, alla cultura musicale e all’editoria indipendente

Il Libro Possibile 2025 non è solo festival: è un progetto culturale che rilancia Vieste come luogo di dialogo, crescita e identità condivisa, anche in vista della candidatura a Capitale Italiana della Cultura.

Il festival è prodotto da Libro Possibile APS, con il sostegno del Comune di Vieste e del Comune di Polignano a Mare, in collaborazione con partner istituzionali e media come SkyTG24, TGR Puglia, Telenorba e Rai Puglia. La programmazione da Vieste sarà trasmessa ogni sera in diretta su Sky TG24, dalle 21.30 alle 22.10.