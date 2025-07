Il bermuda al centro della scena: come creare il tuo look estivo

Per l’estate 2025, il guardaroba maschile riscopre un grande classico e lo eleva a protagonista indiscusso dello stile: il bermuda. Dimentica l’idea che sia un capo relegato esclusivamente al tempo libero o alla spiaggia: le nuove tendenze lo trasformano infatti in un elemento versatile e sofisticato, capace di adattarsi a contesti diversi.

Il segreto per interpretare al meglio questo capo risiede in tre fattori chiave: la scelta del tessuto, la cura della vestibilità e la giusta lunghezza. La moda attuale predilige materiali naturali e leggeri come il lino e il cotone di alta qualità, che garantiscono comfort e una caduta impeccabile. Le lunghezze si accorciano leggermente, arrivando appena sopra il ginocchio, una misura che slancia la figura senza risultare eccessiva. Anche la vestibilità si fa più morbida, abbandonando i modelli troppo aderenti in favore di linee che assecondano il movimento.

Un look da giorno raffinato

Creare un outfit da giorno partendo dai bermuda non significa essere trasandati, ma piuttosto padroneggiare un’eleganza disinvolta. Per un look casual ma curato, l’abbinamento più semplice ed efficace è quello con una t-shirt di buona fattura o una polo; la differenza la fa la qualità: una maglietta in cotone di pregio, dal taglio pulito, dona un tocco di classe all’outfit. Si può giocare con i colori, abbinando un bermuda neutro a una t-shirt a righe di ispirazione nautica o a una polo in una tonalità pastello.

Per uno stile più ricercato, si può optare per la tecnica del layering, indossando una camicia leggera in lino o cotone lasciata aperta sopra una semplice maglietta bianca. Questo piccolo accorgimento aggiunge profondità e struttura al look, rendendolo più interessante.

Ai piedi, la scelta ideale ricade su un paio di sneakers bianche minimaliste in pelle o tela, che mantengono l’insieme fresco e moderno, oppure su delle espadrilles per un’atmosfera più vacanziera.

Il protagonista dei look serali

Quando l’occasione richiede un tocco di eleganza in più, il bermuda sa trasformarsi e diventare sorprendentemente appropriato, se abbinato a capi più strutturati e formali. Il partner ideale in questo caso è una camicia, preferibilmente in lino o in cotone leggero: indossata chiusa e ben stirata, magari con le maniche leggermente arrotolate, conferisce immediatamente un’aria più sofisticata. I modelli di bermuda più adatti a questo tipo di look sono quelli dal taglio sartoriale, simili a un pantalone classico ma corti, magari con le pinces o una chiusura con bottone e zip ben definita. I colori giocano un ruolo importante: tonalità scure come il blu, il grigio antracite o il verde militare tendono ad apparire più formali rispetto ai colori chiari.

Per completare l’outfit, le scarpe sono fondamentali: un mocassino in camoscio o in pelle, indossato rigorosamente senza calze, è la scelta vincente, ma anche una scarpa da barca o una stringata in tela possono funzionare bene. Questo tipo di abbinamento è perfetto per un aperitivo in una location curata, una cena estiva all’aperto o un evento informale dove si vuole essere eleganti senza soffrire il caldo.

La tendenza più audace: il completo con i bermuda

Per chi ama osare e seguire le tendenze più attuali, l’estate 2025 consacra il “completo corto“, ovvero l’abito composto da giacca e bermuda coordinati. Questa non è più una scelta eccentrica, ma una vera e propria dichiarazione di stile, che unisce la formalità del blazer alla libertà del pantalone corto.

Un completo di questo tipo, realizzato in lino o cotone leggero in colori come il beige, l’azzurro polvere o il grigio perla, è considerato chic e moderno. Si può indossare con una semplice t-shirt bianca di alta qualità per un look più rilassato, oppure con una camicia per un’occasione che sfiora il formale, come un party estivo o una cerimonia diurna non troppo tradizionale.

Affinchè questo outfit possa dirsi perfetto è necessario tenere conto della vestibilità: la giacca deve essere ben tagliata e i bermuda devono avere la lunghezza e l’ampiezza giuste. Ai piedi, un mocassino elegante o una scarpa stringata senza calze sono d’obbligo.

Indossare un completo con i bermuda richiede una certa sicurezza, ma il risultato è un’eleganza contemporanea e di grande impatto, che dimostra una profonda conoscenza delle nuove regole dello stile maschile.