È morto Hulk Hogan, leggenda del wrestling a 71 anni

Il mondo del wrestling e dell’intrattenimento piange la scomparsa di Hulk Hogan, la leggenda del ring che ha trasformato il wrestling professionistico in uno spettacolo per tutta la famiglia. Hulk Hogan, vero nome Terry Gene Bollea, è morto all’età di 71 anni nella mattinata di giovedì 24 luglio 2025, nella sua casa di Clearwater, in Florida, a seguito di un arresto cardiaco.

La tragica giornata del 24 luglio 2025

I paramedici sono stati chiamati alla residenza di Hogan alle 9:51 del mattino dopo una segnalazione di arresto cardiaco. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte del personale di soccorso, l’icona del wrestling è stata trasportata al Morton Plant Hospital, dove è stato dichiarato morto alle 11:17.

Il video della scena mostrava diversi paramedici mentre eseguivano il massaggio cardiaco mentre Hogan veniva trasportato all’ambulanza su una barella. Le autorità hanno confermato che non ci sono segni di attività sospetta o gioco scorretto legato a questo evento.

Problemi di salute recenti

Negli ultimi mesi, Hogan aveva affrontato diversi problemi di salute. A maggio 2025 si era sottoposto a un intervento chirurgico al collo e si stava ancora riprendendo dall’operazione. All’inizio del 2025, aveva subito una procedura di fusione cervicale a quattro livelli per affrontare il dolore cronico al collo e problemi nervosi.

Poche settimane prima della morte, la moglie di Hogan, Sky, aveva smentito le voci che lo davano in coma, dichiarando che il suo cuore era “forte” mentre si riprendeva dagli interventi chirurgici.

La carriera leggendaria di Terry Gene Bollea

Gli inizi e l’ascesa alla fama

Nato Terry Gene Bollea l’11 agosto 1953 ad Augusta, in Georgia, Hogan iniziò la sua carriera di wrestler professionista nel 1977, ma raggiunse il riconoscimento mondiale dopo aver firmato con la World Wrestling Federation (WWF, ora WWE) nel dicembre 1983.

Le caratteristiche distintive che lo resero famoso:

La personalità esuberante e carismatica

Il fisico imponente e muscoloso

I caratteristici baffi a ferro di cavallo biondi

Le bandane colorate

Il suo slogan immortale “Hulkamania”

L’era della Hulkamania

Hogan diede il via a un fenomeno della cultura pop con la “Hulkamania” dopo aver sconfitto Iron Sheik per il World Heavyweight Championship nel 1984 – una mania che non è mai svanita. Le sue performance esagerate portarono alla “Hulkamania” craze degli anni ’80, che raggiunse l’apice quando fu contrapposto al leggendario André the Giant in una famosa faida.

Il body slam di Hogan su André a WrestleMania III è ora uno dei momenti iconici nella storia del wrestling professionistico.

La trasformazione in Hollywood Hulk Hogan

Il passaggio da eroe a villain

Nel 1996, Hulk si trasformò da eroe a villain creando l’NWO – New World Order – e diventando Hollywood Hulk Hogan. Questo cambiamento lo catapultò, insieme al wrestling professionistico, verso una fama ancora maggiore.

La sua decisione di lasciare la allora World Wrestling Federation per la World Championship Wrestling (WCW) a metà degli anni ’90 sconvolse il mondo del wrestling. Il suo “heel turn” – il termine del wrestling per indicare un eroe che diventa un cattivo – nel 1996 e la sua gestione come “Hollywood” Hulk Hogan è uno dei periodi più memorabili della storia del wrestling.

L’impatto culturale e l’eredità

Oltre il ring: cinema e televisione

Hogan si avventurò anche in altre forme di rappresentazione, arrivando a partecipare a film come Rocky III (1982) e Gremlins 2 (1990). Hogan recitò anche nel famoso reality show di VH1, “Hogan Knows Best,” con la sua famiglia… Linda, Nick e Brooke.

Il riconoscimento ufficiale

Nel 2005 fu incluso nella Hall of Fame della WWE. Tuttavia, venne rimosso dieci anni dopo per essere stato coinvolto in una polemica. Nel 2015, il sito Gawker pubblicò un sex tape del wrestler, con la moglie del suo allora migliore amico, mentre proferiva commenti razzisti.

Gli ultimi anni e l’impegno politico

Il supporto a Donald Trump

La leggenda del wrestling fece notizia alla Convention Nazionale Repubblicana del 2024 con un’appassionata approvazione di Donald Trump. Salendo sul palco a Milwaukee, Hogan si strappò la maglietta per rivelare una t-shirt Trump-Vance 2024, suscitando le acclamazioni della folla.

Negli ultimi anni era diventato una figura della politica di destra e apparve alla convention del GOP dell’anno scorso, strappandosi la maglietta per sostenere la campagna presidenziale di Donald Trump.

Real American Freestyle

Hogan co-fondò Real American Freestyle nell’aprile 2025, e servì come commissario della promozione. La morte di Bollea arriva poco più di un mese prima del primo evento della sua nuova compagnia di wrestling, Real American Freestyle, che doveva ospitare il suo evento iniziale il 30 agosto.

La famiglia e la vita privata

Sky Daily era, dal settembre 2023, la moglie di Hogan, che era stato sposato due volte in precedenza. La prima volta con Linda Claridge (dal 1983 al 2009), madre dei suoi figli e, più tardi, con Jennifer McDaniel.

Hogan lascia due figli: Brooke e Nick. Brooke e Nick sono anche figure pubbliche, principalmente conosciuti per aver fatto parte, dal 2003 al 2005, di Hogan Knows Best, il reality show che seguiva la famiglia.

Le reazioni del mondo dello spettacolo e della politica

I tributi della WWE

La WWE ha dichiarato di essere “rattristata nell’apprendere della morte di Hulk Hogan, membro della Hall of Fame WWE. Una delle figure più riconoscibili della cultura pop, Hogan ha aiutato la WWE a raggiungere il riconoscimento globale negli anni ’80. La WWE estende le sue condoglianze alla famiglia, agli amici e ai fan di Hogan.”

Le parole di Donald Trump e JD Vance

Il presidente Donald Trump ha dichiarato: “Abbiamo perso un grande amico oggi, l’Hulkster.’ Hulk Hogan era MAGA fino in fondo – forte, duro, intelligente, ma con il cuore più grande. Ha intrattenuto fan da tutto il mondo, e l’impatto culturale che ha avuto è stato enorme.”

Il vicepresidente JD Vance ha ricordato: “Hulk Hogan era una grande icona americana. Una delle prime persone che ho davvero ammirato da bambino. L’ultima volta che l’ho visto ci siamo promessi di bere una birra insieme la prossima volta che ci saremmo incontrati. La prossima volta dovrà essere dall’altra parte, amico mio!”

Un’eredità immortale

Hulk ha trasformato il wrestling professionistico in uno sport di intrattenimento per famiglie. Prima di Hulk, il wrestling si rivolgeva a un pubblico abbastanza ristretto. Le performance teatrali di Hulk sul ring erano magnetiche per i bambini e i loro genitori, e hanno dato energia al sport.

Hogan è stato descritto come una delle più grandi attrazioni nella storia del wrestling professionistico e una delle principali ragioni per cui l’espansione della promozione di Vince McMahon ha funzionato. Lo storico e giornalista del wrestling Dave Meltzer ha dichiarato che “Non puoi assolutamente sottovalutare la sua importanza nella storia del business. E ha venduto più biglietti per spettacoli di wrestling di qualsiasi uomo mai vissuto”.

La morte di Hulk Hogan segna la fine di un’era per il wrestling professionistico e l’intrattenimento. La sua influenza sulla cultura popolare e il suo contributo alla trasformazione del wrestling in un fenomeno mainstream rimarranno per sempre nella storia dello spettacolo mondiale.