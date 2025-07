GP Belgio 2025: Oscar Piastri domina a Spa, doppietta McLaren

Oscar Piastri ha conquistato la vittoria nel Gran Premio del Belgio 2025, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota australiano della McLaren ha dominato la gara sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps, completando una splendida doppietta papaya insieme al compagno di squadra Lando Norris.

La gara del 27 luglio: partenza ritardata e spettacolo garantito

La gara, inizialmente prevista alle 15:00 (ora italiana), è iniziata con un ritardo di un’ora e 20 minuti a causa della pioggia battente che ha colpito il circuito delle Ardenne. Le condizioni meteorologiche proibitive hanno costretto la direzione gara a posticipare la partenza, creando un clima di grande suspense tra i piloti e gli appassionati.

Il momento cruciale si è verificato subito dopo la fine del regime di safety car: al termine dei primi 4 giri c’è già stato il sorpasso decisivo di Piastri sul compagno di squadra Norris, che gli ha consegnato la leadership della corsa.

Il trionfo di Piastri e la strategia McLaren

Dopo Jack Brabham e Daniel Ricciardo, Oscar Piastri diventa il terzo australiano a vincere il Gran Premio del Belgio, una gara che la McLaren non vinceva dal 2012 con Jenson Button. La prestazione dell’australiano è stata impeccabile dall’inizio alla fine, dimostrando una maturità tattica e una velocità pura che lo confermano come uno dei talenti più cristallini del circus.

L’ordine di arrivo completo

Ecco l’ordine di arrivo del GP del Belgio di oggi, domenica 27 luglio:

Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Alexander Albon (Williams) Lewis Hamilton (Ferrari) Liam Lawson (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Sauber) Isack Hadjar (Racing Bulls)

Ferrari sul podio: la prestazione di Leclerc

Charles Leclerc, con un assetto da asciutto (lo stesso con il quale aveva conquistato la seconda fila in qualifica), è riuscito in un mezzo miracolo: tenere dietro Max Verstappen per 40 giri. Il pilota monegasco ha offerto una delle sue migliori prestazioni della stagione, resistendo agli attacchi dell’olandese della Red Bull in condizioni di pista variabili.

La strategia Ferrari si è rivelata vincente, permettendo a Leclerc di conquistare un prezioso podio che lo riavvicina nella lotta per le posizioni di vertice del campionato.

La rimonta spettacolare di Hamilton

Tra i protagonisti della giornata spicca anche Lewis Hamilton, autore di una rimonta memorabile. Il sette volte campione del mondo è riuscito a risalire dal diciottesimo posto di partenza fino alla settima posizione finale, dimostrando ancora una volta la sua classe e esperienza nelle condizioni più difficili.

La mossa anticipata di passare alle slick ha pagato per Lewis Hamilton che al termine del primo valzer di pit-stop si è ritrovato in settima posizione.

Classifica mondiale aggiornata: Piastri aumenta il vantaggio

In testa al Mondiale c’è sempre Oscar Piastri, ora a 266 punti con un vantaggio di 16 punti su Norris. La vittoria belga permette all’australiano di allungare ulteriormente nella corsa al titolo, consolidando il dominio McLaren in questa stagione 2025.

Classifica piloti dopo il GP Belgio:

Oscar Piastri (McLaren) – 266 punti Lando Norris (McLaren) – 250 punti Max Verstappen (Red Bull) – 185 punti George Russell (Mercedes) – 157 punti Charles Leclerc (Ferrari) – 139 punti

Il circuito di Spa-Francorchamps: l’università della Formula 1

Spa-Francorchamps è stata ribattezzata l’università della F1 per la sua imprevedibilità e per il mix di lunghi rettilinei e curve veloci che permettono ai piloti di spingere le loro vetture al limite. Il circuito belgo, lungo 7.004 chilometri, è uno dei più amati dai piloti e dagli appassionati per le sue caratteristiche uniche.

Le condizioni meteorologiche variabili hanno reso la gara ancora più spettacolare, con i piloti costretti ad adattarsi continuamente alle diverse condizioni di aderenza della pista.

Le prospettive future: verso l’Ungheria

Il Mondiale prosegue con il GP d’Ungheria in programma domenica 3 agosto. La McLaren si presenta all’appuntamento magiaro da favorita, forte della doppietta belga e del vantaggio in classifica di Piastri.

La Ferrari cercherà di capitalizzare il buon momento di Leclerc, mentre Red Bull e Mercedes dovranno trovare il passo giusto per rientrare nella lotta per le vittorie. La stagione 2025 si conferma una delle più equilibrate e spettacolari degli ultimi anni, con una lotta serrata che promette emozioni fino all’ultimo Gran Premio.

Hamilton e la Ferrari dovranno lavorare per migliorare il pacchetto e permettere al britannico di lottare più costantemente per le posizioni di vertice, mentre Verstappen e la Red Bull sembrano aver perso lo smalto degli anni precedenti.

Dove seguire la Formula 1

Per gli appassionati italiani, tutte le gare della Formula 1 sono trasmesse in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su Now e Sky Go. Alcune gare sono visibili anche su TV8 in differita.

Il prossimo appuntamento con il GP d’Ungheria rappresenterà un nuovo test per Piastri e la McLaren nella corsa verso il titolo mondiale 2025.