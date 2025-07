Giffoni 2025, Vincenzo Schettini protagonista con il docu-film “La fisica che ci piace”

Al Giffoni Film Festival, evento di riferimento per il cinema dedicato ai ragazzi, è arrivato anche Vincenzo Schettini, il professore di fisica pugliese diventato celebre sui social grazie al suo stile coinvolgente e diretto. Durante un incontro con il pubblico, Schettini ha parlato del suo prossimo progetto: il docu-film “La fisica che ci piace – La lezione show”, attualmente in lavorazione e in uscita il prossimo autunno.

Un documentario tra palco e realtà

Il film, diretto da Francesco Pacini e scritto da Paolo Ruffini, Graziano Cutrona e Veronica Serafini, è co-prodotto da Vera Film e KPlus. Il progetto racconta cosa succede nella vita di un insegnante del Sud Italia quando il suo modo di fare scuola diventa un fenomeno virale. Vincenzo Schettini, fondatore della pagina Instagram La fisica che ci piace, è oggi una delle voci più influenti nella divulgazione scientifica in Italia.

Nel documentario viene seguito tra lezioni in aula, momenti in famiglia, tour nei teatri e interazioni con il suo pubblico. Al centro c’è un’idea semplice ma potente: un gruppo di studenti, per accedere allo spettacolo, deve realizzare un diario filmato dedicato a Schettini. Ne nasce un racconto autentico che mette in risalto non solo il personaggio, ma soprattutto l’uomo dietro al professore.

Una vita al servizio della divulgazione

Nato come insegnante in un liceo pugliese, Schettini ha iniziato nel 2017 a caricare video sui social per rendere la fisica più vicina agli studenti. Con il tempo, i suoi contenuti sono diventati virali, raggiungendo milioni di persone tra Instagram, Facebook, YouTube e TikTok.

Il suo stile comunicativo, diretto e ironico, ha conquistato non solo studenti, ma anche genitori, docenti ed educatori. I suoi video sono diventati strumenti di studio alternativi, spunti per lezioni e contenuti motivazionali per chi vive la scuola ogni giorno.

Dal web al teatro, fino al cinema

Il successo social ha trovato continuità anche dal vivo. Con lo spettacolo teatrale “La fisica che ci piace – La lezione show”, prodotto da Vera Produzione, Schettini ha portato la fisica sui palchi italiani. Oltre 85 date tutte sold out: un risultato che dimostra quanto la divulgazione scientifica possa diventare spettacolo di massa.

Il docu-film segue questa crescita personale e professionale, fino al momento clou del tour: l’evento sold out al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Un successo che oggi si traduce in una nuova forma: il cinema.

Un racconto collettivo e contemporaneo

Il film racconta anche il valore della didattica vissuta al Sud, la forza della condivisione, e il modo in cui la scienza può diventare accessibile e pop, soprattutto se filtrata da chi la vive con passione. Non un semplice ritratto biografico, ma uno sguardo giovane e partecipato, che riflette sul senso dell’insegnamento oggi.

Schettini non è solo un prof diventato famoso, ma un esempio di come educazione e comunicazione possano incontrarsi per ispirare e coinvolgere nuove generazioni.