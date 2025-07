Fiorentina 2025/2026: rivoluzione Pioli, calciomercato e preparazione al via

Il ritorno di Stefano Pioli: nuova era in casa viola

La Fiorentina ha ufficializzato il clamoroso ritorno di Stefano Pioli sulla panchina viola, dopo sei anni dall’ultima esperienza fiorentina. Il tecnico parmigiano ha firmato un contratto fino al 2028 a 3 milioni a stagione, segnando un cambio di rotta importante per la società di Rocco Commisso.

Dopo l’addio di Raffaele Palladino, Pioli è reduce dall’esperienza in Arabia Saudita con l’Al Nassr in cui spicca la stella di Cristiano Ronaldo. Il tecnico, che aveva già guidato la Fiorentina dal 2017 al 2019, ha espresso grande entusiasmo per questo ritorno: “Sono emozionato, Firenze e la Fiorentina sono un qualcosa di particolare per me”.

Gli obiettivi per la stagione 2025-26

Ai viola verrà chiesto un vero e proprio salto di qualità nella stagione 2025-2026 per provare a centrare l’Europa League dopo quattro stagioni consecutive in Conference. Pioli ha le idee chiare: “Vogliamo cercare di costruire una Fiorentina competitiva, in grado giocare un calcio che possa piacere a noi e ai tifosi”.

Calciomercato estivo: colpi di qualità e strategia italiana

I nuovi acquisti: tre innesti di livello

Dzeko (Depositphotos)

La Fiorentina ha già messo a segno quattro operazioni importanti per rinforzare la rosa:

Jacopo Fazzini – L’ex Empoli Jacopo Fazzini ne percepisce 1,2 fino al 2030. Il centrocampista rappresenta uno degli investimenti più promettenti del mercato viola, acquistato per circa 10 milioni dall’Empoli.

Edin Dzeko – L’esperto attaccante bosniaco arriva a parametro zero dopo l’esperienza al Fenerbahçe. Edin Dzeko ha firmato un contratto annuale, con opzione, a 1,8 milioni netti, comprensivi di bonus. A 39 anni, rappresenta l’esperienza e la qualità in attacco.

Mattia Viti – Il classe 2002 nelle ultime stagioni non è riuscito a imporsi con le maglie di Nizza, Sassuolo ed Empoli ma ora cercherà riscatto a Firenze. Mattia Viti è arrivato in prestito con diritto di riscatto, nel caso il contratto si estenderebbe fino al 2030, a 1 milione stagionale.

Kospo – Il giovane difensore arriva dal Barcellona per rinforzare il reparto arretrato.

Il progetto “Azzurri”: la Fiorentina punta sull’Italia

Continua il piano della Fiorentina per rendere la squadra sempre più italiana. In rosa sono già presenti Terracciano, Comuzzo, Ranieri, Parisi, Mandragora, Fagioli e Kean, ma a loro si aggiungeranno anche Fazzini e Viti.

Cessioni e situazioni da monitorare

Pietro Terracciano – Il Milan ha ufficializzato l’arrivo dalla Fiorentina di Pietro Terracciano: sarà il vice di Maignan. Contratto fino al 2026 con opzione per il 2027.

Moise Kean – Il futuro dell’attaccante resta incerto. Oggi è l’ultimo giorno utile per poter utilizzare la clausola rescissoria di Kean. Ma si va verso una permanenza in viola. Kean ha rifiutato offerte faraoniche dall’Arabia Saudita.

Albert Gudmundsson – Ci sono ancora dubbi su Gudmundsson, di cui la Fiorentina discuterà col Genoa a proposito di un possibile sconto sul riscatto.

Lisa Guglielmi / IPA Sport / IPA

La preparazione precampionato: ritiro e amichevoli di prestigio

Il ritiro al Viola Park

La squadra toscana sarà in ritiro presso il Rocco B. Commisso Viola Park di Firenze dal 14 luglio fino al 27 luglio. Saranno addirittura 36 i calciatori a disposizione dell’ex allenatore di Milan e Al Nassr, un gruppo numeroso che verrà sicuramente sfoltito nelle prossime settimane.

I convocati per il ritiro

Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano, Christensen, Leonardinelli Difensori: Comuzzo, Dodò, Fortini, Gosens, Marì, Parisi, Pongracic, Ranieri, Valentini, Viti, Kouadio Centrocampisti: Barak, Bianco, Fagioli, Fazzini, Infantino, Mandragora, Ndour, Richardson, Sabiri, Keita Attaccanti: Beltran, Dzeko, Gudmundsson, Ikoné, Kean, Kouamé, Sottil, Brekalo, Nzola, Braschi

Calendario amichevoli: test di lusso in Inghilterra

Il programma estivo della Fiorentina prevede sette amichevoli:

20 luglio: Fiorentina vs Primavera (Viola Park) – Completata con vittoria 8-0

Fiorentina vs Primavera (Viola Park) – Completata con vittoria 8-0 24 luglio: Grosseto vs Fiorentina (Stadio Carlo Zecchini)

Grosseto vs Fiorentina (Stadio Carlo Zecchini) 25 luglio: Fiorentina vs Carrarese (Stadio Curva Fiesole)

Tour inglese di prestigio

Il 3 agosto sfideranno il Leicester alle ore 16:00 al King Power Stadium. Successivamente, rimanendo in Inghilterra, ci sarà l’impegno contro il Nottingham Forest al City Ground Stadium, programmato per il 5 agosto alle 20:45. Per chiudere questo “tour” inglese ci sarà un amichevole di lusso a Old Trafford contro il Manchester United, il 9 agosto alle 12:45.

3 agosto: Leicester vs Fiorentina (King Power Stadium)

Leicester vs Fiorentina (King Power Stadium) 5 agosto: Nottingham Forest vs Fiorentina (City Ground Stadium)

Nottingham Forest vs Fiorentina (City Ground Stadium) 9 agosto: Manchester United vs Fiorentina (Old Trafford)

Manchester United vs Fiorentina (Old Trafford) 14 agosto: Fiorentina vs Japan University FA (Stadio Curva Fiesole)

Prime indicazioni tattiche: il 3-4-1-2 di Pioli

Stefano Pioli ha schierato la squadra viola con il 3-4-1-2 composta da: De Gea, Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri, Dodò, Mandragora, Fagioli, Gosens, Gudmundsson, Dzeko, Kean.

Dalla prima amichevole contro la Primavera, vinta 8-0, sono arrivate indicazioni positive: A segno, nel pt al 13′ Dodò, al 19’Kean, al 40′ Dzeko. Nel st al 10′, al 20′ e al 43′ Ndour, al 21′ Fazzini, al 42′ Sottil.

Le ambizioni per il futuro: Europa League nel mirino

La Fiorentina nella scorsa stagione, con Raffaele Palladino, ha variato vari moduli di gioco e il prossimo anno con Pioli potrebbe optare per il 3-5-2 ma potrebbe anche variare in un 4-3-3 o in un 4-2-3-1.

Con i nuovi innesti e il ritorno di Pioli, la Fiorentina punta a compiere il salto di qualità tanto atteso dai tifosi viola. Questi acquisti servono per accorciare ancora di più la distanza con le big che hanno preceduto in classifica la Fiorentina nell’ultima stagione.

Il calciomercato non è ancora concluso e la società lavora per completare la rosa con altri 2-3 innesti mirati, soprattutto a centrocampo. L’obiettivo è chiaro: tornare a lottare per l’Europa che conta e regalare ai tifosi viola le soddisfazioni che meritano.