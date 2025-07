Facci ridere: il 20 luglio su Rai 2 l’ultima puntata dello show comico con Insegno e Ciufoli

Domenica 20 luglio alle 21.00 su Rai 2 andrà in onda l’ultima puntata di “Facci ridere”, lo show comico condotto da Pino Insegno e Roberto Ciufoli, che per tutta l’estate ha messo in scena la comicità popolare italiana con leggerezza e spirito di squadra.

Anche in quest’ultimo appuntamento, il format resta invariato: tre squadre, simbolicamente rappresentanti del Nord, Centro e Sud Italia, si sfidano a colpi di battute, sketch e improvvisazioni per cercare di strappare una risata ai “musoni”, la giuria speciale del programma. Ogni comico in gara dovrà fare del proprio meglio per far ridere chi ha il compito di non cedere al sorriso.

I giurati di questa settimana saranno tre volti noti dello spettacolo:

Elenoire Casalegno , conduttrice e showgirl

, conduttrice e showgirl Teo Mammucari , comico e presentatore televisivo

, comico e presentatore televisivo Giovanna Sannino, attrice nota per il suo ruolo nella serie Mare Fuori

Una giuria variegata, tra esperienza televisiva, talento comico e nuova generazione dello spettacolo, pronta a giudicare le esibizioni e assegnare i punti alle squadre.

Il gioco è semplice: ogni partecipante ha un solo obiettivo, far ridere la giuria, superando la “resistenza” emotiva dei tre musoni. Se uno di loro ride, la squadra ottiene punti. Vince chi riesce a scatenare più risate. Ma al centro dello show c’è soprattutto il divertimento del pubblico, che ogni settimana ha potuto assistere a una gara surreale e spensierata, in cui il talento comico si è mescolato con la varietà dei dialetti, delle espressioni e delle tradizioni regionali italiane.

“Facci ridere” è prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Stand by me. Il programma è scritto da Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Giona Peduzzi, Simonpietro Giudice, Francesco Megalizzi e Luca Pellegrino. La regia è di Maurizio Pagnussat.

Una chiusura di stagione all’insegna del sorriso, con l’ironia e la complicità di una coppia comica affiatata come quella formata da Insegno e Ciufoli, pronti a salutare il pubblico dopo settimane di risate condivise.