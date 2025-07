Mentre Los Angeles brucia: Fabri Fibra è disco d’oro

Fabri Fibra conquista ancora. Dopo aver debuttato direttamente al primo posto della classifica di vendita in tutte le categorie (generale, CD, vinili e cassette), il suo ultimo lavoro “Mentre Los Angeles brucia”, uscito il 20 giugno 2025, ottiene la certificazione di Disco d’Oro.

Il disco si è imposto fin da subito come uno dei progetti più forti dell’anno, ricevendo recensioni molto positive e venendo inserito da molti tra i migliori album del 2025. Il progetto conferma Fabri Fibra come uno dei nomi fondamentali della musica italiana degli ultimi vent’anni.

Collaborazioni e tracce di spicco

Tra i brani più ascoltati dell’estate c’è “Che gusto c’è”, in collaborazione con Tredici Pietro, che ha dominato le radio. Il videoclip è disponibile su YouTube.

Altro singolo di rilievo è “Stupidi”, realizzato con Papa V e Nerissima Serpe, il cui video è tra i più visualizzati su YouTube: guarda qui.

Oltre a questi, nel disco troviamo altre collaborazioni importanti:

Joan Thiele

Gaia

Massimo Pericolo

Noyz Narcos

L’album si apre con una citazione potente: Francesco Guccini e la sua storica “L’avvelenata”, che Fabri Fibra rielabora come intro per raccontare il conflitto interiore dell’artista, sempre in bilico tra urgenza espressiva e paura di essere superato.

C’è anche un omaggio a Andrea Laszlo De Simone: Fibra campiona il brano “Vivo” nella traccia omonima, dedicata alla resistenza emotiva nei momenti difficili.

Tracklist completa di “Mentre Los Angeles brucia”

L’avvelenata (pretesto) Che gusto c’è – feat. Tredici Pietro Salsa Piccante – feat. Gaia, Massimo Pericolo Karma OK Milano Baby – feat. Joan Thiele Come finirà Tutti Pazzi Tossico Sbang – feat. Noyz Narcos Stupidi – feat. Papa V, Nerissima Serpe Tutto andrà bene Mio Padre Vivo Figlio Cometa Mentre Los Angeles Brucia Verso altri lidi Stammi Vicino (Bonus Track) Invidia (Bonus Track) Sinner (Bonus Track) La fine del mondo (Bonus Track) Mille volte (Bonus Track) Russian Roulette – feat. Ernia (Bonus Track)

Il Festival Tour 2025

Nel frattempo, Fabri Fibra è impegnato con il suo Festival Tour 2025, che sta toccando le principali città italiane.

Le date principali:

7 luglio – Roma (Circo Massimo)

– Roma (Circo Massimo) 10 luglio – Bologna (Sequoie Music Park)

– Bologna (Sequoie Music Park) 14 luglio – Collegno (Flowers Festival)

– Collegno (Flowers Festival) 18 luglio – Bergamo (NXT)

– Bergamo (NXT) 23 luglio – Assisi (Riverock Festival)

– Assisi (Riverock Festival) 25 luglio – Villafranca (VR)

– Villafranca (VR) 3 agosto – Vieste (Summer Fest)

– Vieste (Summer Fest) 7 agosto – Alghero (Alguer Summer Festival)

– Alghero (Alguer Summer Festival) 10 agosto – Pescara (Zoo Music Fest)

– Pescara (Zoo Music Fest) 16 agosto – Termoli (Arena del Mare 42°15°)

– Termoli (Arena del Mare 42°15°) 18 agosto – Barletta (Oversound Music Festival)

– Barletta (Oversound Music Festival) 21 agosto – Catania (Sotto il Vulcano Fest)

– Catania (Sotto il Vulcano Fest) 30 agosto – Empoli (Beat Festival)

– Empoli (Beat Festival) 5 settembre – Napoli (Ex Base Nato)

– Napoli (Ex Base Nato) 30 settembre – Milano (Unipol Forum) [SOLD OUT]

– Milano (Unipol Forum) 1 ottobre – Milano (Unipol Forum)

Biglietti disponibili su ticketone.it e info su friendsandpartners.it.

Una carriera che ha segnato il rap italiano

Con oltre 20 anni di carriera e 10 album all’attivo, Fabri Fibra ha trasformato il rap italiano. Dal debutto con “Turbe Giovanili” nel 2002, passando per “Mr. Simpatia”, l’iconico “Tradimento”, fino al recente “Caos” (doppio platino), Fibra ha sempre curato personalmente ogni progetto, dalla scrittura alla direzione artistica.

Il suo stile unisce tecnica e contenuti, rendendo il rap un vero linguaggio sociale. Con “Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia”, la serie Netflix dove ha fatto da giudice insieme a Geolier e Rose Villain, ha dato ulteriore visibilità al genere, e la seconda stagione è ora disponibile in tutto il mondo.