Estate hi-tech: cosa mettere in valigia per una vacanza smart

È ormai abitudine consolidata, per la maggior parte delle persone, andare in vacanza portando con sé le comodità tecnologiche, dal notebook al tablet, dalla powerbank allo smartphone. Insomma, a ognuno la sua, anche in vacanza!

Gadget tecnologici e smartphone: un connubio perfetto

In vacanza possiamo trasformare il nostro smartphone in uno strumento davvero utile a molti scopi, con l’ausilio di dispositivi e app. Se siamo in vacanza all’estero, anziché cercare una sim locale e pagare costosi minuti di roaming, per esempio, possiamo decidere di utilizzare una eSIM, facile da installare tramite app. In questo modo si avranno giga da usare per svolgere qualsiasi attività online a costi molto convenienti.

Un vero aiuto per tenere traccia delle proprie cose attraverso la geolocalizzazione è rappresentato dai piccoli dispositivi GPS, sempre più diffusi tra chi viaggia. Questi strumenti, collegati allo smartphone, permettono di localizzare facilmente oggetti come zaini o valigie, anche in caso di smarrimento, e di attivare segnali acustici per ritrovarli rapidamente.

Ma lo smartphone è diventato anche uno strumento fondamentale per gestire i pagamenti in modo semplice e sicuro. Grazie alle apposite app e ai wallet digitali, come Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay, è possibile virtualizzare le proprie carte di pagamento e utilizzarle direttamente dal telefono o da dispositivi indossabili, come smartwatch. Basta avvicinare il dispositivo al POS contactless per completare una transazione in pochi secondi, senza bisogno di contanti o di cercare il portafoglio.

In questo contesto, le carte di credito digitali immediate diventano soluzioni particolarmente utili, soprattutto per chi è in partenza per una vacanza. Come spiega finanza.com si tratta di carte di credito molto facili da ottenere: si possono richiedere e attivare direttamente dallo smartphone, senza recarsi in filiale, ottenendo un metodo di pagamento immediatamente pronto all’uso, spesso abbinato a promozioni, cashback o vantaggi per i viaggiatori. Un’opzione comoda e veloce per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare alla sicurezza e alla praticità durante gli spostamenti.

Alcuni gadget tecnologici utili da portare in viaggio

Per gli amanti della lettura un eReader rappresenta un gadget smart a cui non si può rinunciare. Una volta in vacanza, sdraiati sotto l’ombrellone a sorseggiare il nostro drink dissetante, ci rilassiamo con la lettura di un buon libro, un aspetto importante per godersi il meritato riposo. Chi non fa uso di auricolari per mettere a tacere il rumore e godersi un po’ di musica? In tanti sono diventati appassionati di cuffie senza fili, ognuno con il suo modello diverso nel colore e nel design. Un gadget quasi onnipresente tra le cose personali portate in viaggio. Consentono di ascoltare musica in totale relax oppure utili per vedere un bel film in attesa dell’uscita serale.

Se siamo in viaggio e dobbiamo percorrere posti a noi sconosciuti, può tornarci utile scaricare l’app di Google Maps per avere un aiuto che ci guida tra stradine e sentieri alberati fino alla nostra meta. Basta scaricare sullo smartphone l’app di Google Maps con la quale trovare luoghi d’attrazione, punti di ristoro e alloggi dove dormire.