Sabato 19 luglio alle 17.10 su Rai 1 va in onda il terzo appuntamento con “Dolce vita”, il programma condotto da Livio Beshir e Bianca Luna Santoro che porta lo spettatore negli anni d’oro del boom economico italiano, tra fine anni ’50 e inizio anni ’70. Un’epoca in cui il nostro Paese affascinava il mondo, diventando meta privilegiata delle grandi star hollywoodiane, attratte dal fascino di Roma e dalle località più celebri della villeggiatura italiana.

La puntata si apre nel cuore della capitale, in Via Veneto, simbolo eterno della Dolce vita romana, dove Livio e Bianca incontrano nuovamente Rino Barillari, storico fotoreporter noto come “The King of Paparazzi”. Attraverso il suo racconto, il pubblico rivive un’epoca in cui attori e dive si lasciavano fotografare tra caffè, red carpet e serate memorabili nella Roma più mondana.

Dopo la capitale, il viaggio prosegue verso il Golfo di Napoli, alla scoperta di due icone assolute del turismo internazionale: Positano e Capri. Luoghi che, negli anni della rinascita economica, hanno accolto artisti, registi, attori e intellettuali, trasformandosi in veri e propri simboli del lifestyle italiano.

A Positano, tra le case color pastello arrampicate sulla roccia e le boutique artigiane affacciate sul mare, Livio Beshir racconta come questo borgo abbia saputo conservare la propria identità, diventando allo stesso tempo icona globale di eleganza e semplicità. Le immagini mostrano la bellezza senza tempo del paesaggio e la sua capacità di sedurre ancora oggi viaggiatori da tutto il mondo.

Capri, invece, è narrata da Bianca Luna Santoro, che ripercorre la storia dell’isola più glamour del Mediterraneo. Le sue piazzette, i faraglioni, le barche a vela e le notti estive fatte di incontri e suggestioni hanno reso Capri il punto d’incontro tra la mondanità internazionale e lo stile italiano più raffinato. Qui, dive come Brigitte Bardot o Jacqueline Kennedy trovavano un rifugio dorato tra natura e mondanità.

“Dolce vita” alterna racconti personali, testimonianze, ricordi d’epoca e immagini suggestive per costruire un ritratto affascinante di un’Italia che cambiava volto, ma sapeva mantenere intatto il suo fascino. Ogni episodio è un invito a riscoprire la cultura, la moda, il cinema, il design e la società di un periodo irripetibile, che ha lasciato un’impronta indelebile nell’immaginario collettivo.

Il programma nasce da un’idea di Bianca Luna Santoro e Gianluigi Polisena, è scritto da Dario Di Gennaro e la regia è affidata ad Andrea Rovetta.