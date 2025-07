Disney+ agosto 2025: Eyes of Wakanda, Alien Earth e tutte le novità del mese

Agosto 2025 si preannuncia come uno dei mesi più interessanti per gli abbonati Disney+, con un calendario che spazia dalle serie Marvel più attese dell’anno ai thriller fantascientifici più inquietanti. La piattaforma di streaming della casa di Topolino ha scelto la strategia della qualità, concentrandosi su contenuti di sicuro impatto per diversificare la propria offerta.

Eyes of Wakanda: la serie Marvel più attesa dell’estate

Il 1° agosto debutta su Disney+ Eyes of Wakanda, la nuova serie animata Marvel prodotta da Ryan Coogler. Questa serie in quattro episodi rappresenta la prima produzione della Fase Sei del Marvel Cinematic Universe e segna un ritorno nel regno africano più amato dai fan.

La trama e i personaggi

La serie segue le avventure dei coraggiosi guerrieri wakandiani dell’organizzazione segreta Hatut Zeraze nel corso della storia. In questa avventura globale, i protagonisti devono portare a termine missioni pericolose per recuperare artefatti di Vibranio dai nemici di Wakanda.

Il cast vocale include nomi di prestigio come:

Winnie Harlow nel ruolo di Noni

nel ruolo di Noni Cress Williams

Patricia Belcher

Anika Noni Rose

Steve Toussaint

Un’animazione rivoluzionaria

L’animazione è curata da Axis Animation in uno stile dipinto a mano ispirato ad artisti afroamericani contemporanei come Ernie Barnes. La serie si distingue dalle precedenti produzioni Marvel Animation per essere ambientata nella “Sacred Timeline” del MCU, creando connessioni dirette con i film del franchise.

Alien: Earth – il terrore cosmico arriva sulla Terra

Il 13 agosto arriva su Disney+ Alien: Earth, la nuova serie fantascientifica creata da Noah Hawley. Questo prequel della saga Alien porta per la prima volta gli iconici Xenomorfi sul nostro pianeta.

Ambientazione e storia

Ambientata nel 2120, due anni prima degli eventi del film originale del 1979, la serie esplora una Terra dominata da cinque megacorporazioni dove umani, cyborg e sintetici coesistono. La storia inizia quando l’astronave USCSS Maginot si schianta sulla Terra e Wendy, un ibrido con coscienza umana, insieme a un gruppo di soldati, scopre una minaccia aliena senza precedenti.

Cast stellare

Il cast principale include:

Sydney Chandler come Wendy

come Wendy Timothy Olyphant come Kirsh

come Kirsh Alex Lawther

Samuel Blenkin

Essie Davis

Novità rispetto ai film

La serie introdurrà ben cinque specie diverse di mostri, non solo gli Xenomorfi, ampliando notevolmente l’universo della saga. Noah Hawley ha promesso di rispettare lo spirito originale di Alien innovando allo stesso tempo la struttura narrativa.

La strategia Disney+ per agosto 2025

Disney+ continua la sua strategia di puntare su contenuti di alta qualità piuttosto che sulla quantità. Agosto 2025 rappresenta un perfetto esempio di questa filosofia, con due titoli di grande impatto che si rivolgono a pubblici diversi ma complementari.

Mentre altre piattaforme puntano su cataloghi sterminati con decine di nuove uscite mensili, Disney preferisce concentrarsi su contenuti capaci di generare discussioni e mantenere alta l’attenzione. La combinazione di una serie Marvel animata e un thriller fantascientifico maturo dimostra la volontà di diversificare l’offerta senza perdere l’identità del brand.

Altre novità da non perdere

LEGO Disney Princess: Villains Unite

Il 25 agosto debutta LEGO Disney Princess: Villains Unite, un progetto che vede le principesse Disney unirsi contro una coalizione di cattivi guidata da Gaston, Ursula, Jafar e la Regina Cattiva.

Serie documentarie e contenuti speciali

Il mese include anche:

Limitless: Live Better Now con Chris Hemsworth

con Chris Hemsworth Shipwreck Hunters Australia stagione 2

stagione 2 Nuovi episodi di Project Runway stagione 21

stagione 21 Stand Up to Cancer 2025 con Dolly Parton

Stream dedicati 24/7

Disney+ lancerà due nuovi canali sempre attivi:

Outdoor Adventure Stream – dedicato alle avventure all’aria aperta

– dedicato alle avventure all’aria aperta Princess Stream – una maratona delle storie delle principesse Disney

La strategia Disney+ per l’estate 2025

Disney+ si presenta con la calma di chi sa di avere nelle mani un asso pigliatutto. Mentre altre piattaforme puntano sulla quantità, la casa di Topolino preferisce concentrarsi su contenuti di alta qualità che possano definire un’intera stagione di streaming.

Contenuti per diverse fasce d’età

L’offerta di agosto è calibrata per soddisfare diverse fasce d’età:

Bambini : Contenuti LEGO Disney e serie animate

: Contenuti LEGO Disney e serie animate Adolescenti e giovani adulti : Eyes of Wakanda e contenuti Marvel

: Eyes of Wakanda e contenuti Marvel Adulti: Alien: Earth e documentari specialistici

Conclusioni: un agosto di qualità per Disney+

Con questa lineup selezionata, agosto 2025 conferma l’approccio distintivo di Disney+ nel panorama dello streaming. La combinazione di serie Marvel innovative e horror fantascientifico di qualità dimostra la maturità raggiunta dalla piattaforma nel rivolgersi a pubblici diversi.

La scelta di concentrarsi su meno titoli ma di maggiore impatto si rivela vincente, offrendo agli abbonati contenuti capaci di generare discussioni e mantenere alta l’attenzione per tutto il mese. Da Wakanda alle profondità dello spazio, Disney+ conferma la sua capacità di diversificare l’offerta senza perdere di vista la qualità.