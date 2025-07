Conduttrici TV 2025: le donne che stanno dominando il piccolo schermo italiano

Il panorama televisivo italiano del 2025 è caratterizzato da un’interessante evoluzione nel ruolo delle conduttrici, con volti storici che si consolidano e nuove protagoniste che emergono. Dalle regine di Mediaset alle nuove arrivate che stanno lasciando il segno, ecco un’analisi completa delle donne che stanno plasmando il piccolo schermo italiano.

Le regine indiscusse: il tandem De Filippi-Toffanin

Maria De Filippi: l’indiscussa signora della tv

Maria De Filippi si conferma anche nel 2025 la conduttrice più influente del panorama televisivo italiano. Con i suoi programmi prodotti dalla Fascino Pgt, continua a dominare gli ascolti con format di successo come Amici, C’è posta per te, Tu sì que vales e Temptation Island.

La sua capacità di intercettare i gusti del pubblico e di lanciare nuovi talenti rimane impareggiabile. Nel 2025 la vediamo impegnata in una nuova collaborazione strategica con Silvia Toffanin per lo show “This Is Me”, che celebra i talenti usciti dalla scuola di Amici.

Silvia Toffanin: l’ascesa verso il prime time

Silvia Toffanin, Verissimo

Silvia Toffanin sta vivendo il momento più importante della sua carriera televisiva. Dopo 18 anni alla guida di Verissimo, nel 2025 approda finalmente al prime time di Canale 5 con diverse novità:

Verissimo in prima serata : Con un formato rinnovato che include attualità e politica

: Con un formato rinnovato che include attualità e politica “This Is Me” : Lo show evento con Maria De Filippi

: Lo show evento con Maria De Filippi Interviste esclusive: Sul modello di Maurizio Costanzo, con personaggi di primo piano

La conduttrice ha dimostrato di aver saputo evolversi da semplice “letterina” a professionista completa, conquistandosi la fiducia di Pier Silvio Berlusconi per progetti sempre più ambiziosi.

Le nuove protagoniste di Mediaset

Diletta Leotta: tra successi e sfide

Diletta Leotta – La Talpa

Diletta Leotta ha vissuto un 2024-2025 contrassegnato da luci e ombre. Il suo debutto come conduttrice di La Talpa non ha ottenuto i risultati sperati, tanto che il programma è stato chiuso anticipatamente dopo sole quattro puntate invece delle sei previste.

Nonostante il flop de La Talpa, le indiscrezioni parlano di un possibile rilancio della conduttrice siciliana alla guida de L’Isola dei Famosi 2025, dimostrando che Mediaset continua a credere nel suo potenziale televisivo.

Punti di forza:

Grande carisma e presenza scenica

Forte seguito sui social media (oltre 9 milioni di follower su Instagram)

Esperienza consolidata nel mondo dello sport

Giulia Salemi: l’astro nascente

Giulia Salemi rappresenta una delle poche quote femminili nel preserale 2025, affiancando Amadeus come co-conduttrice su NOVE. La sua crescita televisiva è costante e la vede protagonista di progetti sempre più importanti.

Le icone della Rai

Monica Setta: la versatilità tra informazione e intrattenimento

Monica Setta rappresenta una delle conduttrici più versatili e consolidate del panorama televisivo italiano del 2025. La giornalista pugliese, attualmente alla guida di “Unomattina in Famiglia” insieme a Giuseppe Convertini e Ingrid Muccitelli, ha saputo diversificare la sua presenza televisiva con progetti innovativi.

Nel 2025 è protagonista di “Storie di donne al bivio” e del nuovo format “Storie al bivio Show” su Rai 2, programmi che mettono al centro le testimonianze femminili e, nella versione show, si aprono anche agli uomini. Questi format, ideati e scritti dalla stessa Setta, offrono uno spazio autentico dedicato alle confessioni sincere di personaggi noti.

Progetti 2025:

Confermata alla guida di “Unomattina in Famiglia” per la stagione 2025-2026

“Storie di donne al bivio” in versione serale e speciale

“Storie al bivio Show” dal 24 giugno 2025 su Rai 2

“Generazione Z” per raccontare i giovani nati tra il 1997 e il 2012

Punti di forza:

Esperienza consolidata nella conduzione (dalla Rai dal 2003)

Capacità di creare format originali come autrice e produttrice

Versatilità professionale tra giornalismo e intrattenimento

Autrice di 16 opere letterarie, dimostrando una cultura poliedrica

Antonella Clerici: la professionalità che premia

Antonella Clerici continua a essere un punto di riferimento per la televisione italiana. Con la sua “La Prova del Cuoco” e altri progetti Rai, mantiene salda la sua posizione tra le conduttrici più amate e professionali del panorama televisivo.

Mara Venier: la regina della domenica

Mara Venier, con la sua “Domenica In”, rimane un pilastro della programmazione domenicale Rai, confermando anno dopo anno la sua capacità di intrattenere e coinvolgere il pubblico con naturalezza e spontaneità.

Le protagoniste dell’intrattenimento

Myrta Merlino: dalla politica all’intrattenimento

Myrta Merlino, arrivata a Mediaset nel 2023 da La7, ha raccolto l’eredità di Barbara D’Urso alla conduzione di Pomeriggio 5. Il suo approccio più giornalistico ha portato una svolta al programma, puntando su cronaca e attualità piuttosto che sul puro intrattenimento.

Sfide del 2025:

Consolidare gli ascolti del pomeriggio di Canale 5

Competere con Alberto Matano de “La Vita in Diretta”

Bilanciare informazione e intrattenimento

Bianca Berlinguer: l’informazione di qualità

Bianca Berlinguer ha portato su Rete 4 il suo format “È sempre Cartabianca”, dopo l’addio alla Rai. La conduttrice punta sull’approfondimento politico e sull’inchiesta giornalistica, rappresentando il volto dell’informazione di qualità per Mediaset.

Nel 2025 ha ottenuto un raddoppio della sua presenza in palinsesto, con una nuova collocazione domenicale oltre al martedì sera.

I volti emergenti della Rai

Carolina Rey: la nuova promessa del servizio pubblico

Il debutto di Carolina Rey a Uno Mattina Estate 2025

Carolina Rey rappresenta uno dei volti emergenti più interessanti della Rai nel 2025. Nata a Roma il 7 ottobre 1991, la conduttrice ha costruito la sua carriera con determinazione, partendo da Rai Gulp e arrivando ai programmi di punta della rete ammiraglia.

Il percorso di crescita: La sua ascesa professionale è iniziata nel 2013 quando ha debuttato come conduttrice di “Tiggì Gulp”, il notiziario del canale per ragazzi della Rai. Da lì ha condotto vari programmi come “La TV Ribelle” e “Ricette a colori”, diventando rapidamente un volto di punta del canale.

I successi del 2025:

“Unomattina Estate” : Dal 3 giugno 2025 conduce insieme ad Alessandro Greco il format estivo di Rai 1, in onda dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30

: Dal 3 giugno 2025 conduce insieme ad Alessandro Greco il format estivo di Rai 1, in onda dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 Inviata di Sanremo 2025 : Ha ricoperto il ruolo di inviata per Unomattina al Festival di Sanremo

: Ha ricoperto il ruolo di inviata per Unomattina al Festival di Sanremo “Weekly”: Ha consolidato la sua esperienza come conduttrice insieme a Fabio Gallo

Versatilità artistica: Carolina Rey non è solo una conduttrice, ma anche attrice e cantante. Ha partecipato a “Tale e Quale Show” nel 2020 classificandosi al quarto posto, ed è stata uno degli “affetti stabili” di “Oggi è un altro giorno” con Serena Bortone. Nel cinema ha recitato in film come “Poveri ma ricchi” (2016) e “Sconnessi” (2018).

Punti di forza:

Crescita costante all’interno del sistema Rai

Versatilità tra conduzione, recitazione e canto

Capacità di adattarsi a format diversi (dai programmi per ragazzi all’informazione)

Solarità e professionalità riconosciute dai colleghi

Le conduttrici dell’informazione quotidiana

Michelle Hunziker continua a essere una delle conduttrici più versatili del panorama televisivo, alternandosi tra programmi musicali, show di intrattenimento e serate evento. Nel 2025 è confermata come conduttrice di importanti eventi musicali dedicati ad artisti come Andrea Bocelli e Vasco Rossi.

Simona Ventura: il grande ritorno

Simona Ventura

Simona Ventura è protagonista di un importante ritorno in Mediaset nel 2025. Dopo anni di assenza, è stata scelta per rilanciare il Grande Fratello con un nuovo format e approccio, dimostrando che l’esperienza e la professionalità sono sempre apprezzate.

Le scommesse di Mediaset

Eleonora Daniele: il successo di “Storie italiane”

Eleonora Daniele si conferma una delle conduttrici più apprezzate della mattina televisiva italiana. Con “Storie Italiane” su Rai 1, in onda dal lunedì al venerdì dalle 9.50 alle 11.55, continua a dominare la fascia mattutina con un format che mescola cronaca, inchieste sociali e storie umane.

La conduttrice veneta, che guida il programma dal 2013 (inizialmente come “Storie Vere”), ha saputo creare un format di successo basato sull’ascolto delle persone comuni e il racconto del “Paese reale”. Nel 2025 è confermata alla guida della tredicesima edizione del programma, che parte l’8 settembre.

Punti di forza:

Capacità di affrontare temi sociali complessi con sensibilità

Forte legame con il pubblico e le storie della gente comune

Professionalità giornalistica consolidata (laureata in Scienze della Comunicazione con lode)

Impegno sociale attraverso l’associazione Life Inside per l’autismo

Monica Setta: la versatilità tra informazione e intrattenimento

Federica Panicucci: l’affidabilità del mattino

Federica Panicucci mantiene salda la sua posizione alla guida di Mattino 5, confermandosi come uno dei volti più affidabili e professionali dell’informazione mattutina Mediaset.

Veronica Gentili: dalla cronaca all’intrattenimento

Veronica Gentili ha ampliato il suo raggio d’azione, passando dall’informazione di Rete 4 a nuovi progetti che la vedono protagonista anche nel mondo de Le Iene, dimostrando la sua versatilità professionale.

Trend e novità del 2025

Maggiore presenza femminile in prima serata

Il 2025 segna un trend positivo per la presenza femminile in prima serata, con conduttrici che ottengono spazi sempre più prestigiosi e progetti di alto profilo.

Ibridazione dei generi

Le conduttrici del 2025 si caratterizzano per la capacità di gestire format ibridi che mescolano informazione, intrattenimento e attualità, dimostrando maggiore versatilità rispetto al passato.

L’importanza dei social media

La presenza social è diventata fondamentale per il successo delle conduttrici televisive, che utilizzano Instagram, TikTok e altre piattaforme per mantenere il contatto con il pubblico anche fuori dallo schermo.

Le sfide future

Competizione con le piattaforme streaming

Le conduttrici televisive del 2025 devono confrontarsi con la crescente concorrenza delle piattaforme streaming, adattando i loro format e stili di conduzione alle nuove esigenze del pubblico.

Rinnovamento generazionale

Il panorama televisivo sta vivendo un lento ma costante rinnovamento generazionale, con nuovi volti che si affiancano alle veterane in un equilibrio tra esperienza e innovazione.

Qualità vs. quantità

Il dibattito sulla qualità dei contenuti televisivi influenza anche le scelte delle conduttrici, che devono bilanciare l’esigenza di ascolti con la necessità di proporre contenuti di valore.

Conclusioni

Il 2025 si presenta come un anno di transizione per la conduzione televisiva femminile italiana, con conferme importanti come Maria De Filippi e Silvia Toffanin che consolidano il loro dominio, nuovi arrivi che cercano di lasciare il segno e veterane che resistono grazie alla loro professionalità.

La tendenza è verso una maggiore ibridazione dei generi televisivi e una crescente attenzione alla qualità dei contenuti, elementi che premiano le conduttrici più versatili e professionalmente preparate. Il successo nel 2025 dipende sempre più dalla capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato televisivo e di mantenere un rapporto autentico con il pubblico, sia in tv che sui social media.